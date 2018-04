HÖRNAN #35: Southampton har gett sig själva chansen!

TRE TANKAR

(1) Stoke. Visst, en poäng på Anfield är kanske inte att förakta i sig självt, och allra minst visade väl Stoke åtminstone att Liverpool inte på något sätt är befriade från sina temporära oförmågor att bryta ned lågt försvarande lag. Men något kändes det kanske, inte minst när matchen började närma sig sitt slut, att Stoke och Paul Lambert helt enkelt hade missat PM:n som förklarade att Stoke faktiskt behöver börja vinna fotbollsmatcher för att ha någon som helst chans att hålla sig kvar i Premier League. Då måste de börja riskera lite, och möjligheten till tre poäng här måste helt enkelt ha varit mer värd än risken att tappa en enda.

(2) Huddersfield. Det har varit en på många sätt positiv säsong för Huddersfield i Premier League, men hjulen har något börjat hoppa av vagnen under dess andra halva. Och plötsligt befinner sig Huddersfield i allra högsta grad indragna i nedflyttningsstriden. De har tre poäng upp på Southampton strax under strecket men har i sina tre avslutande matcher Man City (b), Chelsea (b) samt Arsenal (h), vilket ger Southampton och Swansea alla chanser i världen att ta sig förbi dem. Det kan samtidigt bli en gastkramande spännande avslutning på hemmaplan i slutomgången.

(3) Everton. Everton vinner mot Huddersfield, cementerar sin plats på tabellens övre halva, och Sam Allardyce påpekar att han knappast kan göra så mycket bättre med Everton än vad han faktiskt har gjort under säsongen, ungefär samtidigt som Evertons supportrar mer eller mindre öppet ber honom dra åt helvete från läktarna. Det är så klart inga meriterande segrar Sam Allardyce har tagit med Everton. Guardian gjorde en lustig liknelse om Allardyce med en livbåt. När kryssningsfartyget håller på att sjunka så sätter man sig gärna i livbåten. Men när man nästa gång ska ta en kryssning så väljer man inte livbåten.

OMGÅNGENS VINNARE: Southampton

Det var en match som var helt nödvändig att vinna för Southampton, hemma mot Bournemouth. Och Southampton vann matchen, efter två mål och årets viktigaste tåpaj av Dusan Tadic och efter några alldeles utmärkta räddningar av Alex McCarthy. Plötsligt har Southampton häng på både Huddersfield och Swansea som båda förlorade sina matcher den här omgången. Hoppet lever för Southampton.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES: Leicester

Vad är det egentligen som händer med Leicester? Klubben som var på uppgång i tabellen och såg ut att kunna utmana om europeiska cupplatser efter en halvt bedrövlig inledning på säsongen. Plötsligt har Leicester förlorat tre raka matcher, bara vunnit två matcher sedan januari, och 0-5 mot Crystal Palace är ett resultat som andas resignation. Allt fler ljudeffekter pratar om ett missnöje med Claude Puels träningsmetoder och laguttagningar.

OMGÅNGENS SPELARE: Dusan Tadic, Southampton

Ett lag som har haft behjärtansvärt svårt att göra mål mest hela säsongen, och är på väg att åka ur Premier League som en konsekvens av dessa svårigheter, behöver så klart att deras offensiva spelare kliver fram. Och vilket ögonblick för Dusan Tadic att kliva fram. Två mål efter två kyliga avslut avgjorde matchen mot Bournemouth och ger Southampton hopp i nedflyttningsstriden.

OMGÅNGENS MÅL: Wilfried Zaha, 1-0 Leicester (h)

Först ett snyggt kombinationsspel längs med vänsterkanten för Crystal Palace innan vi ser tre snabba passningar i sidled i rad längst upp i Leicester straffområde innan bollen till sist hamnar hos Wilfried Zaha som inte gör något misstag. Det var ett lagmål på alla sätt, men det var också ett mål som kändes som någon slags homage till fotbollens släktskap med rugbyn. Ett fint fotbollsmål avslutar ett lika fint rugbyanfall.

OMGÅNGENS ?

Det ska väl ändå inte vara möjligt kan man tycka? West Brom har plötsligt börjat vinna fotbollsmatcher. Darren Moore har tagit lika många poäng med West Brom på sina fyra matcher som Alan Pardew tog på 16 matcher, och man undrar så klart vad som hade kunnat hänt om rätt beslut fattats tidigare. Det ska så klart otroligt mycket till för West Brom, men full pott på de två sista omgångarna och West Brom har en snöflingas chans att klamra sig kvar i Premier League.

OMGÅNGENS !

Chelsea vägrar att riktigt vika ned sig i kampen om den där illusiva fjärdeplatsen som nog de allra flesta hade räknat bort dem från för ett tag sedan. Mycket hänger så klart på Liverpools fokus på Champions League, med Tottenham som något slags tredje hjul på cykeln, men om Chelsea nu vinner mötet med just Liverpool nästa helg på Stamford Bridge, och därefter följer upp med vinst mot Huddersfield, så sätter de åtminstone upp en spännande avslutning i sista omgången, och tvingar Liverpool att faktiskt vinna mot Brighton på Anfield.

OMGÅNGENS WTF!

Det börjar bli någon slags veckovis följetång detta att Jürgen Klopp beter sig illa i samband med att Liverpool tappar poäng. Förra omgången var det några minst sagt dryga påhopp på West Brom och den här helgen väljer han att medvetet inte ta en av domarna i hand, och Klopp är knappast någon first-time offender på sådana här saker. Klopp är passionerad och framstår och framställs som sympatisk och trevlig, är det säkert också i viss utsträckning, åtminstone när saker går hans väg, men har tagit för vana att bete sig illa vid förlust. Arsene Wenger på tyska indeed.

OMGÅNGENS LOL!

”We don’t go away do we? We’re like a nasty rash!” – Neil Warnock efter Cardiffs vinst mot Hull City som placerar Cardiff en futtig vinst från Premier League. Till sist en gnutta självinsikt från Warnock!

OMGÅNGENS BTW…

Det har ju inte varit någon bra säsong för Everton precis, men Cenk Tosun ser ut att kunna bli en riktigt bra anfallare för dem.

Fina scener på Molineux när Wolves lyfte samma pokal som Liverpool redan lyft 18 gånger genom åren.

Wessi Hoolahan gjorde sin allra sista hemmamatch med Norwich och fick så klart avsluta med ett mål – ett minst sagt sjukt mål.

Andres Iniesta till Loony Toon?

Lag-VM i bordtennis började under dagen. Kul med VM i världens största och näst största sport inom loppet av bara några månader. På SVT.

Juventus efter matchen mot Inter: ”Bara förlorare pratar om domaren…”

Försäsongsmatch, uppvisningsmatch eller testimonial? Lite svårt att säga vad som egentligen spelades på Old Trafford, men inte det var det någon riktig fotbollsmatch.

Chris Coleman sparkad av Sunderland, som precis fick nya ägare!

Vackra bilder strax innan Arsene Wengers testimonial på Old Trafford, och med en ytterst hårfager avslutning!