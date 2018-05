Erfarenhet är Aston Villas mest värdefulla tillgång

”Manifest destiny”, det manifesterade ödet. En doktrin, teori eller filosofi som utgår från det egnas särskilda och speciella dygder, värderingar och egenskaper och dess moraliska rätt och skyldighet att uppfylla sin egen mission och utföra sin plikt att sprida sitt ljus över världen. Ett begrepp som föga förvånande vann mark och anhängare i USA:s tidiga historia.

Ett begrepp som går att använda även på engelska fotbollsklubbar. Där vissa klubbar helt enkelt är så stora och stöpta i tradition att de anses både av sig själva och av omvärlden höra hemma på en viss nivå eller vara berättigade vissa framgångar. En fara om det leder till arrogans och too big to fail-mentalitet. En styrka i den utsträckning det leder till att framgången ”sitter i väggarna”.

Aston Villa är en klubb med ett uppenbart manifesterat öde. En av Englands mest meriterade klubbar, en av Englands största klubbar, som utan något som helst tvivel hör hemma i Premier League. En klubb som uppenbarligen har fått betala för att ha trott sig vara för stora för att misslyckas. Men även en klubb som i detta läge kan vända storleken till en styrka.

Aston Villa vann den första playoff-semifinalen borta mot Middlesbrough. Detta bör göra dem till stora favoriter att ikväll hemma på Villa Park säkra en plats i playoff-finalen på Wembley mot Fulham. Att vara favoriter borde falla sig naturligt för Aston Villa i EFL Championship, men med favoritskapet kommer så klart också en viss press (som Tony Pulis vet om att försöka utnyttja).

Aston Villa besitter framför allt en kvalitet och egenskap som övriga klubbar i detta playoff saknar – nämligen erfarenhet. Mer än Middlesbrough trots att dessa faktiskt spelade i Premier League så sent som förra säongen. Definitivt mer än Fulham som är ett ungt lag som dessutom visade redan mot Derby County att de är vare sig helt bekväma eller trygga i playoff-situationen.

Kanske är det omöjligt att vara trygg i ett playoff. Men erfarenhet hjälper ett lag att hantera och bemästra känslan av otrygghet. Och trots att Aston Villa alltså åkte ur Premier League för två år sedan, trots att de inte tog sig upp från EFL Championship förra säsongen, trots att de ”bara” tog sig till playoff den här säsongen, så i detta playoff är denna erfarenhet deras främsta tillgång.

Det börjar redan på managerbänken. Steve Bruce har vunnit detta playoff två gånger redan som manager, med Birmingham och med Hull City. Vad han inte vet om ett framgångsrikt playoff är inte värt att veta. Det tog ett tag innan Bruce hittade rätt den här säsongen, men i detta skede av säsongen borde hans know-how vara både honom och laget till stor hjälp.

Ute på planen hittar vi också mängder med erfarenhet. John Terry med sina 17 titlar genom karriären har så klart aldrig spelat en playoff-final i EFL Championship förut, men hans erfarenhet av de allra största matcherna är naturligtvis enorm. Hans lugn och ledaregenskaper måste vara ovärderliga för Aston Villa i detta playoff.

Andra viktiga spelare i Aston Villa saknar inte erfarenhet de heller. Det var ingen tillfällighet att det var just Mile Jedinak som lugnt nickade in vinstmålet mot Middlesbrough på Riverside. Robert Snodgrass har många säsonger på den här nivån. Glenn Whelan kommer förmodligen gå direkt från fotbollsplanen in på ålderdomshemmet.

Även de yngre råtalangerna är inte helt utan erfarenhet. Mycket av Aston Villas uppsving under säsongen bygger på att Jack Grealish verkar ha hittat tillbaka till sig själv igen. Samme Grealish det vill säga som slog igenom på allvar för tre år sedan när Aston Villa först spelade FA-cupsemifinal på Wembley, och vann, och sedan spelade FA-cupfinal på Wembley, och förlorade.

Är det Aston Villas manifesterade öde att återvända till Premier League inför nästa säsong? Fulham kan ha kommit längre som fotbollslag men Aston Villas erfarenhet talar till deras fördel i en playoff-final på Wembley. Även psykologiskt kan det bli tungt för Fulham att gå ut till en playoff-final på Wembley och veta att de möter just Aston Villa – Football Leagues med marginal största klubb.

Men först måste Aston Villa så klart vinna mot Middlesbrough. Aston Villa befinner sig två matcher från Premier League. Båda matcherna måste vinnas och de leder den första matchen från start. Det är nära nu!