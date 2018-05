West Brom 2017-18: (-)

Efter åtta år återvänder West Brom till Football League. Att West Brom skulle åka ur Premier League var inte oförutsägbart men var i högsta grad möjligt att undvika. Ett lag utan idé, utan ambition, utan energi och till sist även utan disciplin. En klubb som antingen fattat dåliga beslut eller inga beslut alls.

PREMIER LEAGUE: P20 (2016-17: P10), 31pts (-14pts) – (-)

FA-CUPEN: 5:e omg. vs Southampton (b) – (++)

LIGACUPEN: 3:e omg. vs Man City (h) – (++)

Att West Brom åker ur Premier League har beskrivits ungefär som om det vore något ofattbart, något som absolut inte gick att förutse. Nästan i stil som vore det en slags omvänd motsvarighet till när Leicester vann ligan. I själva verket var det inte ofattbart eller oförutsägbart, West Brom befann sig i farozonen redan inför förra säsongen.

Ofattbart är att West Brom valde att inte göra något åt saken. Missnöjet med Tony Pulis var omfattande. Klubben levde i någon slags falsk invissning att med Pulis som manager var det inte möjligt att åka ur Premier League. West Brom var inte längre en klubb med ambition, och en klubb utan ambition är en klubb utan energi. En klubb utan energi åker ur Premier League.

Omfattningen av West Broms brist på strategisk ledning blev klar och tydlig när kort efter att klubben sparkat Tony Pulis och istället anställt Alan Pardew, ägaren Guochuan Lai fattar det rätt speciella beslutet att sparka både ordförande och VD i klubben. Det vill säga de som precis anställt Pardew. West Brom var en klubb i upplösning.

Omfattningen av West Broms brist på vanligt ledarskap blev även den tydlig under det parodiska träningslägret i Spanien strax efter årsskiftet där fyra seniora spelare går på en bender och återvänder till hotellet med en stulen taxibil. Incidenten i sig är anmärkningsvärd, att det är lagets ledargestalter som genomför den säger det mesta om var laget befann sig mentalt och moraliskt.

Ändå började West Broms säsong faktiskt rätt bra. Två vinster och en oavgjord på de tre första matcherna innebar att West Brom höll jämna steg med Man City. Men därefter vann West Brom inte en enda match mer under Tony Pulis, de vann nästa ligamatch i mitten av januari, den enda matchen de skulle vinna under Alan Pardew.

West Brom vann desto fler matcher under Darren Moore. Jämfört med Pardews totalt åtta poäng på 18 matcher som manager plockade Moore elva poäng på sina första fem matcher, och avslutade säsongen med tre vinster, lika många som West Brom tagit tidigare under hela säsongen. Men det var för lite, det var alldeles för sent, och West Brom spelar nästa säsong i Football League.

Därmed går West Brom in i nästa säsong med något utav ett dilemma. En katastrofal säsong avslutas ändå på ett relativt sett positivt sätt. Hur ska West Brom agera härifrån? De kan välja att behålla Darren Moore som manager, utan att riktigt veta hur det kommer fungera på permanent basis, eller de kan hitta ett mer etablerat namn att ta dem tillbaka till Premier League.

Managerbetyg: Tony Pulis (+)

Värdet med Tony Pulis är vad som till sist blir svagheten med Pulis. Det är inte i längden hållbart för någon Premier League-klubb att enbart bry sig om att hålla sig kvar i Premier League. Hans oförmåga att vilja inse detta lade grunden till West Broms alla problem den här säsongen.

Managerbetyg: Alan Pardew (-)

Givet hur dåligt det gick för West Brom innan Alan Pardew tog över laget är det nästan att betrakta som en bedrift att kunna göra saken ännu sämre. Men Pardew lyckades. Verkade inte ha någon idé vare sig hur han ville att laget skulle spela eller hur han skulle relatera till spelarna.

Managerbetyg: Darren Moore (+++)

Gjorde naturligtvis succé på kort tid, men kanske också på så kort tid att det är svårt att verkligen bedöma hans insats på ett rättvist sätt. Visade emellertid en förmåga att få ihop laget och bidrog åtminstone med att ge West Brom något att glädjas över inför nästa säsong.

Bloggen om West Brom 2017-18:

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2017/05/16/west-brom-maste-bestamma-sig-for-vilken-klubb-de-vill-vara/

Möjligen lite fusk givet att jag skrev den här bloggen redan i slutet av förra säsongen, men den tar upp den problemställning West Brom hade att brottas med inför den här säsongen. West Brom behövde bestämma sig för vilken klubb de ville vara menade jag. West Brom bestämde sig aldrig för varken det ena eller det andra, alltså bestämde den bistra verkligheten det åt dem.

Lagets stjärna: Ahmed Hegazi

Spelade mer eller mindre varje match för West Brom under säsongen. Var en av få spelare som framstod som att han visste vad han gjorde i ett försvar som aldrig riktigt såg ut att veta vad det skulle göra. En spelare som borde intressera flera klubbar i Premier League i sommar.

Lagets hjärna: Chris Brunt

Där det såg ut som att många spelare inte längre brydde sig om hur det gick för West Brom mot slutet av säsongen märktes det ändå att det gjorde ont i Chris Brunt. Mångsidig spelare som agerar både vänsterback och mittfältare, alltid bra när West Brom är bra.

Lagets kanon: Jay Rodriguez

Inte precis ett genombrott i det ordets egentliga mening, men West Brom saknar sådana spelare. Men Rodriguez visade sin kvalitet som anfallare i West Brom och att han har mycket att bidra med på den här nivån. Kombinerar fart och teknik på ett bra sätt.

Lagets kalkon: Jonny Evans

En spelare som borde varit en av lagets ledare tog inte sitt ansvar. Kanske rök skallen i samband med Arsenals och Man Citys intresse. Var en av spelarna bakom den spanska taxiincidenten och valde att via text meddela att han inte kunde spela säsongens sista match. Svagt.

Kritiska framgångsfaktorer (KFF):

Varför gick det som det gick för West Brom? Fröna såddes redan förra säsongen när West Brom lade ner säsongen när de hade europeiskt cupspel i sikte. Laget dränerades på all energi och ambition och engagemanget från läktarna störtdök även det. Taktiken var tydlig men spelarna trodde inte längre på den. Med Alan Pardew var inte längre ens taktiken tydlig.

Vad måste West Brom förbättra? Fördelen med att åka ur Premier League är att det nu tvingar West Brom att faktiskt anta en målsättning att sikta mot, snarare än den anti-målsättning som präglat klubben i flera år. Trötta spelare måste skeppas vidare, ett nytt lagbygge konstrueras. Spelare och supportrar måste återfinna en idé de kan ställa sig bakom.

Höjdpunkt: 1-0 vs Man Utd (b)

En säsong mer eller mindre i total avsaknad av höjdpunkter. Men mot slutet kom ändå några riktigt positiva resultat. Hur mycket West Brom än vill glömma den här säsongen så finns det så klart alla anledningar i världen för dem att komma ihåg 1-0-vinsten på Old Trafford mot Man Utd.

Low-point: 1-3 vs Brighton (b)

Det finns skäl att nämna hemmaförlusten mot Burnley mot slutet av säsongen, men frågan är om det egentligen blev värre än det blev redan i den allra första förlusten för säsongen, borta mot Brighton. Inte bara förlorare utan dessutom utspelade. En nykomling visade all den idé, ambition och energi som West Brom saknade. Där dog West Broms säsong även om de inte redan då insåg det.

West Brom 2017-18 by ”Trump”:

“This League is absolutely being rigged by the dishonest and distorted FA and corrupt Football League pushing Crooked Wolves – but also in every match! – SAD”

Inför 2018-19:

West Brom har inte samma strukturella problem som exempelvis Sunderland och Hull City har brottats med. Att de ska kunna gå omedelbart upp i Premier League igen är kanske svettigt att kräva, även om de kommer försöka, men de har åtminstone chansen att göra det givet att de fattar rätt beslut. Att fatta rätt beslut har däremot inte varit West Broms styrka under senare år.

West Broms spelartrupp är inte dålig. Kan de behålla vissa nyckelspelare samtidigt som de får bra betalt för de spelare de inte lyckas behålla har de gett sig själva en väldigt bra plattform att bygga ett nytt och yngre lag på. Med en ägare som vill vara i Premier League, och med konkurrenter som befinner sig i Premier League, kommer inte West Brom sakna ambitioner eller resurser.

BETYG: Fiasko (-)