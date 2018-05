Över- och underpresterande klubbar i Premier League 2017-18

Vid sidan av att bara prata om konkret utfall, det vill säga hur en liga faktiskt slutar, brukar många vilja prata om prestation, och ofta då i termer av över- och underprestation. Mest eftersom man förstår att klubbar har olika resurser och olika förutsättningar. Alltså är det vanligt att undra vilka som har presterat bäst respektive sämst givet deras specifika förutsättningar.

Det finns många olika sätt att bedöma sådant på, ibland blir det bra och andra gånger blir det dåligt. The Times med hjälp av Omar Chaudhuri presterade nyss en mindre lyckad sammanställning av denna frågeställning. En sammanställning som inte inkluderade spenderade transferbelopp och därtill baserades på löner från räkenskapsåret 2016-17. Man anar vissa svagheter i resonemanget.

Då snubblade jag annars över en betydligt mer intressant sammanställning i tabellform i vilken 100 säsonger om 380 matcher hade simulerats baserat på de tio största oddsfirmornas bedömningar av klubbarna i Premier League och hur de skulle sluta i tabellen. Det tyckte jag var en väldigt bra utgångspunkt just för att faktiskt bedöma klubbarnas över- och underprestation.

Min metod var inte komplicerad. Jag räknade helt enkelt fram medelvärdet för varje klubbs simulerade slutliga tabellplacering, det vill säga baserat på 100 olika simuleringar, och från detta medelvärde subtraherade jag klubbens faktiska tabellplacering. Fram kom antingen ett positivt värde (överprestation) eller ett negativt värde (underprestation).

På följande sätt över- och underpresterade således samtliga klubbar i Premier League under 2017-18:

(1) Man City – (+0,47)

(2) Man Utd – (+1,78)

(3) Tottenham – (+0,65)

(4) Liverpool – (-0,56)

(5) Chelsea – (-1,31)

(6) Arsenal – (-0,96)

(7) Burnley – (+6,49)

(8) Everton – (+4,12)

(9) Leicester – (+1,37)

(10) Newcastle – (+2,63)

(11) Crystal Palace – (+1,51)

(12) Bournemouth – (+1,71)

(13) West Ham – (-0,22)

(14) Watford – (-0,33)

(15) Brighton – (-0,46)

(16) Huddersfield – (+1,27)

(17) Southampton – (-7,86)

(18) Swansea – (-1,55)

(19) Stoke City – (-4,08)

(20) West Brom – (-5,48)

Klubben som alltså överpresterade mest i Premier League under säsongen är alltså Burnley. Klubben som däremot underpresterade mest i Premier League under säsongen är Southampton.

Att utgå från oddsfirmornas bedömning är kanske ingen självklarhet. Samtidigt är det i det här fallet tio väldigt insatta bedömningar av hur bra samtliga klubbar faktiskt är inför säsongen och hur de därför rimligen borde sluta baserat på deras relativa styrka. Det tar hänsyn till hur bra lagen faktiskt är, inte subjektiva bedömningar om hur bra de av olika anledningar borde vara.

Det kan så klart finnas kollektiva föreställningar om olika klubbar som färgar dessa bedömningar. Men att samtidigt väga samman tio olika oddsfirmor gör att risken med sådana föreställningar minskar. Ett vanligt sätt att värdera en metod är om den ger rimliga utfall, och givet att det nog bara är Everton och Brighton som är lite uppseendeväckande ovan, så känns metoden överlag bra.

Metoden har så klart sina begränsningar som inte har med just oddsfirmorna att göra. Exempelvis tar den ju bara hänsyn till rena placeringar. Exempelvis tar den bara hänsyn till att Man City slutar etta, den tar inte hänsyn till att de kom etta efter att ha slagit ett poängrekord längs vägen. I den här modellen överpresterar alltså inte Man City ”mer” för den sakens skull.

Det kan i och för sig finnas någon slags realism med det också. Varje ligatitel är lika mycket värd, oavsett om den vinns med 100 poäng eller med 60 poäng, oavsett om den vinns med 20 poängs marginal eller med ett måls marginal. Men i den utsträckning man ändå tycker detta borde vägas in så är det ju bara att göra det i sitt eget huvud.

Med detta sagt om metoden, kan det vara intressant att sammanfatta några punkter och slutsatser som går att dra utifrån tabellen ovan, och utifrån utfallet i termer av över- och underpresterande klubbar i Premier League.

I den redan uttjatade diskussionen, som aldrig egentligen var någon diskussion, om vem som skulle bli årets manager av Pep Guardiola och Sean Dyche, och den retoriska frågan varför i hela friden Dyche skulle vara årets manager är svaret kanske alltså rätt enkelt: Eftersom Dyche utifrån den klubbens förutsättningar faktiskt presterade bäst och svarade för den bästa tränarinsatsen!

Av de så kallade superklubbarna, the big six, är det i själva verket Chelsea som har underpresterat i störst utsträckning, en inte orimlig ståndpunkt, och Man Utd som har överpresterat i störst utsträckning. En bedömning som sannerligen inte passar in i den kritik som riktats mot klubben under säsongen, men som mer sanningsenligt speglar synen på lagets styrka inför säsongen.

Att underprestera som en klubb under dessa superklubbar, under big six, är förenat med livsfara. Både Stoke och West Brom åker ur Premier League eftersom de underpresterar i så pass hög utsträckning, och Southamptons säsong håller på att ta en ände med förskräckelse trots att de tippas på den övre halvan, just eftersom de underpresterar mest av alla klubbar.

Omvänt kan då sägas att Swansea åker som tredje klubb ur Premier League trots att de inte underpresterat i lika hög utsträckning. Som tröst betraktat är nog det rätt klent, då det egentligen bara säger att Swansea låg rätt illa till redan inför säsongen och lyckades inte göra något åt saken. Det är väl tveksamt om det är mer positivt egentligen än att tokfaila som Stoke och West Brom.

Andra punkter värda att lyfta fram: Liverpool underpresterar i ligaspelet, vilket går lite på tvärsen mot den allmänna bilden. Arsenal är inte storklubben som underpresterar mest, vilket väl i själva verket är ett rätt surt omdöme när man tänker efter. Everton anses överprestera vilket tyder på att det var många som såg svagheterna i Evertons spelartrupp inför säsongen.

Och bonuspoängen skickar vi till Newcastle och Rafa Benitez!