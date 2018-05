Huddersfield Town 2017-18: (+++)

Att hålla sig kvar i Premier League var en bedrift av Huddersfield som hade det betydligt svårare att tillämpa sitt intensiva presspel i Premier League jämfört med i Football League. Laget brottades i synnerhet med ett svagt anfallsspel och Huddersfield behöver värva mer kvalitet och mindre kvantitet inför nästa säsong.

PREMIER LEAGUE: P16 (2016-17: C3), 37pts (n/a) – (+++)

FA-CUPEN: 5:e omg. vs Man Utd (h) – (++)

LIGACUPEN: 3:e omg. vs Crystal Palace (b) – (++)

Att Huddersfield höll sig kvar i Premier League den här säsongen har från vissa håll beskrivits som en bragd ungefär på samma nivå som när Leicester vann Premier League, vilket ärligt talat känns som om perspektivet har gått helt förlorat. Att hålla sig kvar helt säkert en bedrift av Huddersfield, men något helt annat än att faktiskt vinna ligan.

De flesta var så klart överraskade bara av att Huddersfield tog sig upp i Premier League. Men med deras intensiva presspel tog de EFL Championship med storm under David Wagners första fulla säsong. Ett presspel som inledningsvis skulle visa sig vara framgångsrikt även i Premier League. Men ett presspel som Wagner blev tvingad att överge under säsongen för en mer pragmatisk approach.

Kanske var det för att helt enkelt behöva anpassa sig till ett betydligt starkare motstånd i Premier League. Kanske förmådde inte laget och de egna spelarna riktigt upprätthålla energin och den arbetsinsats som krävdes för att vara framgångsrika som en mindre klubb i Premier League med ett sådant spel. I vilket fall som helst tvingades Huddersfield anpassa sig.

Det var en säsong inte utan sina brister. I synnerhet anfallsspelet var ett återkommande orosmoment under säsongen där Huddersfield både skapade väldigt få chanser och var extremt svaga på att utnyttja de få chanser som ändå uppstod. Huddersfield var bra på att pressa motståndet och relativt bra på att vinna boll, men hade därefter ingen riktig idé vad de ville göra med bollen.

Mycket ramlar ned på en fråga om spelarrekrytering. Huddersfield värvade många spelare inför säsongen, inte minst offensiva spelare, men det är svårt att beskriva egentligen någon av dessa värvningar som mer än mellanmjölk. Laurent Depoitre, Steve Mounié, Tom Ince, Alex Pritchard – ingen av dem, möjligen Ince undantaget, känns direkt dålig men inte heller känns någon särskilt lyckad.

Desto mer inspirerad var i så fall rekryteringen till Huddersfields defensiva positioner. Mathias Jörgensen har i tysthet haft en mycket bra säsong för Huddersfield och bakom honom har Jonas Lössl, trots några spektakulära misstag under säsongen, gjort en riktigt bra debutsäsong i Premier League och räddat flera viktiga poäng.

Managerbetyg: David Wagner (+++)

Dean Hoyle, Huddersfields ordförande, avslutningstalade hemma på John Smith’s Stadium efter matchen mot Arsenal och drog sitt största jubel när han med emfas uttalade att han såg ingen som helst anledning att ens fundera över att byta manager. Det är ett gott omdöme på David Wagners insats med Huddersfield, där det är en bedrift att ha hållit dem kvar i Premier League, men där det också finns vissa taktiska frågetecken kring hur länge det kommer vara möjligt att hålla Huddersfield kvar i Premier League.

Bloggen om Huddersfield 2017-18:

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2018/01/30/humorlaget-huddersfield-behover-hitta-energin-igen/

Glädjen var enorm när Huddersfield förra säsongen tog sig tillbaka till Premier League. Entusiasmen var stor under hösten när Huddersfield inte bara gjorde sina första matcher i Premier League på årtionden utan dessutom gjorde det riktigt bra. Men någonstans längs vägen började energin ta slut för Huddersfield och laget fick det allt svårare i Premier League. Huddersfield hann ändå ta sig i land innan båten sjönk den här säsongen, men det är ett lag som behöver ett energitillskott över sommaren.

Lagets stjärna: Laget

Ja, vem? Huddersfields stora styrka är naturligtvis laget i sig, sättet det som en helhet spelar fotboll på. Men Huddersfield är ändå slående på så vis att det är nästan omöjligt att peka ut en enda spelare som sticker ut ur mängden. Det går att hitta positiva spins på det, men lite talar det för en kvalitetsbrist.

Lagets hjärna: Aaron Mooy

Om någon spelare gjorde anspråk på att vara lagets stjärna så vore det Aaron Mooy, som på samma gång är lagets hjärna. Hjärna och stjärna således, säger något om Mooys betydelse för Huddersfield. Har varit så bra för Huddersfield under säsongen att flera journalister har velat ha med honom i Englands VM-trupp, fast han kommer från Down Under.

Lagets kanon: Alex Pritchard

Genombrottet under säsongen, åtminstone något på grund av brist på bättre alternativ, är Alex Pritchard. Tottenhamprodukten som har spåtts en lysande framtid, kom till Huddersfield från Norwich, och har under säsongen visat att han duger till också i Premier League.

Lagets kalkon: Tom Ince

Värvades till Huddersfield med tanken att spajsa till lagets anfallsspel men har inte alls fått något genomslag i den blåvita tröjan. Har gjort blott två mål under säsongen och är en stor anledning till att Huddersfield inte alls har fått någon ordning på sitt anfallsspel.

Kritiska framgångsfaktorer (KFF):

Varför gick det som det gick för Huddersfield? Huddersfields stora styrka är lagets organiserade försvarsspel som framför allt innebär att de gör det svårt för motståndarna att komma till avslut. Energin laget spelade med borgade för en stark höstsäsong för Huddersfield som i slutänden var vad som höll klubben kvar i Premier League.

Vad måste Huddersfield förbättra? Svagheten med Huddersfield är bristen på ett konstruktivt och effektivt anfallsspel, som tillsammans med Swansea måste rankas som ligans sämsta anfallsspel. Detta är alltså ett område som David Wagner och Huddersfield måste arbeta med under sommaren om Huddersfield ska ha några realistiska förhoppningar om att hålla sig kvar i Premier League nästa säsong.

Höjdpunkt: 1-1 vs Chelsea (b)

Att vinna på hemmaplan mot Man Utd var tveklöst höstens höjdpunkt för Huddersfield, men det är nog svårt att jämställa med den närmast förlösande känsla av eufori och lättnad som följde på Huddersfields heroiskt hemkämpade poäng borta mot Chelsea i slutomgångarna som garanterade deras fortsatta framtid i Premier League.

Low-point: 1-4 vs West Ham (h)

Att förlora mot storklubbarna är en sak men att åka på en rejäl käftsmäll på hemmaplan mot ett haltande West Ham tog desto hårdare på Huddersfields självkänsla. Det var ungefär i de här krokarna, strax efter årsskiftet, som den riktiga oron för att kanske åka ur Premier League började krypa sig in hos Huddersfield.

Inför 2018-19:

Andra säsongen i Premier League kommer inte bli så värst mycket lättare för Huddersfield. Huddersfield har tagit för vana att göra sin transfer business snabbt och tidigt under sommaren, vilket de även gjorde inför den här säsongen. Inför nästa säsong måste däremot Huddersfield vara betydligt mer noggranna och säkra på att de värvar genuin kvalitet, inte enbart ren kvantitet, som lite blivit fallet den här säsongen. Annars talar det mesta för att Huddersfield får slita under nedflyttningsstrecket nästa säsong.

BETYG: Väl godkänd (+++)