Brighton & Hove Albion 2017-18: (++++)

En mer modern och intressant version av Burnley? Ett trots allt rätt fint omdöme för Brighton som gör sin första säsong i Premier League sedan Karate Kid gick på biograferna, men ett omdöme som kan vara värt att hålla i åtanke inför kommande säsonger. Ett ramstarkt försvarsspel och väldigt smarta värvningar höll Brighton med marginal kvar i Premier League.

PREMIER LEAGUE: P16 (2016-17: C2), 40pts (n/a) – (+++++)

FA-CUPEN: 6:e omg. vs Man Utd (b) – (+++)

LIGACUPEN: 3:e omg. vs Bournemouth (b) – (++)

Det var en imponerande debutsäsong i Premier League för Brighton, deras första säsong tillbaka i den engelska högstadivisionen på 34 år. När de senast vann en fotbollsmatch i Premier League innan den här säsongen så var Karate Kid det senaste skriket på biograferna och Poison vad alla lyssnade på. Inga transparkar för fiskmåsarna under säsongen kanske, men det gick bra ändå.

Grundfundamentet för Brighton var defensiven. Bara åtta lag i Premier League släppte in färre mål än Brighton under säsongen, och inte ett enda av dessa lag slutade på den nedre halvan av tabellen. Shane Duffy och Lewis Dunk bildade ett formidabelt mittbackspar och Brighton visade sig i många matcher vara väldigt svåra att bryta ned.

Brighton lyckades samtidigt väldigt väl med sina värvningar. Precis som Huddersfield värvade Brighton många spelare inför säsongen, men till skillnad från Huddersfield lyckades Brighton kombinera kvantitet med kvalitet. Mathew Ryan, Davy Pröpper, Pascal Gross, José Izquierdo och Ezequiel Schelotto är samtliga värvningar som omedelbart gått in och förstärkt laget, och bakom dem kommer även Jürgen Locadia.

Det leder till viss optimism gällande Brighton för framtiden. Har de agerat tålmodigt och klokt så här långt så talar det mesta för att de kommer fortsätta göra det, särskilt som klubbledningen sitter kvar. De har dessutom en spelidé som de har goda skäl att tro på och som de kan bygga vidare på, återigen kanske till skillnad från ett lag som Huddersfield som tvingades tänka om.

Managerbetyg: Chris Hughton (+++++)

Har gjort ett fantastiskt arbete med Brighton bara genom att ta dem upp i Premier League och han har fortsatt göra ett strålande arbete även med Brighton i Premier League. Brighton var en av klubbarna som mest antogs skule åka ur Premier League den här säsongen men det var aldrig riktigt någon fara å färde för Brighton. En väldigt stabil organisation och med en underskattad offensiv för att vara en funktionalistiskt inriktad nykomling. Hughton borde ha pratats mer om som årets manager.

Bloggen om Brighton 2017-18:

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2017/10/29/brighton-ar-inte-for-stora-men-kanske-for-bra-for-att-aka-ur-premier-league/

Det stod tidigt klart att Brighton inte var något lag att avfärda, och att de skulle bli svåra att tampas med. Järnhårda i försvarsspelet naturligtvis men också med en anmärkningsvärt tydlig och kreativ anfallsidé. Det finns ett uttryck när det gäller spelare som går ut på att så länge man är bra nog så spelar det ingen roll hur gammal man är. Motsvarande uttryck för klubbar, och då inte minst för Brighton, skulle kunna vara att så länge man är bra nog så spelar det ingen roll hur stor man är.

Lagets stjärna: Glenn Murray

Det är kanske svårt att prata om stjärna, här skulle kanske andra namn som José Izquierdo kunna nämnas, men Glenn Murray har samtidigt överfört sin form från Football League till Premier League på ett strålande sätt. Tolv ligamål under säsongen har varit väldigt betydelsefulla för Brighton.

Lagets hjärna: Shane Duffy

Hjärna är kanske ett missvisande begrepp även det, men i termer av hjälte i skymundan är Shane Duffy den kanske främste, om än i gott sällskap med andra spelare som Dale Stephens, Davy Pröpper med flera. Men Duffy har varit en av ligans bästa mittbackar under säsongen, mängder av blockar och brytningar, och helt ovärderlig för Brighton.

Lagets kanon: Pascal Gross

En strålande värvning inför säsongen från Bundesliga och den spelaren som håller ihop lagets hela spelidé mellan försvar och anfall för Brighton. Mycket passande att det var just Gross som fick göra målet som höll Brighton kvar i Premier League. Lysande debutsäsong i Premier League.

Lagets kalkon: Anthony Knockaert?

Det här är egentligen rätt elakt mot Knockaert som inte har varit så väldigt dålig trots allt. Men givet förhoppningarna på honom, och det faktum att han ungefär var EFL Championships motsvarighet till Mohamed Salah förra säsongen, så har han inte alls lyckats i Premier League i den utsträckning man kunnat önska.

Kritiska framgångsfaktorer (KFF):

Varför gick det som det gick för Brighton? Det går inte att blunda för att det var i första hand defensiven som lyfte Brighton ovanför sina konkurrenter och som i slutänden höll Brighton kvar i Premier League. Om fotboll bara hade varit en övning i försvarsspel hade Brighton hamnat på övre halvan. Men inte heller ska blundas för att Brighton också hade en konstruktiv anfallsidé eller för att Brighton värvade riktigt klokt och smart inför säsongen på ett flertal positioner.

Vad måste Brighton förbättra? Offensiven kan självfallet förbättras, även om den samtidigt måste förstås utifrån Brightons status som nykomling och bottenlag. Ett område Brighton kan jobba med att förbättra är snabbare ytterbackar som kan ge laget ytterligare en offensiv dimension. Annars är det framför allt att bredda spelartruppen och kanske förstärka lagets centrala mittfält som borde stå på agendan för Brighton i sommar.

Höjdpunkt: 1-0 vs Man Utd (h)

Det var fredagskväll och det var rejäl fest på Amex Stadium när Brighton säkrade sig kvar i Premier League genom att vinna mot Man Utd. En inspirerad prestation av ett taggat Brighton framför säsongens förmodligen bästa stämning bland hemmasupportrarna. Passande nog var det också Pascal Gross som fick göra vinstmålet.

Low-point: 2-3 vs Crystal Palace (b)

Riktigt sur torsk för Brighton i dubbel mening. Dels för att det var just mot Crystal Palace med vilka Brighton har en av den engelska fotbollens märkligare rivaliteter. Dels för att förlusten faktiskt satte laget i vissa problem gällande nedflyttningsstriden. Desto mer surt kanske då Glenn Murray bränner ett fantastiskt kvitteringsläge i matchens slutskede.

Brighton 2017-18 by ”Trump”:

“Amazing weekend at my Mar-a-lago golf resort. Best in the world. Great fun with Fox and my friends Ryan, Bruno, Bong, Dunk, Duffy, Propper and Gross. Weather was a little Stormy. Lots of locker room talk!”

Inför 2018-19:

Brighton har ett stabilt lagbygge med en inarbetad spelidé vilket innebär att även om Brighton självfallet måste fräscha upp laget, förstärka det och tillföra ny energi i spelartruppen, så är det inga omvälvande förändringar som behöver göras för dem. De kan snarare ägna sommaren åt inkrementell förbättring än åt som kanske andra klubbar åt något slags paradigmskifte. Även nästa säsong blir en kamp för överlevnad för Brighton, men de står väl rustade för den.

BETYG: Med beröm godkänd (++++)