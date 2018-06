Varför Mauricio Pochettino inte lämnar Tottenham för Real Madrid

Naturligtvis är Mauricio Pochettino en manager med ambitioner. Det går inte att klandra honom för den saken, lika lite som det går att klandra någon manager för den saken så länge uppförandet är snyggt. Inte heller är det något som i det här fallet Tottenham kan vrida sina händer i förtvivlan över, de var på den andra så kallade ”vinnarsidan” när de plockade honom från Southampton.

Tottenham befinner sig nu plötsligt på den andra änden av den skalan när Real Madrid blickar med fuktiga ögon mot norra London och just mot Mauricio Pochettino. Från pitcher till receiver med andra ord. Det är en situation med märkliga turer. Först under säsongen när Real Madrid hade det kämpigt och Zidane ryktades sitta löst till för att sedan omvandlas till ännu en succé.

Tottenham och alla dess supportrar håller så klart andan i dessa dagar. Att tappa Mauricio Pochettino i sig, som tagit klubben till Champions League tre säsonger i rad och genom ständiga framsteg gjort dem bäst i London, vore naturligtvis illa. Men även allt som följer på detta, sökandet efter en ny manager, allt vad det betyder för planeringen inför nästa säsong, startsträckan och så vidare.

Mediadrevet när det gäller Real Madrid utgår från att de mer eller mindre obehindrat tar vad de vill ha. Inte helt utan orsak så klart, men ändå överdrivet, desto mer så i dessa dagar. Mitt perspektiv i just det här fallet landar i motsatsen, nämligen att Mauricio Pochettino inte lämnar Tottenham för Real Madrid i sommar, och här tänkte jag sammanfatta varför.

Det utesluter så klart inte att jag har fel, bara att jag inte tror att jag kommer få fel. Värt också att notera att det är ett resonemang som inte har något alls att göra med klubbarnas status, kvalitet eller karaktär.

Tottenham och Daniel Levy ser detta som värsta tänkbara läge att släppa Mauricio Pochettino

Det finns naturligtvis inget bra läge för Tottenham att tappa Mauricio Pochettino, men det finns mer eller mindre dåliga lägen. Detta måste rimligtvis betraktas som kanske värsta tänkbara läge. Oväntat ett tag efter säsongens slut, när försäsongen redan har dragit igång och inför en säsong då Tottenham gör debut på sin nya hemmaarena.

Timingen i synnerhet lär göra Tottenham och Daniel Levy väldigt ovilliga att ens lyssna på förslag. Framför allt eftersom det skulle förskjuta planeringen inför Tottenhams kommande säsong, potentiellt med mycket negativa effekter på denna säsong. Från en position av trygg stabilitet skulle Tottenham slängas in i ett tillstånd av flux och osäkerhet.

Men även eftersom Tottenham skrev på ett nytt kontrakt med Mauricio Pochettino så sent som för bara någon vecka sedan. Kontrakt betyder så klart inte alltid vad folk inbillar sig i dessa sammanhang, men att omedelbart efter det ändå släppa iväg Pochettino skulle lite för övertydligt markera att Tottenham som klubb inte har så mycket att säga till om.

Det är inte en signal Tottenham lär vara så intresserade av att sända i just det här läget, där de nu kan sägas vara etablerade i Champions League, etablerade som ett topplag i Premier League, och precis ska ta steget in i en ny era med en ny arena. Att släppa Mauricio Pochettino i just det här läget vore som sticka hål i sin egen bubbla.

Mauricio Pochettino undviker helst brända jordens taktik

Det vore fånigt att påstå att Mauricio Pochettino inte skulle vilja bli manager för Real Madrid. Varför skulle han inte vilja det? Han har dessutom skickat ut mer eller mindre varenda tänkbar subtil signal att han är intresserad. Samtidigt så utesluter inte detta en lojalitet med Tottenham. Dessutom är det kanske i det här fallet en fråga om hur mycket Pochettino vill bli manager för Real Madrid.

Givet Tottenhams förutsägbara ovilja att bli av med Mauricio Pochettino den här sommaren innebär det att Pochettino skulle behöva ta till riktig kraftmedel för att driva sin eventuella vilja igenom, det vill säga mer eller mindre göra sig omöjlig, vad man kan kalla för brända jordens taktik. Men är det något han verkligen är beredd att göra mot Tottenham och sin egen ställning där?

Det är högst tveksamt. Hans politiska läge blir inte heller bättre av att han precis har skrivit på ett nytt kontrakt med Tottenham, i vad man måste förmoda var good faith. Att då redan nu börja agitera för en flytt bort från Tottenham skulle sätta honom i dålig dager. Det vore helt enkelt inte snyggt. Han kan nog tänka sig Real Madrid, men inte med alla medel, så länge det sköts rätt.

Dessutom får man kanske fråga sig om Mauricio Pochettino verkligen själv ser det som läge att bränna jorden. Det lär inte undgå honom att det kan vara ett svårt läge att följa Zidanes tre raka Champions League-titlar. Utöver det, givet Real Madrids normala tränaromsättning, varför bränna jorden med Tottenham nu när chansen lär dyka upp igen om något eller några år?!

Real Madrid har inte riktigt råd eller möjlighet att vänta på Mauricio Pochettino

Kontraktet som Mauricio Pochettino skrev på med Tottenham för någon vecka sedan ger Tottenham både politiskt och ekonomiskt leverage. Det skulle bli dyrt för Real Madrid att anställa Pochettino, mycket dyrt. Så dyrt att det nog helt säkert tvingar Real Madrid att tänka efter både en och tre gånger innan de trycker på den knappen. Även för dem gäller att fler chanser kommer.

Precis som för Tottenham gäller det så klart även för Real Madrid att de vill få ordning på sin managerposition snarast möjligt, för att undvika att störa planeringen inför nästa säsong. Men Mauricio Pochettino skulle förmodligen inte bara vara mycket dyr att anställa för Real Madrid, det skulle helt säkert ta mycket lång tid att få igenom den anställningen.

Särskilt eftersom Tottenham och Daniel Levy inte är dummare än att de kan läsa av Real Madrids situation. De vet att bara genom att vara motstridiga så blir det i sig något som kan avskräcka Real Madrid eller skicka dem i en annan, mindre råddig riktning. Zidanes oväntade och oplanerade avgång från Real Madrid har gjort livet lite svårt för dem på så vis, begränsat alternativen.

Konklusionen således. Tottenham kanske har all anledning att betrakta läget som något obekvämt, och definitivt som en påminnelse om behovet av att planera för framtiden, men mycket lite talar trots detta för att Mauricio Pochettino lämnar Tottenham för Real Madrid i sommar. Tottenham kanske inte kan andas ut, men de kan åtminstone andas lugnare.