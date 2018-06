Man City 2017-18: (+++++)

Pep Guardiolas andra säsong med Man City blev en rekordsäsong. 100 poäng var den magiska gränsen som uppnåddes med nästan säsongens allra sista spark. Ett starkt taktiskt system, väldigt bra värvningar och att hela tiden göra sina spelare bättre var tre punkter som tillsammans har gjort Man City till Englands bästa lag.

CHAMPIONS LEAGUE: Kvartsfinal vs Liverpool – (+++)

PREMIER LEAGUE: PL1 (2016-17: PL3), 100pts (+22) – (+++++)

FA-CUPEN: 5:e omg. vs Wigan (b) – (++)

LIGACUPEN: Vinnare – (+++++)

Det har varit rekordens säsong för Man City. Överlägsna ligavinnare, poängrekord, målrekord, flest antal vinster, samt en massa andra mer eller mindre intressanta rekord som de själva listat ut. Men den riktiga magin uppstod kanske i säsongens allra sista sekunder, när Man City uppnådde 100 poäng, vilket måste betraktas som en sensationell prestation.

Det vore orimligt att tänka sig att det kommer se riktigt lika bra ut i absoluta termer även kommande säsonger. Konkurrenterna blir fler och konkurrenterna blir starkare. Konkurrenterna lär sig dessutom hur de ska spela mot Man City, som i sin tur också måste förnya sig. Men i relativa termer kommer Man City naturligtvis fortsätta vara ett formidabelt fotbollslag under överskådlig tid.

Pep Guardiola var naturligtvis beundrad redan när han kom till Man City, men har under säsongen skingrat de frågetecken som fanns och på samma gång visat att han förmådde anpassa sig till och lära sig av engelsk fotbollsmiljö men också tvinga den engelska fotbollen att anpassa sig efter honom. Det är pilar som går i båda riktningar, även om det frestar att se det som enkelriktat.

Nyckeln bakom Man Citys framgångar består av en utvecklad och konstruktiv spelidé och taktiskt system, av väldigt lyckade värvningar av nya spelare där var och en markant förstärkte Man City, men också av Pep Guardiolas förmåga att konstant förbättra sina spelare. Tre punkter som format det Man City vi sett under säsongen, och visar att Man City gör rätt saker på rätt sätt.

Arenan Man City fortfarande har kvar att segra på är Champions League där den här säsongen kanske inte gick riktigt som de hoppats. Liverpool var som väntat en mardrömsmotståndare för dem i kvartsfinalen, men Man City kan heller inte vara nöjda med hur de genomförde den kvartsfinalen, varken på Anfield eller på hemmaplan. Men marginalerna är små på den här nivån.

Managerbetyg: Pep Guardiola (+++++)

Har vunnit över alla tvivlare den här säsongen och skapat ett av de bästa fotbollslag vi har sett i England någonsin. Har inte gjort det utan att investera mycket pengar men visar också att de viktigaste egenskaperna är att sätta ett spelsystem som fungerar och att hela tiden utveckla och förbättra sina spelare inom detta system. Har i och med den här säsongen höjt ribban i Premier League för alla klubbar. Hög intensitet med vilken han skapat ett hungrigt, motiverat och arbetsvilligt lag inte av stjärnor utan av världsspelare.

Bloggen om Man City 2017-18:

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2018/03/12/man-city-staller-nya-filosofiska-fragor-till-premier-league-som-kommer-svara/

Det stod tidigt klart att Man City skulle vinna Premier League den här säsongen och göra det i överlägsen stil. Flertalet bloggar gick igenom orsakerna bakom dessa unika framgångar. Givet är emellertid att Man City den här säsongen har ställt ett antal filosofiska frågor till Premier League, om hur man ska spela fotboll, hur man måste spela fotboll, och hur man ska spela fotboll för att kunna besegra Man City. Det är bra frågor att ställa då det ofrånkomligen leder till utveckling och förnyelse då klubbar lär sig och lag förbättras.

Lagets stjärna: Kevin De Bruyne

Fantastisk spelare på Man Citys mittfält som kan det mesta. Underbar blick för spelet, intelligens i speluppfattningen, strålande passningsfötter på både kort och långt håll, starkt positionsspel, bra löpningar i djupled, bra skott och bra avslut. Förståeligt varför Mohamed Salah vinner priserna han gör, men Kevin De Bruyne är ligans bäste spelare.

Lagets hjärna: Fernandinho

Något underskattad spelare mitt i all Man Citys offensiva strålglans. Eller så är det just underskattad han inte längre är efter att många under säsongen har sjungit hans pris. Skyddar backlinjen på ett bra sätt men är också helt instrumentell i Man Citys förmåga att vända spelet snabbt när de vinner boll.

Lagets kanon: Leroy Sané

Här hade man kanske velat lyfta fram någon ung talang eller egen produkt men sådana saker är kanske inte Pep Guardiolas främsta egenskap. Istället fastnar jag för Leroy Sané, som möjligen inte har lyckats övertyga Joachim Löw, men det finns ju en anledning till att den killen håller sig till landslag. I Premier League har Sané däremot visat sig som en världsspelare.

Lagets kalkon: ?

Nej, inga kalkoner hos Man City, och där har vi väl kanske ett rätt gott skäl till deras framgångar.

Kritiska framgångsfaktorer (KFF):

Varför gick det som det gick för Man City? Några av världens bästa spelare i vad som kanske är världens just nu bästa taktiska system. Det är naturligtvis den grundläggande förklaringen till Man Citys framgångar. Producerar överlägset flest mål och chanser av alla lag i Premier League och det var så klart därför Man City körde över så många motståndare den här säsongen. Har blivit mer mångsidiga och är kapabla att såra motståndarna på så många olika sätt att de är otroligt svåra att hålla tillbaka under en hel match.

Vad måste Man City förbättra? Defensiven är och förblir en svag punkt i relativa termer för Man City. De släpper naturligtvis inte in så många mål eller till så många chanser, eftersom de är ett så väldigt bra fotbollslag, men när de väl möter ett motstånd som klarar av att utmana deras försvarslinje så är de sårbara, vilket vi såg vid upprepade tillfällen under våren. Det är definitivt en aspekt som Man City måste förbättra om de ska gå hela vägen i Champions League.

Höjdpunkt: 5-0 vs Liverpool (h)

Stor fest på hemmaplan när Liverpool mosades med 5-0 vilket var den tredje matchen i en rad av storsegrar och precis i början på Man Citys långa segerrad och då insikten började krypa fram att det här skulle bli en magisk och mycket speciell säsong. Solen sken, spelet fungerade och målen var snygga. Då var det gott att vara ljusblå.

Low-point: 0-3 vs Liverpool (b)

Förlusten i Manchesterderby i all ära, det var trots allt bara en match med rent ceremoniell betydelse, då ligatiteln var sedan länge garanterad. Den här matchen var värre. För att den skickade Man City ut ur Champions League, mot engelskt motstånd dessutom. För att den var så stor och tydlig, byggde på vissa svagheter som faktiskt fick folk att tvivla på kvaliteten i Man Citys lagbygge.

Inför 2018-19:

Man City står ramstarka inför nästa säsong och måste räknas som stora favoriter att upprepa ligatiteln. De har ett starkt lag i väldigt bra ålder, en fungerande taktik, en god stämning i spelartruppen, en spelartrupp som inte behöver några omfattande förstärkningar utan tvärtom kan förstärkas punktvis i lugn och ro. Det vore orimligt att förvänta sig samma utfall som den här säsongen, men ett lag som slutar före Man City i ligan nästa säsong vinner förmodligen också ligan.

BETYG: Berömlig (+++++)