Harry Kanes nya kontrakt är strålande nyheter för Tottenham, men…

Harry Kane skriver på ett nytt kontrakt med Tottenham på många miljoner som sträcker sig sex år fram till 2024. Det finns alltid olika uppgifter om detaljerna i sådana här kontrakt men siffrorna verkar hur som helst snurra någonstans vid en lön om £200,000 i veckan, vilket är en rejäl löneförhöjning och gör Kane till en väldigt välbetald fotbollsspelare.

Detta är naturligtvis strålande nyheter för Tottenham. De har brottats med frågetecken kring deras förmåga att behålla sina viktigaste spelare, och Harry Kane är den viktigaste av dem alla. Både för att han är Tottenhams faktiskt bästa spelare och för vad han rent symboliskt betyder för klubben. He’s one of their own, och detta betyder faktiskt något speciellt även i dessa dagar.

Att Harry Kane har skrivit på ett nytt kontrakt med Tottenham betyder inte bara att Tottenham har råd att behålla sina bästa spelare, utan också att Tottenham har den sportsliga ambitionen att kunna övertyga sina bästa spelare om att vara kvar i Tottenham. Ett nödvändigt villkor för Kane att binda sig till Tottenham är att de på allvar siktar på att vinna de största titlarna.

Det sträcker sig längre än enbart Harry Kane. Att Tottenham höjer lönen dramatiskt för Kane betyder att de kommer behöva höja lönen även för andra viktiga spelare. Klubbens lönestruktur tar alltså ett rejält kliv uppåt, mer eller mindre samtidigt som Tottenham får ny arena. Men Tottenham höjer inte Kanes lön som de gör utan att vara medvetna om detta och redan räknat in den saken.

Det sträcker sig helt säkert även till Mauricio Pochettino. Osäkerheten kring honom med Real Madrid cirklandes som hungriga asgamar över Tottenham kan mycket väl ha betonat vikten för Tottenham att visa sin förmåga att behålla sina bästa spelare och på samma gång övertyga även Pochettino om klubbens egna ambitioner, och hålla Real Madrid på armlängds avstånd.

Det är en allvarlig indikation på att Tottenham är mer än bara en dagslända, att de har seriösa ambitioner att befästa sin position som engelsk storklubb. Det betyder fortfarande bara att de är en av för närvarande sex sådana klubbar, men mer än så går heller inte att förvänta sig. Det är många som har tvivlat på om de skulle kunna hänga med över tid.

Så långt, allt väl! Men nyheten om Harry Kanes förlängning ledde även till mer affektiva tankegångar. En av Sveriges bättre kända supportrar av Tottenham deklarerade att han hellre kommer trea med Harry Kane än vinner ligan med en shejkcenter. Andra hänföll istället till att i ren panegyrik formulera detta i termer av Kanes lojalitet med Tottenham, och hur allt minsann inte var titlar och löner.

Vacker tanke kanske, som naturligtvis går stick i stäv med mitt eget resonemang som jag alltså kör här ovanför, i vilket mer eller mindre allt handlar om just titlar och pengar, att Harry Kane förlänger med Tottenham just på grund av en realistisk förhoppning om titlar och pengar. Det visar kanske inte minst på hur olika det faktiskt går att uppfatta i grund och botten en och samma händelse.

Vem som har rätt och vem som har fel är kanske oviktigt. Något som kan sägas är däremot att det förekommer ett rätt vanligt missförstånd om vad ett kontrakt faktiskt är och innebär i dessa sammanhang. Många, även de som faktiskt borde veta bättre, verkar tro att om i det här fallet Harry Kane skriver på ett kontrakt till 2024 så betyder det att han stannar i Tottenham till minst 2024.

Men detta är inte funktionen med ett kontrakt. Ett kontrakt är först och främst en ekonomisk konstruktion som fyller en ekonomisk funktion. Det reglerar den lön och ersättning som Harry Kane i det här fallet får för att spela fotboll för Tottenham. Men framför allt är kontraktet ett sätt för här Tottenham att skydda det ekonomiska värdet av sin tillgång – spelaren!

Det utesluter alltså inte på något sätt att Tottenham till exempel säljer Harry Kane redan nästa sommar, eller ens den här sommaren även om det kanske inte känns särskilt troligt. Vad det däremot innebär är att om (!) Tottenham skulle sälja Kane, av mer eller mindre fri vilja, så kommer de i så fall få odrägligt bra betalt för honom. De garanteras alltså viss ekonomisk ersättning.

Detta är naturligtvis något som i sig minskar risken för att behöva sälja Harry Kane. Dels begränsar det marknaden för Harry Kane, det är bara ett litet fåtal klubbar som alls skulle ha råd att kunna köpa honom ens om de ville. Dels tvingar det även dessa klubbar att överväga om dessa väldiga pengar faktiskt skulle kunna användas på ett för dem vettigare sätt.

Detta är det kallhamrade perspektivet på vad Harry Kanes nya kontrakt med Tottenham faktiskt betyder. Det mer romantiska perspektivet är vad det säger om Kanes lojalitet med Tottenham och om vad som är viktigt med fotbollen i stort. Å andra sidan är inte mitt perspektiv heller det att Kane nödvändigtvis måste vara illojal med Tottenham om han vid något tillfälle skulle lämna dem.

Det vore ett väldigt svart-vitt sätt att se på saken. Tottenham vill naturligtvis uppnå största möjliga framgångar som fotbollsklubb. Det måste man förstå och respektera att även Harry Kane vill som spelare. Vad Harry Kanes nya kontrakt med Tottenham därför framför allt innebär är kanske att Tottenham och Kane är helt överens om att de kan nå dessa framgångar tillsammans.

Och det är ju en rätt vacker tanke det också.