Förspel: FIFA VM 2018 - Grupp G & H

GRUPP G – Belgien, Panama, Tunisien, England

Belgien vs Panama – [18/6 17:00]

Tunisien vs England – [18/6 20:00]

Belgien vs Tunisien – [23/6 14:00]

England vs Panama – [24/6 14:00]

England vs Belgien – [28/6 20:00]

Panama vs Tunisien – [28/6 20:00]

BELGIEN

Förbundskapten: Roberto Martinez

Nyckelspelare: Eden Hazard

Håll ett öga på: Leander Dendoncker

Seedning: Semifinal (FIFA: 3)

Spelare för spelare ett närmast löjligt talangfullt lag med världsspelare på mer eller mindre varenda position två gånger om. Men hur är de egentligen som lag? Det har gnisslats rätt rejält inom spelartruppen och missnöjet med Martinez taktiska kunnande verkar utbrett. Belgien har haft svårt att kontrollera matcher och har varit defensivt väldigt sårbara. Den som kan sin Martinez känner så klart igen den kritiken. Men får Belgien ordning på sin backlinje så har de styrkan i anfallet att kunna vinna turneringen.

PANAMA

Förbundskapten: Hernán Darío Gómez

Nyckelspelare: Luis Tejada

Håll ett öga på: Michael Amir Murillo

Seedning: Gruppen (FIFA: 55)

Panama gör sitt allra första VM och dagen då de kvalificerade sig utsågs omedelbart till allmän helgdag i det lilla centralamerikanska landet. Panama tog sig till VM genom att spela på både sina förmågor och sina brister, de var organiserade och fysiska, närmast på gränsen till brutala. Vi kan räkna med att Panama genomför VM på exakt samma sätt och det an visa sig effektivt så länge de håller sig på rätt sida om domarna. Har alla förutsättningar att bli detta VM:s Island, och inte minst England vet ju hur jobbiga ett Island kan vara.

TUNISIEN

Förbundskapten: Nabil Maâloul

Nyckelspelare: Wahbi Khazri

Håll ett öga på: Ellyes Skhiri

Seedning: Gruppen (FIFA: 14)

Förmodligen svagast av de afrikanska länderna i VM. Det säger kanske något när lagets klarast lysande stjärna är Wahbi Khazri, som glänste endast sporadiskt i Sunderland, men som har haft en mycket bra säsong på lån i Rennes. Tunisien emellertid tungt skadedrabbat inför VM, i synnerhet på sin kreative mittfältare Youssef Msakni riskerar bli dyrbart för Tunisien. Har haft den sedvanliga afrikanska karusellen på förbundskaptensposten inför VM. Inte ofarliga men inte ett lag som ska ta sig till slutspel.

ENGLAND

Förbundskapten: Gareth Southgate

Nyckelspelare: Harry Kane

Håll ett öga på: Marcus Rashford

Seedning: Kvartsfinal (FIFA: 13)

England vet bättre än att ha några större förhoppningar inför VM. De har blivit sårade alldeles för många gånger redan. De går in i VM med den kanske ändå realistiska förhoppningen att vinna en slutspelsmatch i ett mästerskap för första gången sedan 2006. Det kan de mycket väl klara av. England har fått något av en pånyttfödelse under Southgate, även om allt sådant är ganska svårt att verkligen värdera innan ett mästerskap har spelats. Det är ett ungt England, det är ett snabbt och relativt tekniskt England. Det är ett England som har i alla fall kapaciteten att faktiskt överraska väldigt positivt i detta VM.

Prognos

England är alltid kapabla till ett gigantiskt fiasko varje gång de ska spela ett VM eller EM men den här gången tror jag de lämnar det kvar i ryggsäcken. Dels är England faktiskt lite bättre som lag än vad de har varit förut, även om vi ännu inte har sett mästerskapsfaktorn spela in. Dels är gruppen förhållandevis svag med två mycket tydliga nivåer. Panama däremot inte ofarliga. Belgien och England gör upp om gruppsegern i sista matchen där Belgien vinner tack vare målskillnad.

(1) – Belgien

(2) – England

(3) – Panama

(4) – Tunisien

GRUPP B – Colombia, Japan, Polen, Senegal

Colombia vs Japan – [19/6 14:00]

Polen vs Senegal – [19/6 17:00]

Japan vs Senegal – [24/6 17:00]

Polen vs Colombia – [24/6 20:00]

Japan vs Polen – [28/6 20:00]

Senegal vs Colombia – [28/6 20:00]

COLOMBIA

Förbundskapten: José Pekerman

Nyckelspelare: James Rodriguez

Håll ett öga på: Mateus Uribe

Seedning: 1/8-final (FIFA: 16)

Colombia saknar aldrig spännande spelare och så heller inte den här gången, med världsstjärnor som James Rodriguez och Radamel Falcao i bra form inför VM. Dessa båda är därtill uppbackade av ett koppel av synnerligen kompetenta spelare. Får Colombia till det taktiskt och organisatoriskt är de ett lag som kan gå mycket bra i detta VM. Bör rimligtvis ta sig vidare från gruppen, och givet att som värst Belgien eller England väntar i åttondelsfinalen så måste Colombia sikta på kvartsfinal allra minst.

JAPAN

Förbundskapten: Akira Nishino

Nyckelspelare: Shinji Kagawa

Håll ett öga på: Keisuke Honda

Seedning: Gruppen (FIFA: 60)

Japan sparkade förbundskaptenen Vahid Halilhodzic som tog dem till VM i april och ersatte denne med Nishino. Anledningen går att fundera över men det är väl ingen jättegissning att Halilhodzic inte precis gjorde det lätt för sig genom att ha ställt stjärntrion Honda, Kagawa och Okazaki åt sidan. Om det var förbundet eller spelarna själva som kuppade bort Halilhodzic är oklart. Fotbollsmässigt är det däremot ett lyft för Japan som däremot har sett ganska struliga ut i matcherna inför VM. Svagaste laget i gruppen.

POLEN

Förbundskapten: Adam Nawalka

Nyckelspelare: Robert Lewandowski

Håll ett öga på: Piotr Zielinski

Seedning: 1/8-final (FIFA: 10)

Polen gör många mål, och Polen släpper in många mål. Inte så förvånande kanske med Lewandowski och Arkadiusz Milik som offensivt radarpar, men heller inte så förvånande med ett åldrande och långsamt försvar. Detta har mer eller mindre tvingat Nawalka att gå ner på en trebackslinje inför VM och det återstår att se hur det rent taktiskt påverkar Polen i övrigt. Polen har kvaliteten att ta sig vidare från gruppen men inte kvaliteten att ta sig så värst mycket längre än så.

SENEGAL

Förbundskapten: Aliou Cissé

Nyckelspelare: Sadio Mané

Håll ett öga på: Keita Baldé

Seedning: 1/8-final (FIFA: 28)

Senegal har ju gjort succé i VM förut, på svensk bekostnad. Den här gången har de faktiskt chans att göra succé igen. Ett ruggigt starkt lag på pappret, inte minst centrallinjen, med spelare som Kalidou Koulibaly, Badou Ndiaye, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané med flera. Kommer vara svåra att bryta ner. Senegal har däremot haft svårt att få anfallsspelet att fungera, i huvudsak på grund av en brist på kreativa spelare på offensivt mittfält. Sadio Mané och Keita Baldé två väldigt viktiga spelare från varsin kant för Senegal. Hittar Senegal organisationen och har Senegal skallarna kan de upprepa kvartsfinalen från 2002.

Prognos

VM:s kanske roligaste grupp på så vis att den består av länder från fyra olika världsdelar och dessutom råkar vara mer eller mindre helt oförutsägbar. Jag tror ändå att Colombia får hållas som gruppens favoriter, liksom jag tror att Polens respektive Japans problem kommer kosta dem i gruppen.

(1) – Colombia

(2) – Senegal

(3) – Polen

(4) – Japan