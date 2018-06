Starten på Premier League blev saftigare än VM-premiären

Det är ingen tillfällighet att storklubbarna aldrig lottas mot varandra i den första ligaomgången! Den typen av till synes självklara påståenden hör vi ju mest hela tiden, även om vi aldrig riktigt får någon förklaring på vad storklubbarna, eller Premier League självt, egentligen skulle ha att vinna på att aldrig behöva möta någon annan storklubb redan i den första omgången.

Utifrån ett ligaperspektiv kan så klart rakt motsatt argument göras. Det finns en poäng med att starta med en rejäl bang. Varenda rockkonsert med självrespekt har ett öppningsnummer som drar igång publiken. Inte minst gav oss ju VM igår kväll ett alldeles utmärkt exempel på risken med motsatt arrangemang, där premiärmatchen snarast lyckades minska engagemanget för VM.

Men från och med nästa säsong kan inte detta påstående längre göras i Premier League. Det hade dessutom rätt halvkass sanningshalt redan innan. Det var den så kallade fixture release day i Premier League igår, eller dagen då alla går gaga över att alla lag återigen möter alla andra lag två gånger även nästa säsong, och redan i den första omgången brakar det loss mellan Arsenal och Man City.

(Visst visst, bantern skriver så klart sig självt gällande det där med Arsenal och storklubbar.)

Det kommer alltid snurra konspirationsteorier runt lottningar inom fotbollen. Enda chansen att slippa ifrån det vore om en lottning inte ledde fram till ett enda uppseendeväckande utfall. Vad stråltanterna så klart aldrig verkar bry sig om eller ens förstå är att en lottning utan ett enda uppseendeväckande utfall vore desto mer osannolikt, uppseendeväckande osannolikt till och med.

Generellt spelar det förmodligen mindre roll i ligaspel än vad det gör i cup. Som sagt så är det ofrånkomligen så att alla lag möter alla andra lag två gånger, en gång hemma och en gång borta. Och var sak har sina fördelar liksom var sak har sina nackdelar. En tuff inledning innebär en lättare resa därefter. En lätt början innebär att man har fler svåra matcher kvar på programmet.

https://www.bbc.com/sport/football/44479264

Enskilda klubbar kan däremot drabbas av mer specifika effekter. Och här kan därför några av höjdpunkterna från fixture release day sammanfattas och kommenteras på följande vis:

Mardrömsöppning för Newcastle

Dags för Rafa Benitez att plocka fram sin fact rant igen, för den där starten på säsongen var grym. På Newcastles första åtta matcher möter de Tottenham, Chelsea, Man City, Arsenal och Man Utd. Den starten hade fått David Moyes att ropa foul. Kommer Benitez ropa fact?

Jätteläge för Unai Emery

Olyckskorparna började kraxa omedelbart för Unai Emery när det stod klart att de skulle möta Man City i första omgången, och sedan Chelsea borta i den andra omgången. Mardröm säger vissa. Drömläge säger jag. En riktig chans att redan i den första matchen göra ett riktigt statement och blåsa igång en ny början.

Tuff europakryssning för Liverpool

Jürgen Klopp svär nog en smula över att Liverpools samtliga matcher i Champions Leagues gruppspel föregås av en bortamatch i ligan. Tre av dem dessutom mot Tottenham (första matchen på deras nya arena), Chelsea och Arsenal. Tungt test för Liverpools bredare och bättre spelartrupp.

Gräddfilen från början för Man Utd

Drömstart för Man Utd kablades ut. Och visst, Man Utd kan knappast klaga på en alltför tuff start. De möter exempelvis inte någon av big six på bortaplan under de första åtta omgångarna. Men lätt och lätt, Tottenham på Old Trafford i den tredje omgången, bortamatcher mot tajta Brighton och Burnley.

Bekväm start för nykomlingarna

Wolves, Cardiff och Fulham är nya i Premier League till kommande säsong och de gavs varsin fullt vinnbar match i premiäromgången. Wolves och Fulham inleder på hemmaplan, mot Everton respektive Crystal Palace (Londonderby omedelbart). Tunga Cardiff möter relativa lättviktarna Bournemouth borta.

Och på tal om lottningar, under dagen lottas Ligacupens första omgång. Klockan 11:45 svensk tid, direkt från Ho Chi Minh City i Vietnam. Eftersom Football League On Tour! Samma upplägg som förra säsongen med andra ord och det är väl bara att hoppas att de lyckas undvika den säsongens alla tekniska missöden och misstag med lottningen.

Annars lär konspirationsteorierna titta fram igen!

:::

VM-KOLLEN

Salah – Det är dags för svar på frågan som plågat oss i några veckor nu om Mohamed Salah är spelklar till VM och, om han är spelklar, exakt hur spelklar han egentligen i så fall är. Uruguay kommer helt säkert pröva den saken mycket noga.

Öken – Juan Antonio Pizzi var förbundskapten mot Ryssland. Men vem är Saudiarabiens förbundskapten mot Uruguay? En drastisk tankegång kanske men Saudiarabien är ju lite galna på det där sättet och det var liksom ingen liten överkörning de fick mot Ryssland.

Queiroz – Den gamle mästarassistenten från Man Utd har gjort ett riktigt bra lag av Iran under extremt svåra inre förutsättningar. Kanske är dagens match mot Marocko dagens egentliga höjdpunkt. Carlos Queiroz lämnar Iran efter VM, och borde kanske vara intressant för någon engelsk klubb.