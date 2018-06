Blir Marcelo Bielsa en Revie eller en Clough för Leeds?

Marcelo Bielsa till Leeds alltså. Det har jag för all redan gjort en blogg om men det är faktiskt något som förtjänar att grävas lite djupare i och betona ytterligare något, för det är faktiskt riktigt stort. Fotbollsfilosofins gudfader beger sig alltså till England, beger sig till Leeds, beger sig till EFL Championship, den engelska andradivisionen. Det är förmodligen 2010-talets managerkupp.

Att Leeds är ambitiösa med anställningen av Marcelo Bielsa kan det knappast råda något som helst tvivel om. Det är inga halvmesyrer precis, som kanske har varit lite för vanliga i Football League under åren, inte minst i Leeds. Leeds vill tillbaka till Premier League, och med Marcelo Bielsa hoppas de ha hittat den manager som ska lyckas med vad ingen har lyckats med på 15 år.

Många vill så klart peka på riskerna, för de finns för all del där. Marcelo Bielsa pratar exempelvis inte engelska menar en del. Oklart hur stort problem det är i en spelartrupp som redan är till hälften icke-brittisk. Marcelo Bielsa är lite galen menar några andra, och syftar på en volatil personlighet med dennes korta tid och abrupta slut i både Lazio och Lille som bevis för detta.

Men ingen framgång nås utan risk. Och vad av vissa beskrivs som galenskap kan lika gärna av andra historiens skrivare ses som principfasthet. Att ha förhandlat med Leeds i flera veckor, om jobbets alla aspekter, innan han till sist skrev på för dem tyder hur som helst inte på att Marcelo Bielsa har tagit detta uppdrag i någon slags nycker. Det visar på metod, inte galenskap.

Att beskriva anställningen av Marcelo Bielsa i historiska termer för Leeds vore att säga att de sett till utfallet antingen har fått Don Revie eller Brian Clough – två historiska managers i Leeds, fast av helt olika skäl.

Det råder ingen tvekan om att Leeds och dess ägare Andrea Radrizzani hoppas ha anställt en Don Revie. ”Marcelo has a wealth of experience and he will use that to create a new culture and a winning mentality at our football club”, säger exempelvis Radrizzani. De hoppas alltså att Bielsa ska göra för Leeds vad Revie gjorde för klubben under 1960-talet.

Farhågan är att Leeds har anställt en Brian Clough. En extremt respekterad tränare, ett stort och karismatiskt tränarnamn, som däremot kommer till Leeds med sina helt egna idéer som saknar förankring i klubbledningen, och som snabbt kommer rejält på kant med spelartruppen. Den gången slutade det med att Clough lämnade Leeds efter 44 dagar.

Där finns så klart viktiga skillnader. Då var Leeds ett av Englands och Europas allra bästa fotbollslag, och att ersätta Revie närmast omöjligt. Nu befinner sig Leeds sedan snart 15 år utanför Premier League. Då kunde man undra om Leeds styrelse fått ett hjärnsläpp som anställde en av Revies och klubbens bittraste rivaler och kritiker. Nu känns det som sagt tvärtom noga genomtänkt.

Ändå är det inte svårt att se Marcelo Bielsa kunna leda till konflikter i och med spelartruppen. Bielsa kräver mycket av sina spelare, kommer behöva fatta tuffa beslut, och vissa spelare kommer naturligtvis inte gilla detta. Samtidigt är Bielsa också ett så pass respekterat tränarnamn, och lutheranismen i en nordengelsk spelartrupp så pass nedärvd, att det ger ett handlingsutrymme.

Om Leeds med Marcelo Bielsa har anställt en Don Revie eller en Brian Clough beror till stor del på deras eget tidsperspektiv. Leeds vill upp i Premier League, förr hellre än senare, men måste de tvunget upp redan nästa säsong eller är det okej om det sker inom två-tre år? Ju snävare tidsperspektiv Leeds arbetar med, desto större risk för att Bielsa blir ännu en Clough.

Kan Leeds däremot tänka sig att ta det lite längre tidsperspektivet, vilket givet att det nu är sjunde säsongen i rad som de inleder med en ny manager kanske är naivt att våga hoppas, ökar istället chansen för Bielsa att bli ännu en Revie för Leeds. Att skapa en ny kultur och en vinnande mentalitet, som Radrizzani talar om, kan ta längre tid än en enda säsong.

Det finns naturligtvis alla möjligheter att Leeds och Andrea Radrizzani faktiskt inser den saken. Det finns även alla möjligheter att Leeds och Radrizzani inser att byta manager inför varje säsong är en del i problemet Leeds har haft med att ta sig tillbaka till Premier League. Om de däremot ger Marcelo Bielsa tid under några säsonger kan det däremot bli väldigt, väldigt bra.

Kan det bli succé och uppflyttning för Leeds och för Bielsa redan under dennes första säsong? Ja naturligtvis, det är ingen omöjlighet. Men det är en otroligt tuff serie, och Leeds är inget självspelande piano, så att kräva uppflyttning redan första året är kanske inte realistiskt. Likaväl är det naturligtvis så att Bielsa inte är någon garanti för uppflyttning ens över längre tid. Det är ingen.

Men istället för att så mycket av diskussionen om Marcelo Bielsa kommer att lyckas eller inte i Leeds fokuseras på just Bielsa, hans förmodade genialitet eller påstådda galenskap, kan det alltså vara klokt att väga in att det främsta skälet kommer vara Leeds själva, hur de agerar. Leeds kan själva påverka om de med Bielsa har fått en Don Revie eller om de får ännu en Brian Clough.

Det kan självfallet gå väldigt, väldigt fel för Leeds med Marcelo Bielsa. Det är den risk en klubb alltid tar när den prövar något nytt. Men om det nu ska gå väldigt, väldigt fel för Leeds så är det onekligen helt rätt sätt att gå fel på. Hellre spänna en båge. Dessutom, och här hittar vi det positiva med att våga ta en risk, jäklar vad rätt det också kan bli för Leeds!

Dessutom, under de snart 15 år som Leeds har befunnit sig i Football League och försökt utan att lyckas ta sig tillbaka till Premier League har Leeds aldrig riktigt tagit några risker alls med sina managers. Hur långt har det tagit dem? Vad var egentligen mindre riskfyllt med det? Galenskap anses vara att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat utfall.

Det är kanske inte genialitet av Leeds att om de får chansen att anställa ett stort managernamn som Marcelo Bielsa faktiskt gör det. Men med det perspektivet kan det heller inte vara galenskap av Leeds att anställa Marcelo Bielsa. Leeds supportrar verkar hålla med. Bokningarna av säsongsbiljetter har rasat in i tio gånger så hög takt som normalt sedan nyheten kablades ut i fredags.

Marcelo Bielsa kommer till England och till engelsk fotboll, han kommer till Leeds och han kommer till EFL Championship. Det är stort! Satan vad spännande det blir!

VM-KOLLEN

Schweiz – Allt snack kommer handla om Brasilien så klart men Schweiz är ingen helt oäven eller ofarlig motståndare på andra planhalvan. Kan oberäkneliga och kreativa spelare som Xherdan Shaqiri och Granit Xhaka ge Brasilien problem, eller den strålande målvakten Yann Sommer?

Serbien – Kryllar av Premier League-intressanta spelare som Marko Grujic, Adem Ljajic, Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic, Luka Milivojevic, Dusan Tadic och Aleksandr Mitrovic. Ska Serbien till sist faktiskt lyckas i ett mästerskap? Vinner de mot Costa Rica har de en bra chans.

Mexiko – Mycket har sagts och vets om Tyskland. Om Mexiko vet vi mindre och det mesta av förhandstjafset har handlat om partyn i spelartruppen med dryck och kvinnor som om inte annat lär gå så väl hem på hemmaplan. Mexiko är alltid oförutsägbara, men är de oförutsägbart bra eller oförutsägbart dåliga?