Vi är nyfikna - Arsenal 2018-19

Arsene Wenger har lämnat Arsenal. En ny regim har alltså tagit över Arsenal för första gången på över 20 år, och för första gången på åtminstone tio år finns det något oförutsägbart över Arsenal igen. Vilka är era tankar, funderingar och förhoppningar kring Arsenal efter Wenger?

Linhem: Det är frestande att tro att Arsenals nyfunna mystik ska mynna ut i något oförutsägbart. Kan Arsenals trupp med få VM-spelare ta vara på en hypotetisk baksmälla för sina konkurrenter i säsongsinledningen? Harry Kane gör redan aldrig mål i augusti. Eller var samspelet med Arsene Wenger och truppen anledningen till att Arsenal inte föll ännu lägre? Eller kommer man bara till en början finna fast mark och fortsatta vara 2010-talets Arsenal? Ett bra cuplag som kan sluta fyra, fyllt av fina anfall och defensiva hjärnsläpp.

Hyllman: Det låter inte som att du tror att så mycket egentligen har förändrats med Arsenal. Mitt perspektiv är ett annat. Visst, varken valet av manager eller de spelare som har köpts in antyder något annat än att Arsenal i första hand siktar på att ta sig tillbaka till Champions League och skapa fast mark under fötterna igen. Så långt inte så värst mycket nytt kanske. Men min känsla är ändå att Arsenal har fått en reboot, att de åtminstone har börjat ta tag i de problem som plågat dem i åratal och ruskat av sig gamla föreställningar. Arsenal var en klubb i desperat behov av en ny idé.

Eliasson: Mina förhoppningar gällande Arsenal är inte kopplade till hur många poäng man möjligtvis lyckas skramla ihop under säsongen utan det är mer knutet till hur man väljer att uppträda och ta sig an matcher. Arsene Wenger tilläts att begå samma misstag och ta samma felbeslut om och om och om igen utan att det fick några konsekvenser. Han var en legendarisk ikon som ingen kunde flytta på eller ifrågasätta. Unai Emery å andra sidan är en nyanländ spanjor som efter tiden i PSG har en hel del att bevisa på den stora scenen. Så dynamiken kommer vara en helt annan än tidigare och det tror jag kommer vara gynnsamt och eftertraktat hos Arsenal.

Emery har inte samma ställning i klubben och kommer inte ha råd att se mellan fingrarna på samma sätt som Wenger framstods göra. Om man ser till fotbollen som Emery predikar så känns det i teorin som att han är en hyfsad övergångstränare för Arsenal. Emery gjorde sig ett namn när han lotsade anonyma Almeria högt upp i tabellen i La Liga med en fotboll som delvis kändes sprungen ur Benitezstammen där kollektivet förgyller individen och allt det. Samtidigt som Emery aldrig har blivit aklagad för att stå för en särskilt destruktiv fotboll.

Arsenal har varit rätt rappa under sommaren och tidigt värvat spelare som Stephan Lichtsteiner, Bernd Leno, Sokratis Papa… whatever, Lucas Torreira och Matteo Guendouzi. Unai Emery har sagt att därmed är han färdigvärvad för den här gången. Hur ser ni på Arsenals transferfönster?

Eliasson: Om man isolerat ser varje värvning som Arsenal gjort och gör en ytlig bedömning så ser deras fönster inte särskilt märkvärdigt ut. Går säkert till och med att beteckna det som skralt. Men om man gör en mer djupgående analys av deras faktiska behov och vad dessa nytillkomna spelare har färdigheter så kan bilden bli en annan. Under åren som gått så har både experten och gemene fotbollssupportern pekat på tre uppenbara brister i Arsenals startelva. Dessa brister är den svajiga defensiven, obalansen på det centrala mittfältet samt bristen på karaktär.

Arsenal har med detta fönster faktiskt försökt att åtgärda dessa problem. Man får in den erfarne Sokratis till de bakre leden som testat lyckan i både Italien och Tyskland med varierad framgång (nämn inte Milan), man har hämtat in Lucas Torreira som kommer erbjuda ett helt annat skydd för backlinjen än vi faktiskt har sett under föregående säsonger. Och så har man hämtat in Stephan Lichtsteiner. Den 34-årige schweizaren som utan att romantisera bilden allt för mycket mer eller mindre har kämpat sig till snudd på ikonstatus i varje klubb han varit i.

När Claude Puel försökte etablera “lilla Lille” i toppen av Ligue 1 så var Lichtsteiner en spelare det pekades på och när Conte sedermera försökte återupprätta vinnarkulturen i Juventus så färdades blickarna återigen mot schweizarens håll. Det känns inte särskilt märkligt alls att när nu Arsenal ska försöka vinna tillbaks förlorad mark att man då plockar in 34-åringen. Det är inget spektakulärt fönster man gjort men det var nog inte meningen att det skulle vara det heller. Syftet var nog istället att det skulle bli ett funktionellt fönster vilket jag tror det kan komma att summeras som när facit är i hand.

Hyllman: Det är ganska tydligt vad som var Arsenals och Unai Emerys analys inför detta transferfönster. Anfallet är bra nog som det är, det är försvarsleden som i första och kanske enda hand behöver förstärkas. Det är i mina ögon en helt korrekt analys. Och den rimliga bedömningen känns som att här har Arsenal gjort det bra utan att för den sakens skull lyckas få någon att tappa hakan. Det är inga värvningar som skjuter Arsenal upp i stratosfären men det är värvningar som åtminstone gör dem konkurrensdugliga igen. Och jag tror det ligger ett värde för Arsenal i att de gjorde klart med sina nya spelare i relativt god tid.

Linhem: Jag är inte särskilt imponerad. Man skulle kunna kalla det för Europa League-värvningar. Torreira ser jag som den bästa värvningen då Arsenal länge haft problem på defensivt mittfält och han är en väldigt lovande spelare. Det är en värvning som Dortmund skulle kunna ha gjort när Mislintat var där, i motsats till att bara värva gamla Dortmundspelare. Lichtsteiner och Sokratis är dugliga värvningar som tillför rutin och stabilitet för stunden. Bernd Leno är den som kan komma att ge störst avtryck, på gott eller ont. Han är visserligen bara 26 år men han har stagnerat i Leverkusen och gjort en hel del misstag sedan han var en supertalang. Jag är inte rätt person att bedöma tyska målvakter men man behöver ha väldigt stor tro på Emery för att se hur en misstagsbenägen målvakt, en lovande defensiv mittfältare, en gammal högerback, och en habil grekisk mittback ska kunna vara tillräckligt om Arsenal vill sluta bättre än sexa.

Arsenals rimliga målsättning den här säsongen måste vara att ta sig tillbaka till Champions League. Håller ni med om den målsättningen, vad är det framför allt som talar för att Arsenal kan uppnå den och omvänt, vad om något, om ni måste peka på en enda faktor, är det som kommer fälla Arsenal i det avseendet?

Linhem: Det är en vettig målsättning, det är ju inte gångbart för Arsenal att sikta lägre. De spelare Arsenal behöver är svåra att värva utan att kunna locka med Champions League-fotboll. Det som talar för Arsenal skulle vara ifall det stämmer att Wenger har varit en bromskloss och hållit dem tillbaka på senare år. Att Oxlade-Chamberlains framgång i Liverpool är olivkvisten som vittnar om att Arsenal-spelare blir bättre utan Wenger. Att laget får en rejäl nytändning, håller sig ovanligt skadefria, och lever upp till sin fulla potential, vilket skulle vara en fjärdeplats eller platsen ovanför Tottenham, historiskt sett. Jag tror dock helt enkelt att truppen inte är bra nog. Nästan alla nyckelspelare är snart 30 år eller äldre. Värvningarna är stand-ins för de bättre spelarna de borde värvat in som ryggrad. Jag tror inte Emery lyckas bättra på defensiven tillräckligt utan att offensiven isåfall blir lidande.

Eliasson: Målet är att minska eller helt radera avståndet mellan dem och konkurrenterna som skapats under de senare säsongerna och en fjärdeplats eller bättre skulle givetvis klarast symbolisera att de mött detta mål med framgång. Jag tror att Arsenals nuvarande läge passar Emery relativt väl. Situationen har en viss igenkänningsfaktor för honom. Han har sina största meriter från klubbar som har som mål att konkurrera med klubbar som har bättre ekonomiska förutsättningar. Under hans tid i Valencia när han skjutsade dem tillbaks till toppen så hade ju klubben ekonomiska bekymmer i bakgrunden och majoriteten utav värvningarna som gjordes var oprövade spelare från lite mindre klubbar eller ratade spelare från storklubbarnas överskottslager.

Emery har utstrålat ett lugn och en självsäkerhet under de inledande presskonferenserna och ger intrycket av att vara en man som trivs på sitt jobb för stunden. Det råder enligt min uppfattning en harmoni över klubben för tillfället som inte känns särskilt karaktäristisk. Jag tror även det inledande spelschemat kan vara till Arsenals fördel lite grann. Skulle man exempelvis lyckas få med sig positiva resultat från mötena med Manchester City och Chelsea så kommer det tillföra en enorm medgångsvind som kan generera i en hel del bonuspoäng längs vägen. Emery har väldigt mycket att vinna i dessa matcher.

Hyllman: Det där är en rätt god poäng. Arsenal fick ett tufft inledande spelschema, men de ligger betydligt bättre i fas med sin försäsong än den större majoriteten av sina främsta konkurrenter, och om de kan dra fördel av det med bra resultat i dessa första matcher kan det ge Arsenal en väldigt värdefull medvind in i den här säsongen. Även jag ser nog detta mer som en möjlighet för Arsenal än ett problem faktiskt, så som det formulerades från början.

Mesut Özil har ju varit något av ett problembarn de senaste säsongerna, ofta och med goda skäl ifrågasatt och det verkar inte som han är helt bekväm med att ta den kritiken. Det har hävdats att han var alldeles för beskyddad av Arsene Wenger. Kommer detta fortsätta vara ett problem, eller hur troligt är det att han steppar upp under Unai Emerys kanske mer arbetskrävande regim? Kort sagt, hur passar han in i det nya Arsenal?

Hyllman: På gott eller på ont tror jag att hur Unai Emery lyckas lösa Mesut Özil-frågan kommer definiera lagets framgångar de närmaste säsongerna. Det hela har tillåtits dansa i limbo alldeles för länge. Antingen lyckas Emery få in Özil i ett system som får ut det bästa av honom för lagets bästa, eller så spelar inte Özil för Arsenal särskilt länge till. Det är lite hönan eller ägget med Özil. Jag inbillar mig att han kan vara en fantastisk medgångsspelare. Men ska laget få medgång måste Özil faktiskt prestera vad han kan, i varje match, inte bara när det råkar passa. Alternativt försöka få medgång utan Mesut Özil.

Linhem: Det låter som en vettig analys. Jag är förvånad att Özil ens är kvar sett till alla spekulationer. Det bör dock finnas en plats för Özil även i Nya Arsenal, då likvärdiga ersättare saknas och i bästa fall är en otrolig spelare. Sett till Emerys tidigare karriär har han också haft stor nytta av offensiva mittfältare med fina passningsfötter, utan att för den delen vara beroende av en skimrande Nr 10. Chansen finns dock att Arsenal som börjat ta efter Dortmund vill spela mer direkt, vilket utan stordåd lär passa Özil och lagets balans illa. Hur hittar man plats åt Aubameyang, Mkhitaryan, Lacazette, och Özil samtidigt som man ska stärka ett defensivt svagt lag? En kvick och framgångsrik lösning på detta Arsenals enda lyxiga(ish) problem skulle vara en imponerande bedrift av Unai Emery.

Eliasson: Jag är helt enig i tankarna som förts kring Özil. Jag har också förtvivlat svårt att se Emery få ihop en startelva med samtliga av de tunga offensiva spelarna på planen utan att laget som helhet blir lidande. Jag tror också att Emery kommer vilja försöka spela med Aubameyang och Lacazette samtidigt vilket också kan gå ut över Özil. Man ska ju dock ha i åtanke kanske att när Özil tjänade ihop sin statusstämpling som europeisk toppspelare så var det under José Mourinho i Real Madrid. En Mourinho som inte direkt är felfri men han är knappast känd för att inte ställa ganska höga krav på sina spelare. Özil har även i överlag gjort det bra i det tyska landslaget som präglas av en liknande “kollektivet framför individen”-mentalitet.

Den mest relevanta liknelsen från Emerys förflutna blir väl Ever Banega som under tiden i Valencia (visserligen under Emery då med) fick ett rykte om sig att vara både ojämn och lite åt det problematiska hållet. Banega fick sedermera ett rejält uppsving i Sevilla under Emery där han etablerade sig som en av La ligas mest eftertraktade spelgenier. Kanske kan Özil rycka upp sig på ett likartat sätt men det mesta hänger givetvis på honom själv.

Hur tror vi då det till sist kommer gå för Arsenal? Eftersom vi har en pistol mot våra huvuden måste vi säga en konkret slutlig tabellplacering, men har möjlighet att motivera och resonera runt detta så klart, och kan addera om vi har något särskilt att säga om det engelska och europeiska cupspelet.

Hyllman: Arsenal kommer göra framsteg. Den okända faktorn är så klart hur dessa framsteg står sig relativt övriga konkurrenter. Men jag tänker mig att Arsenal får ihop defensiven till sist och framåt har tillräcklig spetskvalitet att börja vinna fler matcher än förut. De har kunnat jobba mer med sitt lag än övriga och kommer vinna på förändringens positiva energi. Dessutom tunga favoriter till Europa League-titeln. Arsenal slutar fyra. – (4)

Eliasson: Jag är också fundamentalt övertygad om att Arsenal kommer vara bättre än föregående säsong. Jag tror att man kommer vara aningen mer svårlästa än tidigare där olika taktiker kan appliceras beroende på motstånd men där vissa fundament är bestående. Ett av dessa fundament kommer vara ett organiserat presspel. Majoriteten av Emerys tid som tränare har spenderats i klubbar under de två stora i Spanien och vill man kunna knäppa dem på plytet så måste presspelet vara på plats. Detta kommer vi säkerligen redan få bevittna i premiären mot Man City. Jag tror även flertalet spelare kommer lyckas nå en högre nivå. Spelare som Ramsey och Lacazette framförallt. Ligan kommer vara vad som prioriteras då man är ute efter att erövra tillbaks förlorad mark men även ett b-betonat Arsenal har goda möjligheter att nå långt i EL. Och när man väl är i kvartsfinal så kommer inte Emery kunna motstå chansen att plocka en stor titel redan första säsongen. Och man ska inte underskatta Emerys erfarenhet av att “been there done that”. Men på grund av den blytunga konkurrensen så tror jag att man går miste om fjärdeplatsen i säsongens slutskede men att man ändå når sin målsättning att återerövra sin plats i Europas finrum. Arsenal slutar femma och vinner Europa League. – (5)

Linhem: Det är just hur Arsenals potentiella framsteg mäter sig mot lagen som slutade ovanför dem som gör mig tveksam till att Arsenal skulle kunna klättra i tabellen. Varken försvar eller anfall kan mäta sig med ligans bästa lag. De bästa försvaren är förstås klart bättre, om inte Sokratis är en ny Beckenbauer, och jag är inte övertygad om att anfallet som ifjol var i nivå med de andra topplagen kommer vara lika bra i ett mindre offensivt system. Kanske är jag för tveksam på grund av att Arsenals offensiva nyckelspelare (och Koscielny) redan har peakat och varken bredden eller tillväxten är övertygande. Det som skulle tala för Arsenal är att man trots allt har en rutinerad trupp som både vunnit och konkurrerat i toopen och Emery har en väldigt gedigen karriär, om än inte i en lika tuff situation som Premier Leagues toppskikt. Vågar inte riktigt tro på West Ham eller Wolves tillräckligt så Arsenal slutar sexa. – (6)