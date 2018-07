Vi är nyfikna - Bournemouth 2018-19

Bournemouth planerar för sin fjärde säsong i Premier League efter att ha hållit sig kvar tre gånger redan. Fortfarande är det svårt att förhålla sig till Bournemouth på något annat sätt än förvåning över hur de lyckas hålla sig kvar. Är det möjligt att förvänta sig något mer av Bournemouth den här säsongen än så?

Eliasson: Jag är en stor Eddie Howe-förespråkare och i mitt tycke så får han redan ut maximalt ur den spelartruppen. Jag har fortfarande svårt att acceptera att spelare som Steve Cook, Simon Francis och Dan Gosling faktiskt håller på den här nivån men Howe får det hela att fungera. För att Bournemouth ska nå några högre höjder så måste Howe antingen få existerande spelartrupp att överprestera eller så måste man värva in lite mer spetskompetens. En del av spelarna sitter inne på spännande utvecklingspotential däribland Nathan Ake, Lewis Cook och kanske även Ryan Fraser, men jag vet inte om det är tillräckligt med tanke på den hårda konkurrensen. Den enda värvningen man gjort är David Brooks från Sheffield United som visserligen är en lovande engelsk offensiv mittfältare med fräckhet och töntig frisyr (inte helt ovanlig dessa dagar). Linhem är säkert förmögen till en mer detaljerad beskrivning av honom. Tycker i alla fall det känns ytterst orimlig att förvänta sig ännu mer av Bournemouth än det vi hitintills har sett givet den allt mer hårdnande konkurrensen kring det rekordstora mittenträsket.

Linhem: Grejen med Bournemouth är det att de alltid verkar ha maximerat sina färdigheter. Att försöka spela ut Premier League lag med ett flertal gamla League One-spelare framstår som om Howe kör Formel 1 med en tonårig Renault Megane. Man väntar på att Bournemouth ska krascha och att Howes gloria ska hamna på sne. Jag oroar mig för det på grund av allt förtroende och intresse jag investerat i Bournemouth, till den gräns att jag alltid vill försvara dem. Skulle jag vara mer topplagssupporter-corny kunde jag kallat dem för mitt “andralag”. Varför jag fortsätter tro på Bournemouth är någonting i stil med Kierkegaards ”Leap of faith”. Där jag utgår från tro på Eddie Howe och tar steg framåt tack vare hur spelare blir bättre efter en period i klubben, snarare än att landa springande, och hur oberoende laget är på individuella stjärnor. Där jag ser det ”falska tvivlet” (“Bournemouth kommer bli nedflyttade”) som det enda som inte tvivlas på. Dessutom har ju Bournemouth slutat bekvämt i mitten av tabellen flera säsonger på raken nu.

Hyllman: VM är ju precis över och det var ju ett VM där vi återigen fick se hur den kollektiva fotbollen dominerar landslagsfotbollen. Bournemouth visar hur detta är fallet även inom klubbfotbollen. Bournemouth håller sig kvar i Premier League, till och med paddlar omkring runt mitten av tabellen, de tre senaste säsongerna på grund av sin kollektiva idé om hur de vill spela fotboll. Det är kanske inte någon perfekt idé, men till skillnad från en hel del andra Premier League-lag under den här tiden har de åtminstone haft en tydlig idé, och kontinuitet i hur de ska genomföra sin idé. Detta kommer de ha även den här säsongen. Men samtidigt blir konkurrensen underifrån också bara hårdare och hårdare för Bournemouth, att bara ha en idé kanske inte längre räcker.

David Brooks är Bournemouths enda spelarköp hittills under sommaren, och fortsätter därmed en trend att suga upp lovande engelska och brittiska talanger som inte redan hittat andra vägar in i Premier League. Brooks är rasande skicklig har vi sett både i Football League och de engelska ungdomslandslagen, kan han kliva rakt in i Premier League?

Eliasson: Jag skulle bli väldigt förvånad om inte David Brooks fick en rejäl chans att visa upp sig. Det är ju ändå Eddie Howe vi pratar om här. Bournemouth är väl kanske den absolut främsta klubben att gå till som ung lovande spelare eftersom Howes stora styrka ligger i spelarutveckling. Hans spelstil borde fungera väl in i spelmodellen med för baserat på vad jag sett så är Brooks en modig typ i en mot en situation och försöker sig gärna på lite mer fräcka nummer. Kommer dessutom från Chris Wilders Sheffield där spelmodellen må vara en annan men mentaliteten i klubben är likartad. Kan bli bra men oavsett vad så är det ett väldigt bra steg och val av honom att göra.

Hyllman: Brooks är en minst sagt modig spelare har vi sett inte minst med Sheffield United den gångna säsongen. Där har han ofta trots ung ålder lyckats dominera matchbilden. Det finns vissa paralleller mellan hur Sheffield United vill spela fotboll och Bournemouth, så övergången borde vara hyfsat naturlig. Brooks fortsätter också ett de senare årens mönster med spelare som först härdat sig på allvar i Football League innan de tar klivet in i Premier League, till skillnad från dessa som simmar runt i storklubbarnas fostervatten, och jag kan inte tänka annat än att det hjälper dem oändligt mycket. Brooks blir bra i Bournemouth, en viktig spelare att knyta ihop övergången mellan mittfält och anfall för dem, där de har haft en svaghet.

Linhem: Unge David Brooks var en riktig frisk fläkt för Sheffield United ifjol. Få saker är lika exalterande som när planens yngsta spelare försöker dominera matcher och till stor del lyckas. Frågan är hur bra han kan bli snarare än om han bör spela på kanten eller precis bakom en anfallare. Ska man prata om hans potentiella inflytande på Bournemouth denna säsongen måste man dock bortse från att det är mycket möjligt att han inte kommer spela särskilt mycket under sin första säsong i klubben. Baserat på tidigare tonårsvärvningar Ryan Fraser och Lewis Cook är chansen stor att Brooks får en säsong att acklimatisera sig innan han kan bli en viktig spelare. Men om vi skiter i tålamod och istället bränner oss på tungan så skulle det vara väldigt trevligt att få se Brooks spela för Bournemouth. Om förra säsongens 3-4-3(ish)-system håller i sig skulle Brooks passa bättre än många mer renodlade yttrar eller centrala anfallare som Howe provat i ytterforward-rollerna. Likaså tillmötesgår Howes 4-2-3-1 Brooks även ifall han lär få utgå från kanten och ta över tomrummet som Matt Ritchie lämnade. Förhoppningsvis länken i kedjan mellan Cook och King som ibland har saknats.

Bournemouth har i och för sig inte värvat så mycket, det går rapporter om att klubben har ont om cash, men de har å andra sidan lyckats behålla varenda för dem viktig spelare. Är det bara fördelar med kontinuitet eller finns det en risk att Eddie Howe blir för Bournemouth lite vad Arsene Wenger blev för Arsenal, att de blir lite för trygga och bekväma i vad de alltid har varit?

Eliasson: Jag tror inte det ändå. I mitt tycke så låg Wengers stora brist i hans oförmåga och till synes rena ovilja att faktiskt adressera och åtgärda de problemen som Arsenal länge har lidit av. Jag upplever inte att Howe lever i en självförnekande bubbla på det sättet. När surret gick att Bournemouth hade problem i defensiven så la man en stor summa med deras mått mätt på Nathan Aké. Och när bristen på effektivitet höjdes som ett problem i offensiven provade man ta in gammelgubben Defoe som en kortsiktig lösning. Och nu som det har påpekats så finns det ett klart utrymme för en spelartyp som Brooks. Det är såpass inpräntat i Bournemouths och Howes mentalitet att hårt jobb och att ständigt försöka finna sätt att maximera sina resurser är det enda sättet mot framgång för deras del.

Linhem: Jag är inne på samma spår som Martin här. Bournemouth och Eddie Howes idé är väldigt flexibel och handlar mycket mer om samspel och spelarutveckling än ideologiska skygglappar. Jag tror Bournemouth fortsätter trotsa tyngdlagen. Olikt föregångare som Swansea och Southampton har de just kontinuiteten av samma manager och i stort sett samma spelare. Samtidigt som deras spelare i hög grad är unga eller i precis rätt ålder. De möjliga problemen skulle vara just det att Bournemouth saknar ekonomiska medel och att det finns lag bakom dem som försöker sig spendera förbi dem. Inte för att pengar betyder allt men om dessa lag (West Ham och Wolves till exempel) kan kombinera mycket pengar med nästan lika mycket skicklighet kommer kan Bournemouth hamna i en tuff situation.

Hyllman: Det verkar som om min tankegång inte vann mycket gehör här, och det ligger väl mycket i det ni säger. Bournemouth är inte riktigt på samma sätt de stora projektens eller den fina idéns klubb, de har inte haft anledning att på riktigt samma sätt drabbas av framgångens hybris. Det är ändå något som går att beundra med Bournemouth och med Eddie Howe, att mitt i den storm som utgör vardagen i Premier League, så har de lyckats bevara sitt fokus på själva fotbollen. Lite är det kanske också så att det ofta pratas så ytligt och stereotypt positivt om värdet med kontinuitet att det är lätt att falla i den andra gropen, att överdriva värdet med förnyelse och förändring.

Hur tror vi då säsongen slutar för Bournemouth, blir det ännu en stabil placering någonstans i mitten eller blir det en mer ångestladdad kamp mot nedflyttning? Kan de åstadkomma något i cuperna och hur slutar det för dem i ligatabellen?

Linhem: Jag tror de slutar bekvämt i mitten av tabellen. Jag ser inga tecken på förfall, snarare utveckling. Bortsett från Begovics smörade handskar var Bournemouth strålande ifjol och jag ser det som en styrka att de inte behövde en målrik säsong från Josh King för att nå dit. Det skulle vara väldigt kul att se Bournemouth äntligen göra avtryck i cupspelet. De har under Howe nästan alltid åkt ut tidigt och reservbetonat mot lag från lägre division. Kanske är Bournemouth med en tajt trupp inte gjorde för cupmagi men det hade varit en härlig resa. Bournemouth slutar tolva. – (12)

Hyllman: Utveckling kanske i absoluta termer, men jag har svårt att se riktigt samma utveckling i relativa termer. Även om Bournemouth blir något bättre ser jag framför mig att konkurrenterna blir ännu bättre. Ett Bournemouth som tidigare säsonger har sluppit nedflyttningsstriden kommer den här säsongen, som jag ser det, bli indragna i nedflyttningsstriden, och det sätter helt nya krav och en helt ny stress på dem. Det kommer bli en hård och oviss strid ända in i det sista, men risken är att Bournemouth drar det kortare strået. Bournemouth slutar på plats arton. – (18)

Eliasson: Jag har sett många individer dra slutsatsen att om man slutar på liknande placeringar flera säsonger i rad så är det tecken på en brist på utveckling. Detta är ett väldigt enkelspårigt och ytligt tänk som sällan stämmer in på verkligheten. Detta eftersom fotbollen ständigt utvecklas och i år skulle jag säga att Premier Leagues jämnhet och konkurrenssituation på förhand har nått rekordhöga höjder. Bournemouths säsong kommer präglas av detta och man kommer se ut att kunna leva farligt under vissa skeenden utav säsongen. Men Eddie Howe kommer inte kunna bli avklädd för hans skinande rustning är så ordentligt sammansvetsad. När de vitala poängen kommer behöva trilla in så kommer de att göra det. Virket på Eddie Howes trollspö har ännu inte börjat ruttna. Bournemouth slutar på plats fjorton. – (14)