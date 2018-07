Vi är nyfikna - Burnley 2018-19

Om exakt en vecka startar Burnleys säsong på riktigt, med den första Europa League-matchen på Pittodrie mot Aberdeen. En riktigt tuff lottning för att vara den andra kvalomgången. Lång säsong för Burnley således, tuff säsong om de tar sig till Europa League, ändå har Burnley ännu inte värvat en enda spelare. Hur tusan tänker Sean Dyche?

Hyllman: Den första tanken skulle kunna vara att Sean Dyche faktiskt inte anser att han behöver bredda eller förstärka Burnley särskilt mycket, att de i själva verket redan har en hyfsat bred och konkurrenskraftig spelartrupp. Den andra lite skabbigare tanken är att Burnley och Dyche vet att europeiskt cupspel för Burnley med största sannolikhet är något av en engångsföreteelse. Och de kan inte bygga upp en spelartrupp baserat på europeiskt cupspel, med de finansiella krav det ställer, enbart baserat på en enda säsong. Burnley är inte Arsenal, Chelsea med flera som rimligtvis kan förvänta sig att spela i Europa varje säsong, även om de har en något sämre säsong. Alltså tvingas Burnley den här säsongen dubbla ned på den spelartrupp de redan har.

Linhem: Det är väldigt frestande att skämta om skotsk fotboll. De har trots allt get fotbollsvärlden både Gordon Strachan, Billy Davies, och de uppfann en primitiv version av vad vi idag kallar för en “passning”. Aberdeens succémanager Derek McInnes var en mindre katastrof i Bristol City, där jag mest minns hur han bänkade både Albert Adomah och Yannick Bolasie till förmån för vanliga dödliga Championship-spelare. Men det ska bli kul att se Burnley ute i Europa, om inte Dyche planerar en snabb och smärtfri Burexit så skulle Burnley kunna passa in väl. De är trots allt Lancashires Atletico Madrid. Burnley skulle förstås kunna värva någon och lär göra det men än så länge har ingen viktig spelare försvunnit. Och Aaron Lennon är ju i stort sett en ny värvning, i alla fall för mig som inte har något minne av honom i claret and blue.

Eliasson: Som Linhem är inne på så finns det klara spanska influenser i Burnley. Sean Dyche stora inspiration är Rafa Benitez Valencia och det är inte särskilt svårt att se likheterna mellan lagen. För det första så är det två lag som det är rena mardrömmen att hamna i underläge mot. Det var fascinerande att få bevittna hur otroligt effektiva Burnley var ifjol på att bevaka ledningar. Och mindre imponerande blev det ju inte direkt att lite mer norrut så såg Rafa Benitez ut att ha märkbart svårt med just detta. Det hade varit intressant att se Dyche försöka ta ytterligare ett steg för att närma sig sin vision men för att det ska kunna hända så krävs det förstärkningar är känslan. Burnley skulle behöva få in lite mer bollskicklighet på det centrala mittfältet och kanske även lite mer kreativitet längs kanterna. Det sistnämnda där som Linhem nämner är ju faktiskt någonting som Aaron Lennon skulle kunna råda bot mot och kanske kan Dyche kommande säsong snickra ihop honom till att bli Burnleys motsvarighet till Vicente.

Burnley tog ju Premier League med storm förra säsongen, egentligen de två senaste säsongerna, med sin ultradisciplinerade försvarsfotboll. Hur kommer deras fotboll passa för europeiskt cupspel och hur kommer europeiskt cupspel påverka deras ligaspel?

Linhem: Martin, har du belägg för de där Benitezinfluenserna hos Dyche? Det enda jag hittat är de gamla Forestlagkamraterna som utgör hans tränarstab berättelser om hur de tagit mycket från Clough och oväntat nog, den höga pressen från Guardiolas Barcelona. Men kan se likheter med Benitez. Båda gillar ju yttrar som faktiskt tar hemjobbet. Ska vi anta att Dyche är lite spanskt kryddad och inte bara ingefärans Mourinho så känns det onekligen som om Burnley skulle kunna ta sig långt ute i Europa. Frågan är dock som Peter lyfter snarare om Burnley bryr sig nämnvärt eller är villiga att ta fokus från ligaspelet. Truppen är bredare än man kan tro, i skuggan av fenomen som Tarkowski och Pope gjorde till exempel Kevin Long en lysande säsong som mittbacksreserv och Phil Bardsley snarare än Jon Walters var ett rutinerat tillskott. Jag hoppas verkligen Burnley går för det i Europa. Som Peter är inne på bör de inte satsa så mycket att uteblivet europeiskt cupspel i framtiden skulle ruinera dem. Ser man till hur lite Burnley spenderar och hur mycket de tjänar på att bara spela i Premier League bör det finnas utrymme att spendera. För att återvända till jämförelser med Benitez och Simeone vore det intressant att få se Dyche spela sin disciplinerade fotboll med mer offensivt skickliga spelare. Jack Cork var åtminstone ett steg framåt. Vem eller vad är nästa steg?

Hyllman: Europeiskt cupspel, såsom allt cupspel, går ju till stor del ut på att inte förlora, och Burnley är ju mer än något annat taktiskt formerade just för att inte förlora. Så på så sätt borde Burnley passa ganska bra för Europa League. Men först ska de så klart ta sig dit också, om vi nu väljer att se detta enbart som rena kvalificeringsomgångar. Engelska klubbar har däremot haft vissa problem att anpassa sig till det mer taktiskt avvaktande bollcentrerade spel som präglar den europeiska fotbollen. Men Europa League blir lite annorlunda för Burnley, de kommer inte möta lag som anfaller mot dem i riktigt samma utsträckning, och för ovanlighetens skull är det kanske snarast de som kommer gå in till matcherna som favoriter. Vi pratade om Brighton igår kväll och jag kan inte hjälpa att känna att Burnley delvis saknar en spelare som Pascal Groß, en spelare som kunde göra deras övergång från försvarsspel till anfallsspel mer effektivt.

Eliasson: Kunde inte hitta intervjun med Dyche där han öppet pratar om detta. Men här är en artikel som nämner det lite grann. Lite längre ned så står det att Dyche har studerat Valencia mycket och har en dvd-samling som han låter spelarna studera. Den stora Pep är med på ett hörn med men whatever liksom. Jag tror för övrigt att Linhem är inne på rätt spår här. Man ska ju komma ihåg att när Tom Heaton skadade sig och Michael Keane lämnade så var det många som skrek efter förstärkningar då de två sågs som nyckelspelare. Men Dyche höll sig kall och slängde in Pope och Tarkowski istället som bägge två hade lysande säsonger. Detta är ytterligare en liknelse man kan dra med Atletico där Simeone ofta ersätter flyktade spelare med det som redan finns att tillgå i truppen. Det är som sagt spelidén som är den viktigaste faktorn i Burnley och en spelare som förstår den utan och innan är förmodligen mer värdefull och användbar än en mer individuellt skicklig lirare som inte har full förståelse över vad som gäller.

Burnley slutade sjua förra säsongen, vilket är en smått fantastisk placering men också ganska osannolikt att de lyckas upprepa, i synnerhet med Europa League på agendan också. Finns det en fara att förväntningarna runt Burnley har skruvats upp till den här säsongen, så att en plats på nedre halvan väcker missnöje, och vad i termer av europeiskt och engelskt cupspel skulle kompensera för detta?

Eliasson: Jag har ändå svårt att se att det skulle bli så. Hade Burnley gjort en satsning och riskerat ekonomin på ett annat sätt än man gjort i sommar så hade fallet säkert kunnat blivit så men inte nu. Skulle kännas väldigt märkligt om Burnleysupportrar skulle känna ett stort missnöje över en stabil mittenplacering exempelvis. Finns en gräns dock. Skulle man till exempel få en jobbig säsong och tvingas slåss för överlevnad ända till sista omgången samtidigt som det blev ett tidigt uttåg ur cuperna då kan jag tänka mig att man känner att förhoppningarna inte motsvarades. Allt annat än det och jag tror inte att man kommer få höra särskilt mycket klagomål. Och jag tror även förtroendet för Dyche är på en sådan pass hög nivå att han har råd med en mindre bra säsong så länge det inte slutar i katastrof.

Hyllman: Det var å andra sidan inte så svårt att se hur det blev för Southampton efter ett tag. Där blev det till sist så att inte ens en åttondeplats och en cupfinal var tillräckligt för att hålla infödingarna glada och nöjda. Men Burnley är å andra sidan heller inte Southampton. Burnley vill naturligtvis inte åka ur Premier League igen, det är ju alldeles solklart, men jag tror exempelvis att en bra cup run i Europa League, låt oss säga slutspel och därifrån se hur långt det bär, kan vara fullt tillräckligt att få Burnleys supportrar att acceptera en i övrigt fullständigt anonym ligaplacering.

Linhem: Jag tror liknande som Eliasson att Burnleysupportrarna inte är alltför bortskämda än. Ledningen visade också när Dyche åkte ur med Burnley tidigare att de är vettiga och har stort förtroende för Dyche. Att de spenderar så lite tyder också på att de inte tar klubbens framgångar för givet, kanske är dem till och med för ödmjuka ekonomiskt. Det är en spännande tanke att se cupspel som kompensation för ett mindre fall i tabellen. Säkerligen är man nöjda med en plats på nedre halvans säkra placeringar om de skulle gå vidare till slutspel i Europa League. Men till vilken gräns kan Burnley kontrollera en sådan balansgång? Risken är att de kanske får bekämpa en nedflyttningsstrid samtidigt som man snöpligt missar avancemang i Europa. Det vore nästan lite mesigt av Big Sean Dyche att inte försöka puckla på några plottriga lag från kontinenten. Wigan och Birmingham gjorde det trots allt ganska bra i Europa League med sämre trupper när de spelade i Championship samtidigt.

Det känns nästan givet att de inhemska cuperna kommer att offras av Burnley den här säsongen, de har väl knappast stått så högt i kurs tidigare heller. Men Europa League tror jag de kommer gå ”Burn It Down!” på, om inte annat just för att det var så länge sedan och kan vara en engångsföreteelse. Hur går det för Burnley i Europa League och var slutar de i ligatabellen?

Hyllman: Först ska Burnley så klart ta sig till Europa League, alltså gruppspelet, och det är kanske inte alldeles självskrivet. Men de borde klara av den saken, och väl i gruppspelet beror det så klart lite på lottningen. Men låt oss säga att en fullt godkänd Europa League-kampanj för Burnley betyder slutspel och tar de sig till kvartsfinal får de vara riktigt nöjda med den saken. Ligan tror jag inte de kommer upprepa förra säsongens bravader men de är alldeles för stabila för att ryckas med i nedflyttningsstriden. Burnley slutar på fjortonde plats. – (14)

Eliasson: Vill först bara tillägga att jag tycker Southamptonliknelsen tidigare är något missvisande då helgonen trots allt var etablerade på övre halvan där de hade slutat åtta, sjua och sexa de tre säsongerna som kom innan Puels “floppår” med cupfinal. Burnley är inte riktigt i samma sits där man snarare ska försöka motbevisa skeptikerna att förra säsongen inte var en “fluke”, som mestadels berodde på att de mer tänkbara övre halvan lagen hade svaga säsonger. Jag tror och hoppas också att Burnley försöker sig på ett riktigt Europaäventyr då jag tror man kan göra ett avtryck. Men jag tror också detta kommer ha en viss påverkan på ligaspelet. Under fjolårssäsongen hade man en stark höst och hamnade sedan i en svacka i december som höll i sig fram till marsmånad igen när man var åter på det vinnande spåret. Burnleys spelstil sliter en del på spelarna och en sådan svacka är svår att undvika och den kan sträcka sig längre i år på grund av europaspelet. Jag tror Burnley tar sig vidare från sin grupp i EL och sedan åker ut med flaggan i topp i slutspelet. I ligaspelet så tror jag att man blir indragen i nedflyttningsstriden på ett helt annat sätt än ifjol. Man hittar tillbaks till formen dock under de sista 6-8 omgångarna och förnyar den gyllene PL-biljetten. Dyche näve i luften efter att kontraktet definitivt säkras i 35:e omgången eller dylikt blir avrundningen på säsongen. Burnley slutar på femtonde plats. – (15)

Linhem: Som sagt fascinerad av hur Dyche hittar balansen mellan Europa och ligan som fällt bättre lag tidigare. Det rimliga vore väl en mindre dipp i ligan och kanske gå vidare ur gruppen i Europa League. Mer spännande vore att se hur många ligaplaceringar som en Burnley-supporter skulle offra för vidare avancemang. Vad vore mer spännande än Burnley i Europa League-final och tvungna att vinna sin sista match för att hålla sig kvar. Dessvärre tippar jag tråkigare än så då jag tror Burnley inte ser alltför mycket av kontinenten men håller sig kvar ganska högt i tabellen. Vill också se hur de gör med ligans jämnaste målvaktsuppsättning ifall Tom Heaton är redo. Gör man en Barca och spelar en av dem i Europa och de inhemska cuperna och den andra i ligaspelet? Burnley slutar elva. – (11)