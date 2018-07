Vi är nyfikna - Everton 2018-19

Wilfried Zaha, Malcom, Yerry Mina, Richarlison, Lucas Digne… Mycket prat om spelare som Everton är intresserade av men ännu ingen som helst action. Är det bättre för Everton att inte värva så mycket denna sommar givet förra sommaren, och vad behöver de faktiskt försöka värva?

Hyllman: Har redan stuckit ut hakan en gång och sagt att Everton egentligen inte behöver värva så mycket i sommar. Förra sommaren var investering, denna sommar är konsolidering. Everton har i grunden ett bra spelarmaterial som behöver smältas samman tydligare under ett taktiskt system än vad vi såg någon gång förra säsongen. Det är Marco Silvas jobb och något han är dokumenterat duglig för. De behöver framför allt hitta en vänsterback och där vore ju Lucas Digne en kanonvärvning. Det skadar inte att förstärka mittförsvaret där Phil Jagielka och Ashley Williams tydligt har passerat sina bäst före-datum. Kan de göra en rejäl statementvärvning som Wilfried Zaha ska de naturligtvis försöka göra det. £50m för Richarlison vore så klart ett statement även det, fast av annat slag.

Linhem: Jag håller med att Everton har gott om spelare och verkligen inte behöver någon storstädning. Man är dock i en period av förändring och beroende på vad deras målsättning är kan vissa förstärkningar behövas. Det finns flera gamla spelare i Williams, Jagielka, och Leighton Baines som de behöver ersätta inom kort. Det är mycket pengar som måste läggas för Richarlison eller Zaha till exempel men det är också nödvändigt sett till förra säsongens usla offensiv. Everton kan verkligen behöva en stjärna och Silva känner redan Richarlison. Det ska också lite intressant om Niasse och Tosun kan prestera över en hel säsong, då de i nuläget har väldigt bra mål/per 90 min statistik åtminstone. Det finns alla möjligheter för Silva att också fortsätta nära Evertons ungdomssatsning. Jonjoe Kenny, Tom Davies, Mason Holgate, Ademola Lookman, och Calvert-Lewin kan alla vara bidragande spelare under kommande säsong. De behöver inte mycket för att utmana om en Europa League-plats.

Eliasson: Problemet för Everton ifjol var ju inte att man värvade en massa spelare som har blivit en populär sak att dra till med. Problemet var ju att man värvade en hel drös med spelare utan någon egentligen idé om hur alla dessa spelare skulle användas. Om Everton har som ambition att tråckla sig in bland topp 6 så är inte laget tillräckligt väl rustat. Det saknas särskilda spelartyper och Richarlison som är tänkt för att fylla igen de hålen känns för mig som en tveksam värvning. Brassen hade en stark tidig höst under fjolåret innan formen helt avtog under våren och känns inte just nu som den offensiva garanten man hade behövt men kan kanske bli det med tiden. Jag kan dock inte komma ifrån de osäkra vibbarna som den värvningen väcker. Å ena sidan kan man hävda att detta är en helt annan typ av värvning i jämförelse med exempelvis Sandro Ramirez som var tillgänglig för ett väldigt bra pris så då tänkte man att varför inte? Man har ju hostat upp en extrem summa för brassen vilket vittnar om att man verkligen, verkligen vill ha honom. Men finns det inte på pappret bättre alternativ tillgängliga som hade kostat mindre därute? Det känns som Everton drivs av några gubbar i ett konferensrum som inte är särskilt insatta och som gapar och brainstormar idéer till varandra utan någon till synes röd tråd. Men håller med Linhem om att får Silva bitarna på plats så lär Everton kunna vara bättre än ifjol.

Kanske blev det för mycket flux för Everton förra säsongen med nya ägare, med alla nya spelare, med de hastiga tränarrockaderna, med de högre och kanske till en början orimliga kraven på ligaspelet, och därtill Europa League. Den här säsongen kan de vara mer fokuserade på ett enda mål, ligan. Kan det istället ge dem flax?

Eliasson: Jo att skynda långsamt borde ha varit ledordet från början från Everton. Det är i princip omöjligt att lyckas värva sig till toppen nuförtiden som man var van vid brukade vara möjligt förr i tiden. Nu krävs det en mer långsiktig plan och effektiva arbetsmetoder. Marco Silva är en intressant tränare och delvis rätt typ för Everton och i mitt tycke är det rätt med att hålla tillbaks värvningar tills man får sig en klar uppfattning om hur han kommer välja att formera laget och vad han kan tänkas få ut av existerande trupp. Silva har ju visat att han kan anamma ett pragmatiskt tänk och detta kan bli Evertons räddning. Det är definitivt ett gynnsamt läge med att endast behöva ha ligaspel i åtanke men samtidigt så sitter några av konkurrenterna i liknande sits.

Hyllman: Om Everton menar allvar med sina ambitioner att slå sig in bland de så kallade superklubbarna så måste de ha en tanke på cupspelet också. Titlar ska vinnas och det är även det en väg ut i europeiskt cupspel. Men det är naturligtvis inte lika störande sett över en hel säsong som det är att spela i Champions League eller kanske i synnerhet Europa League. Everton behöver smältas samman tydligare under ett taktiskt system har jag redan sagt, och även detta är något som kommer underlätta den saken. Det kommer inte katapultera Everton till ligatiteln som det gjorde med Chelsea förrförra säsongen, men det kan defintivt göra dem betydligt bättre spelmässigt. Om det är tillräckligt för att ge utslag också i tabellen återstår att se.

Linhem: Det känns som en fördel för Marco Silva och Everton att ha en lugnare säsong framför sig. De har haft en lång försäsong på sig och de hade få spelare som spelade VM. Det känns också bra att slippa Rooney som på slutet inte var till någon hjälp. Marco Silva har dessutom tidigare framför allt börjat väldigt starkt och möjligheten här är god. Det är inte hela världen var Everton riktigt placerar sig men kan man hålla sig på övre halvan och vinna några beundrare finns det potential. Få tror att Burnley kommer återupprepa förra säsongens bravader och Everton är säkerligen en kandidat till sjunde platsen. Det skulle dock, som det alltid är, vara kul om Everton gjorde det bra i det inhemska cupspelet. Det är möjligt att inte Silva kan matcha Big Sam Allardyces prestation med att inte förlora mot Liverpool i ligan, dock bör han undvika misstaget att hävda att han slog Liverpool över två möten (tack vare bortamål) och helt bortse från derbyförlusten i FA-cupen. Å andra sidan har de flesta en bättre verklighetsförankring än Big Sam så det är en låg ribba.

På tal om tränarrockader, Marco Silva har ju gjort sig ett starkt namn i England efter sina insatser med Hull City och med Watford, men också skadat sitt namn en smula genom att vara så naket karriäristisk i Watford. Hur många matcher får Everton egentligen behålla honom?

Linhem: För det första är det lite kul att Watford klagar på andras bristande lojalitet när de byter tränare oftare än lakan och tidigare mest var en front för ett italienskt scoutingnätverk. Transferregler ändrades på grund av att Watford flyttade runt sin spelare hela tiden. För det andra så borde Everton oroat sig över att vara en ”stepping stone” för spelare och managers innan de blev Manchester Uniteds farmarlag (formellt sagt: ”Official Player och Manager Sponsor of Manchester United”). Men det hela beror förstås dels på Marco Silvas ambitioner likväl som hans framgångar. Det är nämnvärt att han verkar tidigare ha nobbat Porto för att stanna kvar i Premier League. Några bra säsonger med Everton där de utmanar topp sex-klubbarna skulle räcka väldigt långt. Om det skulle gå åt Koeman för Silva är annars en portugisisk manager det enda (förutom bättre portugisiska spelare) som Nottingham Forest saknar för att bli det nya Wolves denna säsongen. Jag tror Marco Silva blir några säsonger-långvarig i Everton, men det krävs ingen Big Sam ”Hade jag bara hetat Allardici” Allardyce-fantasi för att se honom få sitt huvud vänt av en större klubb utrikes.

Eliasson: Som Linhem är inne på så är det nog smartast att utgå från att en sejour i Watford inte lär bli särskilt långvarig. Jag dömer inte Silva alls i detta fallet utan är helt enig med Linhem om att Watford har bäddat sin egna säng här. Kan man inte själv visa förtroende och erbjuda en viss form utav trygghet så har man ingen rätt att begära detta av andra. Lojalitet ska visas i bägge riktningarna så att säga. Det är dock som ni säger något oroande med Silvas visade ambition och vilja att avancera uppför karriärstegen eftersom Everton inte direkt ger intrycket av att vara en klubb som sitter inne på en plan B. Börjar det brinna så kommer väl Everton springa runt som vilsna små lamm då ingen vet var brandsläckaren finns innan man ringer efter den gamle senila brandchefen. Det positiva är i alla fall att ingen dörr just nu är särskilt öppen för Silva. Skulle man göra en oväntat bra säsong så skulle det ändå krävas att någonting oväntat skedde i någon utav storklubbarna för att möjligheten för Silva skulle öppnas upp. Det borde i teorin bli minst två säsonger på Goodison Park för portugisen.

Hyllman: Det går i och för sig att förstå Watfords ilska en smula, givet att det var minsann inte många matcher de hann få ut av Marco Silva. Men det är inte sannolikt att Everton kommer hamna i samma bekymmer med Silva, helt enkelt därför att det inte finns riktigt samma möjligheter till avancemang uppåt för Silva från Everton som från Watford. Nästa steg ovanför Everton innehåller de riktigt stora klubbarna i England och i Europa och för att bli aktuell för det steget krävs det riktigt starka insatser av Marco Silva och av Everton. Och om det blir aktuellt är det förmodligen ändå ett ganska angenämt besvär för Everton att hantera. Marco Silva är heller inte någon hastigt påkommen anställning av Everton, utan Farhad Moshiri och styrelsen har aktivt investerat sig själva i Marco Silva som tränare. Det ser stabilt ut.

Sämre än förra säsongens omitigerade katastrof, även om det till sist blev en dräglig tabellplacering, kan det ju knappast bli för Everton, men det är ju heller ingen garanti för att det kommer gå så väldigt mycket bättre. Hur stora är Evertons chanser att jävlas med topp sex-klubbarna, eller ”topp sexklubbarna” som Linhem först kallade dem, i liga och cup, och vart i tabellen landar de till sist?

Linhem: Du sammanfattar det ganska bra. Jag tror inte Everton slutar mycket bättre än ifjol tabellmässigt men spelet lär bli bättre och förhoppningsvis finns det en helt annan positiv känsla kring klubben. Jag tror faktiskt Everton slutar på exakt samma placering men på mer poäng och utan att spendera större perioder på nedre halvan. Kanske kan de istället nå dessa framgångarna i cuperna och vem bryr sig om var man slutar i ingenmansland om man går bra i FA-cupen? Särskilt om de spelar ganska rolig fotboll med gott om unga spelare. Mer kan väl inte Everton räkna med i nuläget men det några säsonger och Europa League är åtminstone inom räckhåll. Jag tror Richarlison blir en succé och om det stämmer att det bara är £50m ifall Everton vinner en trofé är det en mer resonlig affär för Everton. Känns som att jag behöver nämna Pickford också innan jag sätter punkt, han är väl lagets bästa spelare i nuläget? – (8)

Eliasson: Jag har mer eller mindre identiska tankar. Att Everton kommer vara ett mer underhållande lag att bevittna i år känns givet. Silva har fina byggstenar att jobba med också. Många lovande talanger som Linhem nämnde tidigare samt en stark försvarslinje att utgå ifrån. Pickford kommer förmodligen att fortsätta att växa mellan stolparna och offensiven kommer helt plötsligt att innehålla inövade spelmönster och mer variation vilket kommer bidra till att Sigurdsson, Tosun med flera kommer ha ganska trevliga säsonger. Man gynnas också av att gå in i säsongen på ett mer lågmält sätt utan en massa värvningar den här gången som rubbar verklighetsbilden. Everton kommer att flörta med topp 6 under vissa delar av säsongen men saknar den sista spetskvalitén för att norpa en plats bland de stora. Men man uppfyller förra säsongens målsättning och blir ”best of the rest”. Och ett steg framåt är alltid ett steg framåt oavsett om det kommer en aning sent. Everton slutar på sjunde plats. – (7)

Hyllman: Jag tror att å ena sidan att Everton kommer vara betydligt bättre den här säsongen än vad de var förra säsongen. Jag tror å andra sidan att Everton kommer sluta sämre i tabellen än vad de ändå gjorde förra säsongen. Något som kommer få allehanda ljushuvuden att hävda att de är sämre den här säsongen när det i själva verket handlar om att det inte är samma liga som förra säsongen och konkurrensen har blivit starkare. Låt gå för att det här är ett av mina ligatips med högst felpotential, Everton kan sluta betydligt högre än så här, men Everton slutar elva. – (11)