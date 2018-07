EFL Championship 2018-19: Platserna 9-16

Hårdare, jämnare och mer oförutsägbar än någonsin tidigare. Det sägs mer eller mindre inför varje säsong nu för tiden, men det råkar förmodligen också stämma precis hela tiden. Det spelar ingen större roll var i tabellen man väljer att titta. Mängder av klubbar kan blanda sig i toppstriden. Mängder av klubbar kan falla ned i bottenstriden. Ett lag som tippas slåss om att hålla sig kvar kan i slutet av säsongen befinna sig i playoff.

Den här veckan ägnas åt världens största, bästa, längsta, mest populära och mest dramatiska andraserie. Det är en fantastisk serie. Vad som framför allt gör den så underhållande och så engagerande är dess närmast gränslösa variation av klubbar i alla storlekar, taktiska modeller, influenser från alla länder. Och så naturligtvis den guldpotta som befinner sig i slutet av dess regnbåge – uppflyttning till Premier League.

Det är en serie som sparkar av på fredag kväll, med matchen mellan Reading och Derby County på Madejski Stadium. Dagarna innan dess går vi igenom serien klubb för klubb, placering för placering, utifrån hur vi bedömer deras respektive styrkor, brister och möjligheter. Vi börjar nedifrån och arbetar oss uppåt. Det enda vi vet med säkerhet är att på några punkter kommer vi ofrånkomligen ha spektakulärt fel.

Metoden är rätt enkel. Vi har båda gissat en sluttabell och placerat klubbarna på sina respektive slutplaceringar inom parentes. Genomsnittet av våra tabellen bildar bloggens prognos till sluttabell för EFL Championship. Där flera klubbar har hamnat på samma snittplacering placeras den klubb först som slutade bäst förra säsongen.

(16) SHEFFIELD WEDNESDAY

Hyllman. Det har varit en sommar mest ägnad åt att göra sig av med spelare för Sheffield Wednesday, som med en för stor spelartrupp och på grund av financial fair play-regler inte har kunnat värva nya spelare. Det tvingar Jos Luhukay att jobba mer med det spelarmaterial han redan har tillgång till och i större utsträckning än tidigare jobba in ungdomar i laget. Det behöver inte vara negativt. Sheffield Wednesdays förra säsong var en besvikelse, Carlos Carvalhal hade inga idéer kvar, men laget och spelarna svarade positivt på Luhukays idéer under våren. Förvänta er inga underverk från Sheffield Wednesday den här säsongen men åtminstone ett stabilare lag. (#12)

Linhem. Sheffield Wednesday är ett av ligans mest förvirrande lag för mig. Mycket av det lag som nyligen var ett etablerat topplag finns kvar men det känns inte som att man visat någon större ambition på flera säsonger. Det enda ambitiösa är egentligen att Jos Luhukay är en erfaren tränare på europeisk toppnivå. Var uppsvinget de fick till slut tack vare Luhukay och är det något de kan bygga vidare på? Är Forestieri tillbaka på riktigt eller kommer de låta han lämna istället? Vilken är Adam Reachs bästa position? Kan Hutchinson komma tillbaka? Har man en målvakt? Det finns en bra trupp på Hillsborough men många frågetecken. (#17)

(15) BRISTOL CITY

Hyllman. En av förra säsongens succéberättelser i Championship och för all del även i Ligacupen. Lee Johnsons lag var minst sagt charmigt. Det är däremot lite svårt att tänka sig att Bristol City skulle kunna upprepa den säsongen. Under sommaren har Bristol City tappat sin kanske främste anfallare i Bobby Reid, till Bournemouth. En annan nyckelspelare har försvunnit i Aden Flint. Att klubbens ordförande går ut i ett brev och försvarar klubbens transferfönster som väldigt starkt kanske framför allt signalerar att många kritiserat detta transferfönster. Framför allt måste Bristol City hinna hitta en lösning på målvaktsposten. (#18)

Linhem. Bristol City är en udda fågel. Med Lee Johnson har de stundtals varit ligans bästa lag och ibland kanske ligans mest miserabla lag. De såg ut att ha hittat balansen under hösten där de bara förlorade tre matcher men från och med 30 december tills ligan slutade vann man å andra sidan bara fyra matcher. Denna säsongen har man tappat sin bästa målskytt i Bobby Reid och sin bästa försvarare i Aden Flint. Men ändå tror jag de slutar på samma position? Det beror på att Bristol City redan ifjol lyckades ersätta Tammy Abraham och att man gjort flera intressanta värvningar. Adam Webster gör färre mål än Flint men är en defensivt kompetent ersättare. Marley Watkins kan mer än han visade i Norwich. Mohamed Eisa var en enorm sensation i Cheltenham (23 ligamål) och jag kan inte vänta på att få se hur han hanterar av The Championship. Han spelade i engelska åttondedivisionen så sent som den förrförra säsongen. (#11)

(14) NORWICH CITY

Hyllman. Det såg ett tag förra säsongen ut som om Norwich skulle sparka Daniel Farke, men klubben valde att hålla fast vid honom. Möjligen var styrelsens förväntningar på laget lägre ställda än supportrarnas. Det oroar med Norwich att de sedan januari sålt sina båda bästa och mest kreativa spelare i Alex Pritchard och James Maddison. Norwich är ett lag som har sin possession-fotboll men i största allmänhet saknar farten i spelet att verkligen kunna utgöra ett hot mot motståndarna. Om Farke lyckas injicera mer fart i laget under sin andra säsong så kanske, kanske kan Norwich slingra sig till ett playoff, men det är ett långskott. (#13)

Linhem. Jag blev inte klok på Norwich ifjol. De hade en av ligans bästa spelare i James Maddison men kunde ändå inte sluta bättre än på fjortonde plats? Ett ganska givmilt försvarspel och ett väldigt trubbigt anfallspel. Nelson Oliveira spelade och firade som om han var en politisk fånge. Farke har tur som fått behålla jobbet men måste göra ännu bättre denna säsongen, utan lagets överlägst bästa spelare från ifjol. Antagligen blir det någon annan än Farke som leder dem till en stabil mittenplacering. (#15)

(13) IPSWICH TOWN

Hyllman. Var försiktig med vad du önskar dig, du kan få det! – är ett gammalt och välkänt uttryck. Ipswichs supportrar har önskat sig en annan manager än Mick McCarthy under en längre tid nu och från och med den här säsongen får de sin vilja igenom, sedan McCarthy avgått och ersatts av Paul Hurst, som hade sina stora framgångar med Shrewsbury i League One förra säsongen. Om Hurst får ut lika mycket av Ipswich som han fick av Shrewsbury så kommer Ipswich bli en farlig kraft att räkna med i Championship, men den här säsongen handlar det mest om att sätta en spelidé och bygga ett lag. (#15)

Linhem. Ska man göra sig av med Big Mick McCarthy och sen ändå inte satsa stort är det svårt att hitta en mer passande manager än Paul Hurst. Det ska verkligen nämnas att man slutade tolva ifjol vilket var en överprestation. Enligt expected goals borde man kanske varit nedflyttningshotade. Jag tror på Paul Hurst. Jag tror inte att mirakelarbetet han gjorde i Shrewsbury är möjligt att återskapa men han har fortsatt med sin filosofi att värva hungriga spelare från lägre divisioner och jag tror det kommer leda till en stabil mittenplats med lite mer underhållande spel. (#12)

(12) BIRMINGHAM CITY

Hyllman. Birmingham fick ett rejält lyft förra säsongen när Garry Monk tog över laget. Vad som i grunden var en rätt stark spelartrupp fick plötsligt ett taktiskt system att hålla sig inom och en manager som ställde högre krav på kollektiv arbetsinsats. Om Monk lyckas få ut bästa möjliga från spelare som Jota, Craig Gardner, Harlee Dean med flera finns det teoretiskt sett en playoff-push i Birmingham den här säsongen. Men väldigt mycket ska i så fall gå Birminghams väg. Att Birmingham ska klara sig bättre än de tre senaste säsongerna, då de kämpat mot nedflyttning ända in i sista omgången, känns däremot givet. (#9)

Linhem. Jag är också sugen på att se tillbaka på deras förra transferfönster och se hur bra Birmingham kan vara men jag tror faktiskt att nedflyttning är klart mer troligt än en playoff-push. Det var ett helt uselt lag ifjol och det är fortsatt en tunn trupp som verkar drabbade av ett transferembargo. Visst blev de bättre under Garry Monk som är en bra manager men olikt hur han var som spelare har han inte varit någon stark manager i motgång. Får det återigen en dålig start kan det verkligen gå illa igen, jag tror dock att kvaliteten som finns räcker för stabilitet och förhoppningsvis kan Monk få bygga vidare till nästa säsong. (#16)

(11) LEEDS UNITED

Hyllman. Marcelo Bielsa är manager i Leeds. Kanske den mäktigaste anställningen i denna andraseries långa historia, åtminstone sedan Brian Clough, och möjligen den mäktigaste i någon andraserie någonsin. Bielsa är naturligtvis ett väldigt respekterat namn men kommer det översättas till omedelbar framgång för Leeds? Nej, det är tveksamt. Bielsa har sina metoder och med tiden kan de bli väldigt lyckade för Leeds men just den här säsongen kommer det i första hand handla om att få metoderna att sätta sig och att få taktiken att ta form. Leeds galna transferfönster förra sommaren ligger dem fortfarande i fatet. (#10)

Linhem. Jag hade älskat denna anställning ännu mer för några år sedan. Och om Bielsa hade tagit över en annan klubb än Leeds. Jag är beredd på att Bielsa ska lämna ända framtills jag skickar över denna texten till Hyllman. Det jag ändå gillar med Leeds är värvningarna de gjort efter jag gjorde detta tippet. Barry Douglas var ligans klart bästa vänsterback (nåja, wingback) ifjol och det är tråkigt att Wolves inte litar på honom i Premier League. Likaså är Blackman i målet en stabil målvakt, Lewis Baker har potential, och Jack Harrison är en väldigt spännande spelare som inte fick någon chans alls av Pulis ifjol. Det är svårt att se Bielsa bli långvarig men det kan bli väldigt bra en kortare period. (#13)

(10) PRESTON NORTH END

Hyllman. Nära playoff förra säsongen och jag tror de kommer vara minst lika nära den här säsongen, alls inte omöjligt att de faktiskt tar sig till playoff. Preston under Alex Neil är ett ettrigt spelande fotbollslag med hög arbetsintensivitet och ett väldigt effektigt högt presspel. Helt enkelt ett mycket roligt lag se spela fotboll. Dessutom en spelidé som passar alldeles utmärkt i EFL Championship nu för tiden. Spelare tenderar bli bättre i Preston och det är alltid ett positivt tecken på ett lags utveckling; spelare som Ben Pearson, Josh Harrop, Darnell Fisher och Sean Maguire. Värvningen av Graham Burke gör Preston målfarligare framåt. Säsongens outsiderlag. (#7)

Linhem. Det jag verkligen gillar med Preston är att de hittat en egen niche i att hitta irländskt guld i slutet av regnbågen. I stort sett inget annat lag värvar från de irländska ligorna. Preston är i stort sett en irländsk koloni. Därför är det väldigt tråkigt att se Sean Maguire skada sig igen, han gjorde tio mål på 19 matcher ifjol och väntades bli en nyckelspelare för PNE denna säsongen. Preston är dock ett kollektiv och Alex Neil har gjort ett fint jobb med hur de spelar. Det vore kul om Graham Burke som du nämner blir nästa lyckade irländska import. (#10)

(9) WEST BROMWICH ALBION

Hyllman. Att mobilisera och motivera spelartruppen under slutet av en säsong är en sak, att göra det över en hel säsong med allt vad det innebär är en helt annan. Många hoppas att Darren Moore ska klara jobbet, många undrar om han gör det. Problemen har hopat sig för West Brom under sommaren efter nedflyttningen från Premier League, med en sportchef som gjort sig ovän med spelarna, med spelare som strejkat och lämnat klubben. Det har varit en mer eller mindre bortkastad sommar för West Brom som har en tillräckligt stark spelartrupp för att rasa nedåt i tabellen, men inte tillräckligt stark för att kunna hota toppen av tabellen. Framför allt ett långsamt mittfält. (#13)

Linhem. Jag gillar inte att vara den som kanske överskattar nedflyttade nykomlingar eller större lag överlag men jag gillar Darren Moore och det finns mycket kvalitet och rutin i WBA. Jag gillar att man försöker ge James Morrison ett nytt kontrakt, det märktes att han skadade sig för säsongen förra oktober. Det är dock möjligt att WBA med en något kaosartad situation är ett av lagen som far illa av att transferfönstret stänger tidigt. De skulle kunna behöva augusti ut, å andra sidan kan det betyda att de får behålla en del bra spelare? Deras få värvningar gillar jag ändå starkt. (#7)