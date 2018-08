De fem stora återstående transfersagorna i Premier League

Det är bråda dagar i lögnfabriken. Med endast tre dygn kvar innan det engelska transferfönstret stänger börjar det bli kort om tid att driva igenom spelaraffärer som legat och puttrat under mest hela sommaren. Det är samtidigt så klart härliga dagar för sillymedia som kan göra rubriker av precis allt. Inte minst de lär väl ha jublat åt det engelska beslutet att tidigarelägga sin deadline day – två julafton på en sommar!

Vissa rykten är temporära, andra är mer permanenta. Dessa mer permanenta rykten kan sammanlagt bilda vad som med ett ord brukar beskrivas som transfersagor. Långkörare som än slinker hit, än slinker dit, och slinker ned i diket. Lika självfallet finns de sagor som till sist får sin lyckliga konklusion och faktiskt blir verklighet. Huruvida alla sedan lever lyckliga i alla sina dagar är en annan sak.

Helt självklart är att det är de stora klubbarna som är mest populära att bygga rykten omkring. Dels är det naturligtvis de klubbarna som kan göra de största, dyraste och mest spektakulära värvningarna. Dels är det även klubbarna med flest supportrar och som genererar mest intresse, mest klick och mest fortsatt spekulation. Det innebär också att det är dessa klubbar som omgärdas av mest rent ljug.

Vilka transfersagor är då störst, bäst och vackrast den här sommaren som fortfarande är aktuella så här tre dagar inför det engelska transferfönstrets stängande? De sagor om vilka vi ofrånkomligen kommer matas med rykten och spekulationer under de närmaste dygnen. Det är vad den här bloggen är tänkt att sammanfatta. Transfersagor kan vara som alla andra sagor, innehålla både sanning och osanning i en salig röra.

Det hela kompliceras en hel del av att England stänger sitt transferfönster för att köpa spelare på torsdag kväll, samtidigt som det fortfarande kan säljas spelare till klubbar i andra ligor ända fram till slutet av augusti som vanligt. Tanken är självklart att sedan denna veckas deadline har passerat kommer engelska klubbar vara extremt ovilliga att sälja för dem viktiga spelare som i så fall inte kan ersättas.

(1) Man Utd och Old Toby

Att Man Utd har varit ute efter att värva en mittback i allmänhet och Toby Alderweireld i synnerhet är världens just nu kanske sämst hållna hemlighet. Frågan är väl mest om det faktiskt blir av, Daniel Levy är notoriskt svår att ha att göra med, men här är det ändå en spelare som de antas vilja sälja. En handfull mittbackar har paraderats runt som någon slags rökridåer i den här transfersagan, såsom Harry Maguire, Yerry Mina och nu senast Jerome Boateng, men allt ser hela tiden ut att återkomma till Alderweireld. Det kommer surra med mängder av andra rykten runt Man Utd, som är ett namn som kastas runt för mer eller mindre varenda spelare, men det här är transfersagan det kommer handla om de kommande dygnen.

(2) Chelsea och deras Belgian Blues

Thibaut Courtois valde att inte rapportera tillbaka till träning med Chelsea i ett försök att tvinga igenom en flytt till Real Madrid. Det är kanske inte ett drag som borde komma som någon överraskning för Chelsea givet att Courtois agerade på exakt samma sätt för att en gång få flytta till Chelsea. Hittills under sommaren har Chelsea bara värvat Rob Green som målvakt och det är ju knappast någon ersättare. Courtois kan så klart säljas under hela augusti men tänker sig Chelsea att faktiskt sälja honom så lär de vilja värva en målvakt de kommande dygnen. Ännu mer delikat blir det givet att Courtois försöker få med sig Eden Hazard också, men den gubben lär bli svårare att driva igenom.

(3) Man City och Jakten på den försvunne Jorginho

De hade ju bespetsat sig på Jorginho och trodde nog att den värvningen var i hamn innan Maurizio Sarri blev klar för Chelsea och övertygade Jorginho om att följa med honom istället. Då blev snacket omedelbart istället från Man City-håll att de nog egentligen inte behövde värva någon till den positionen. Ett mönster vi känner igen från tidigare icke-värvningar. Mycket riktigt, samma mönster säger att Man City ändå till sist i transferfönstrets elfte timme ger sig in och försöker värva en annan spelare. Kring detta kommer mycket tjafs ägnas de kommande dygnen.

(4) Everton och Montezumas hämnd

Från att inte ha värvat just någonting till att värva både det ena och det andra. Everton har redan slagit något slags transferrekord med att ha värvat Richarlison från Watford, en typisk Marco Silva-värvning. Everton ihärdar däremot med sydamerikanska värvningar, sägs ha dragit det längsta strået vad gäller Yerry Mina till sist och sent under gårdagen meddelades det att de även vunnit dragkampen om den väldigt talangfulle brasilianske yttermittfältaren Bernard, som både Chelsea och West Ham tittat på med fuktiga ögon. Det är samtidigt värvningar som verkar dra ut på tiden.

(5) Tottenham och Teorin om ingenting

Vem ska egentligen Tottenham värva, om de över huvud taget ska värva någon alls? Det har blivit allt vanligare inom den moderna fotbollen att bedöma ett lags styrka utifrån hur mycket de värvar under sommaren, så när ett lag inte värvar under sommaren både gör det de egna supportrarna nervösa och får omvärlden att tänka att laget är svagare än vad det var förra säsongen. Tottenham är en storklubb, storklubbar ska ju värva spelare under sommaren annars är de inga riktiga storklubbar, alltså måste Tottenham värva spelare under sommaren. Alternativet är att Tottenham blir den enda klubben i Premier League att inte värva en enda spelare den här sommaren. Det vore kanske på sitt sätt en jäkla transfersaga det också.

:::

TRANSFERKOLLEN

Salómon Rondón, West Brom till Newcastle (lån). Ofrånkomligen var det så att Newcastle behövde värva en anfallare då de var alldeles förskräckligt tunna där. Och eftersom situationen är som den är i Newcastle så lånar de alltså en anfallare hellre än köper en anfallare. Rondón är en bevisat skicklig anfallare som kan prestera i Premier League. Bra värvning på så vis. Väl godkänd – (+++)