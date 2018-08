Temperatur och status på alla Premier League-klubbar inför deadline day

On the last day of Christmas my true love sent to me: 12 drummers drumming, eleven pipers piping, ten lords a leaping, nine ladies dancing, eight maids a milking, seven swans a swimming, six geese a laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree!

Det är deadline day. Fotbollens motsvarighet till julafton och med andra ord sista dagen för engelska klubbar i Premier League att värva spelare inför säsongen. Hittills måste man säga att klubbarnas sanna kärlek har varit någorlunda givmild men ändå inte så särskilt givmild som kanske hade hoppats. Trots allt prat och allt tjafs är det tvärtom faktiskt ett förhållandevis anonymt transferfönster så här långt.

Åtminstone sett till toppen av Premier League. Där är det väl egentligen bara Liverpool som faktiskt har fått folk att lyfta på ögonbrynen en smula. Desto häftigare har det nog varit längre ned i tabellen där klubbar som Wolves, West Ham, Fulham och Brighton har fått många att sätta sommarsillen i vrångstrupen. Kanske händer det saker under denna sista dag som vänder upp och ned på våra intryck.

Det måste i så fall skyndas på. För klockan 18:00 svensk tid stänger transferfönstret och tomten lämnar oss för den här sommaren. Här följer en kortfattad statusuppdatering för respektive Premier League-klubb inför dagen.

*

Arsenal. Det mesta talar för att Arsenal har gjort all sin business i detta fönster redan och alltså nöjer sig med vad man har. Det finns rapporter om intresse för kroatiske backen Domagoj Vida, men osannolikt att något blir av. Temp: Sval.

Bournemouth. Har förmodligen gjort sina affärer även de sedan de fick klart med Jefferson Lerma för ett par dagar sedan. Händer det något här får det betraktas som en överraskning. Temp: Sval.

Brighton. Har haft ett strålande transferfönster så här långt och ser nog inget som helst behov av att ge sig ut på marknaden igen så här sent. Temp: Ljummen.

Burnley. Sean Dyche gjorde en liten sak av att Burnley bara hade 17 tillgängliga spelare för kvällens match mot Basaksehir. Burnley har värvat spelare de senaste dagarna men det är tydligt att Dyche vill se mer. Temp: Ljummen.

Cardiff. Total radiotystnad råder kring Cardiff som ser ut att låta sig nöja med de fyra värvningar från Football League som gjordes relativt tidigt under transferfönstret. Tunn linje mellan mod och dumdristighet av Neil Warnock. Temp: Iskall.

*

Chelsea. Här kan vi räkna med att det händer saker. Igår kväll bekräftades att Thibaut Courtois flyttar till Real Madrid. En del i ersättningen är Mateo Kovacic in på lån, samt att Kepa Arizzabalaga köps av Athletic (klar i skrivande stund). Annars verkar det lugnt, om inget händer med Wilfried Zaha. Temp: Het.

Crystal Palace. Mycket handlar här om att få behålla Wilfried Zaha. På infarten hittar vi annars Jordan Ayew som ska ha spelstrejkat i Swansea för att få till en flytt. Vilket får antas vara Crystal Palaces anfallsvärvning. Temp: Ljummen.

Everton. Här kan det onekligen hända saker. Rätt solklart verkar att Bernard kommer presenteras under dagen. Dessutom borde vi få någon slags klarhet i långköraren Yerry Mina även om gårdagens rykte gällande André Gomes. Temp: Explosiv.

Fulham. Fulham har gjort ett imponerande transferfönster men verkar inte riktigt nöjda med läget än. Det är framför allt ytterbackar som jagas där Fulham tittar på högerbacken Hugo Mallo i Celta Vigo samt hoppas på vänsterbacken Matt Targett tillbaka på lån, alternativt om de lyckas kapa Aston Villas värvning av Joe Bryan. Temp: Kokar.

Huddersfield. Det var ett tag sedan vi hörde något om Huddersfield men med fönstret på stängning verkar det som om de vill splasha cashen på Montpelliers anfallare Isaac Mbenza. Temp: Ljummen.

*

Leicester. Här kan det hända saker. Leicester sägs vara på håret att värva två mittbackar i Filip Benkovic och Caglar Soyuncu, vilket inte minst får många att spekulera i att Harry Maguire trots allt ska vara på väg att säljas – till Man Utd? Temp: Het.

Liverpool. Har haft ett stekhett transferfönster men deadline-dagen ser inte ut att bli särskilt het. Mest intressant är kanske om Liverpool lyckas bli av med några av de spelare de vill bli av med och därmed förbättra sitt netspend. Möjligen en och annan våt dröm om Nabil Fekir. Temp: Sval.

Man City. Pep Guardiola har sagt att han inte förväntar sig att Man City kommer värva någon mer spelare, vilket betyder absolut ingenting. Inte för att Man City behöver värva, men de kan titta på en mittfältare och en ytterback. Temp: Sval.

Man Utd. Klubben alla tittar på och förväntar sig att stora saker ska hända. Mittbacken är huvudvärken där Man Utd hittills kopplats ihop med varenda spelare från fan (Maguire) och dennes moster (Boateng). Blir det Alderweireld? Temp: Explosiv.

Newcastle. Klubben som kanske var i störst behov av att investera i spelartruppen gör fortfarande en god vinst på detta transferfönster. Man kan förstå varför Rafa Benitez och supportrarna är en smula purkna, och lär förbli det. Temp: Iskall.

*

Southampton. Det kommer inte många ljud från Southampton vilket kanske tyder på att de nog inte har för avsikt att göra så mycket mer detta transferfönster. Bra eller dåligt har de hur som helst redan lappat sina luckor. Temp: Iskall.

Tottenham. Många supportrar i något slags upplösningstillstånd i och med att ingen spelare ännu har värvats. Lite oklart vad man menar måste värvas. Jack Grealish verkar vara den spelare som är aktuell, men där verkar det pågå rackarspel. Annars mest en fråga om spelare som Alderweireld och Rose lämnar. Temp: Kokar.

Watford. Efter att ha tvingats förneka att ett bud på £60m lagts på PSG:s Goncalo Guedes poängterades för säkerhets skull att vare sig han, Neymar eller Kylian Mbappé kommer spela för Watford nästa säsong. Ser inte ut att hända så mycket. Temp: Sval.

West Ham. Har haft ett bra transferfönster och ser inte ut att vara riktigt färdiga. De ser ut att vara nära att göra klart med Arsenals misfit Lucas Perez, en bra värvning, samt har sina våta ögon på colombianen Carlos Sanchez. Temp: Het.

Wolves. Mycket vill ha mer. Frågan är om det börjar bli för mycket av det goda. Två spelare som förväntas dyka upp under dagen är Leander Dendoncker och Oleksandr Zinchenko. Vilket ju är rätt galet. Temp: Explosiv.

:::

TRANSFERKOLLEN

Adama Traoré, Middlesbrough till Wolves. En av de bättre och mer kreativa spelarna i Football League förra säsongen. Måste nu visa att han kan ta med sig det upp till en högre nivå i Premier League. Lyckas han med den saken har Wolves gjort klart med en både bra och potentiellt väldigt viktig spelare. Ingen feltänkt satsning av Wolves men det är inga småpengar de lagt på spelaren. Väl godkänd – (+++)

Kepa Arizzabalaga, Athletic till Chelsea. Fantastiskt skicklig och lovande målvakt som var stekhet på Real Madrids radar för bara ett halvår sedan. Nu gick Real Madrid istället på Thibaut Courtois och då valde Chelsea alltså Kepa med det inte alldeles tungvänliga efternamnet. Kanske en värvning Chelsea har tvingats till, men givet det läget alls inte någon dålig värvning, om än dyr. Med beröm godkänd – (++++)

Mateo Kovacic, Real Madrid till Chelsea (lån). Del av ersättningen från Real Madrid för Thibaut Courtois. Enligt de flesta rapporter jag sett så finns det ingen köpklausul för Chelsea utan det är ett säsongslångt lån. Väldigt talangfull spelare som kan göra stor nytta på Chelseas mittfält. Vad som händer mellan Chelsea och spelaren efter den här säsongen är en senare fråga. Väl godkänd – (+++)