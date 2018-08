Vi är nyfikna - West Ham 2018-19

Tidigare somrar har man oftast haft anledning att undra vad West Ham egentligen håller på med. Den här sommaren blir det mest att utbrista Herregud, vad håller West Ham på med?! Ryan Fredericks, Issa Diop, Felipe Anderson, Jack Wilshere, Lukasz Fabianski, Fabian Balbuena och Andriy Yarmolenko – är det lika imponerande som det låter?

Hyllman: Jag tycker det. Det är en fin samling av riktigt imponerande spelare som har värvats. Antingen spelare från precis nivån underifrån som har potentialen att växa, såsom Fredericks och Diop. Eller spelare som storklubbar har nosat på alldeles nyligen såsom Anderson och Yarmolenko. Wilshere kan fungera utmärkt i West Ham och kan bara må bra av regelbunden speltid och Fabianski är en underskattad målvakt. Balbuena känns som en spännande värvning från Sydamerika, där jag gissar att Pellegrini hade rätt stor input om spelaren. Detta är självfallet inte i sig någon garanti för framgång på planen, i synnerhet inte att det blir någon omedelbar succé redan den här säsongen.

Linhem: Det är en chock att se West Ham göra något kompetent. Komedin ”två killar, en tjej, och en statligt finansierad olympisk arena” verkar ha lagts ner till förmån för en fotbollsklubb med en väldigt bra manager och imponerande tillskott. Med tanke på West Hams historik måste man hylla dem för deras tillvägagångsätt och för att de inte värvade Davor Suker igen trots sommarens kroatiska framgångar. Jag tror nog det är nästan lika imponerande som det låter. I vissa fall kan man fråga sig varför spelare som ryktats till storklubbar går till ett mittenlag i Premier League, men ofta handlar det helt enkelt om att alla inte kan spela för Barcelona och även om spelare inte får den världsklassutveckling som förutspås är chansen god att de ändå är riktigt bra. Felipe Anderson är exakt den spelaren. Kanske aldrig tillräckligt bra för Real Madrid men kan mycket väl vara för bra för West Ham. Det säger också något om West Ham att de i Ryan Fredericks värvar förra säsongens bästa högerback i The Championship, olikt värvningen av Sam Byram som bara var en Championship-högerback (Charlie Taylor är ett annat exempel på hur hyfsade Leeds-spelare får oförtjänt hype utan att faktiskt prestera något). Sedan finns förstås chansen att Fredericks likt Scott Malone (bortglömd i Huddersfield) inte är lika bra bortom Fulham men West Ham bör passa bättre då de faktiskt lär använda sig av offensiva ytterbackar.

Eliasson: Jag hoppar på optimisttåget jag med. Det har legat en tragikomisk känsla över West Ham de senaste säsongerna där ägarduon Sullivan och Gold vill så väl men allt blir så fel. Nu har de blivit tvungna att inse att de själva inte har förmågan och kunnandet att vara dem som står för de verkställande sportsliga besluten. In har en erfaren civilingenjör från Santiago hämtats in samt hans gamle parhäst från Malaga. Det doftar äntligen rätt i Hammers hörna där viljan och ambitionen för en gångs skull ligger helt i linje med ens aktioner. Det finns en tydlig röd tråd helt plötsligt och West Ham har stått för ett ypperligt transferfönster hittills. Om man studerar Pellegrinis historik en aning så kan man urskilja hans hand i dessa värvningar med. Offensiva ytterbackar? Check. Hårdföra mittbackar? Check. Ett ratat spelgeni? Check. Begåvade men ojämna offensiva kuggar som kan variera mellan Ronaldinho-finter och Robbie Savage kladdande? Check. Det enda som saknas egentligen för att Pellegrinis manskap ska kännas snudd på fulländande är ju en självuppoffrande striker samt en defensiv balansspelare i samma anda som Tacchinardi och Toulalan. Men det är ju just dessa spelartyperna som ryktas till West Ham för stunden så det skulle inte förvåna mig om de lyckas hämta in åtminstone en av dessa innan fönstret stänger.

Manuel Pellegrini anställdes tidigt i somras, från en manager som misslyckats i Manchester till en manager som halvt misslyckats i Manchester. Hur betydelsefull har Pellegrini varit för att West Ham skulle göra dessa värvningar och hur goda är hans chanser att få West Ham att leva upp till sina egna förväntningar?

Linhem: Det känns troligt att Pellegrini var till stor hjälp. Även om man undrar lite hur stor koll spelarna har på en manager som varit i Kina i flera år. Balbuena känns som den allra främsta Pellegrini-värvningen just för Sydamerikakopplingen men kan också se Felipe Anderson passa in särskilt bra i hur man kan anta att Pellegrini vill spela. Jag är dessutom ett stort fan av Pellegrini. Tycker hans tid i Man City är ganska underskattad och likaså hans tid i Real Madrid som blivit mer långvarig om inte ”starfucker”-Real Madrid fått upp ögonen för en tillgänglig Jose Mourinho. Han har framför allt gjort ett bra jobb i alla ”mindre” klubbar han varit i och om inte åldern gjort ett negativt avtryck är det svårt att tänka sig många mer passande managers för ett mittenlag som vill utmana om Europaplatser och etablera sig på övre halvan. Jag tror chanserna är goda. Särskilt om West Ham ger honom förtroendet att fortsätta även ifall West Ham bara skulle bli lite bättre för att det känns fortfarande som ett udda lag ihopsatt utan större omtanke. Dessutom ser Lanzini ut att kunna missa hela säsongen och de har ungdomar som jag kan se få spela denna säsongen men som kanske är att räkna med först nästa eller nästnästa säsong.

Eliasson: Jag är enig i Pellegrinikören. Jag är väldigt svag för den sympatiske chilenaren. Han är den sortens karaktär som ofta får höra att han saknar vissa karaktärsdrag för att lyckas i de största klubbarna. Han är inte tillräckligt hänsynslös och så vidare. Det finns väl en viss sanning i detta då hans främsta framgångar i Europa har kommit i lite mindre klubbar. Hans approach och personlighet fungerar bättre i den sortens miljöer. Riquelme fick den kalla handen i Barcelona och misslyckades medan Pellegrini erbjöd en varm hand på axeln istället och resultatet behöver jag knappast påminna folk om. Jag är av denna anledningen väldigt spänd på att följa Wilshere kommande säsonger. Det är en gammal frustrerad stortalang som har blivit ratad. Känns som rätt sorts byggsten för Manuel. Jag tror en viktig detalj för övrigt som redan tagits upp är just West Hams tydlighet och att Pellegrini sitter på ett treårskontrakt. Skulle bli uppriktigt förvånad om Pellegrini inte blev kvar kontraktstiden ut och tänker mig isåfall att det skulle vara hälsoskäl som tvingade honom att lämna. Detta skapar ju en trygghet för supportrarna och spelarna. Man kan ju jämföra då med Newcastle till exempel där det råder en stor osäkerhet kring vad framtiden har att erbjuda, vilket i sin tur har lett till att spelare inte vill gå till klubben och existerande spelare har försökt tvingat sig bort från klubben.

Hyllman: Jag tror han har varit väldigt viktig för West Ham i det avseendet och det egentligen på tre sätt. För det första är managernamnet Pellegrini betydligt större än exempelvis namnet Moyes och attraherar en helt annan typ av spelare och kaliber av spelare. Liksom Pellegrini signalerar en högre ambition av klubben som i sin tur attraherar fler spelare. För det andra innebär Pellegrini som manager att West Ham i sin tur tittar på andra spelare än vad som hade varit fallet om Moyes hade varit manager med sina prioriteringar, och med sin uttalade försmak för ”brittiskt”. För det tredje tror jag att West Ham känner att de nu med Pellegrini har landat den där managern de verkligen tror på och därför också är mer villiga att investera med honom som manager än vad de annars hade varit.

Många värvningar, en större grad av investering. Det finns mycket med West Ham den här sommaren som liknar Everton förra sommaren. Riskerar West Ham råka ut för samma problem under säsongen som drabbade Everton förra säsongen, och vad får i så fall det för konsekvenser?

Eliasson: Evertons problem kändes i mitt tycke knutet till att det saknades en överliggande plan med värvningarna man gjorde. Det kändes som att spelare värvades därför att de var tillgängliga snarare än för att de behövdes eller för att tränaren ville ha dem. Den känslan får jag inte riktigt kring West Hams agerande i år. Men precis som det påpekats så tar det tid att spela ihop sig när en stor del av startelvan är helt nykomponerad. Men jag tror Pellegrini har ritningarna framför sig och vet hur han ska få ihop detta. Det kommer bara bli en fråga om tid innan allt hamnar på plats. Man ska ju också som sagt komma ihåg att det är en del av de nytillkomna som anländer till en helt ny miljö och kultur som man behöver acklimatisera sig till. Men i och med att några av nyförvärven är från samma världsdel som Pellegrini lär underlätta och säkerligen snabba på den här processen en aning som Linhem var inne på tidigare.

Hyllman: Det finns naturligtvis en risk för det. Lite hänger det också samman med vad jag svarade på första frågan, att när man förväntar sig framgång kanske inte det innebär att det blir succé redan första säsongen. Det är många nya spelare i West Ham vilket innebär att West Ham kommer behöva spela sig samman. Men samtidigt är West Ham betydligt bättre balanserat som lag nu än vad Everton var förra säsongen, det finns heller ingen intern oenighet runt managern som fanns i Everton, så det är osannolikt att West Ham hamnar i samma grad av svårigheter som Everton gjorde. Så länge de håller sig undan nedflyttningsstriden skulle jag tro att Pellegrini sitter som berget.

Linhem: Den risken finns alltid med West Ham. Det finns få lag som är som West Ham när det kommer till hög ambitionsnivå och dålig prestation, samtidigt som de ibland också har en riktigt fin säsong. Jag var aldrig särskilt imponerad av de värvningar som Everton gjorde. Sigurdsson är inte Felipe Anderson och Rooney hade inte mycket mer att ge. Dock finns det lite oro hos mig att det är väldigt mycket värvningar och att det saknas vissa spelartyper. Den där riktiga stjärnanfallaren framför allt! Kommer man någonsin kunna lita på Jack Wilshere? Är det lite oroande att Yarmolenko hade ungefär fem bra matcher i Bundesliga innan han försvann från rampljuset? Samtidigt som jag ändå gillar värvningarna hade jag varit mer tveksam om inte mitt förtroende för Pellegrini varit grundmurat. Han är ju ingen fraud likt Koeman iallafall. Det värsta scenarion jag kan se är att inget klaffar inledningsvis och att ledningen otåligt sparkar Pellegrini eller att gamle Pelle själv inte trivs med porrpamparna Sullivan och Gold. Det går nästan inte att se West Ham vara sämre ifjol eller ens inte vara bra nog att ta sig upp till övre halvan.

Ju mer det investeras desto större blir benägenheten att i efterhand påpeka hur ett lag har misslyckats. Det kan i Premier League leda till omöjliga krav. Vad krävs för att West Hams säsong inte ska beskrivas som misslyckad, och var slutar West Ham i tabellen?

Hyllman: Det är den nya sanningen i Premier League att nästan oavsett vad ett lag faktiskt presterar kommer det alltid finnas några som hojtar om att laget ändå har misslyckats. Det går knappast att begära av West Ham att de ska ta sig till Champions League den här säsongen, ändå är det förmodligen det enda som skulle tysta allt prat om misslyckande. Det säger sig självt att det inte är rimligt eller realistiskt. Kan West Ham den här säsongen slåss om en plats på den övre halvan av tabellen, fajtas om en europeisk cupplats, och definitivt utmana i cupspelet, då skulle jag betrakta West Hams säsong som lyckad utifrån dess förutsättningar och som ett första steg. Jag har lyckats lura i mig att de lyckas med den saken. West Ham slutar sjua. – (7)

Linhem: Det känns passande att West Ham gentrifieras i takt med östra London överlag. Ny arena och nytt lag som ska prenumerera på Europa League-spel med en bra manager. En del av inredningen som Mark Noble kommer snart vara tvingas bort till förmån för något nytt och bättre. Andy Carroll som bara ber om att få jämföras med en sliten nattklubb lär bytas ut mot en stjärnanfallare som skulle passa bättre in på den rooftop-baren han här liknas vid. För mig behöver West Ham egentligen bara stabilisera sig kring mittenstrecket för att inte misslyckas. Kanske är en tiondeplats ett antiklimax men om det följa upp med en kamp om sjätteplatsen vore det inget att klaga på. Jag tror dock faktiskt att West Ham i den ganska svaga kampen om sjundeplatsen har en väldigt bra chans att etablera sig. Utan att tala illa om Burnley visar deras placering ifjol att den platsen är öppen för alla. Jag skulle hellre vilja tippa Wolves sjua då de redan har sin struktur att bygga vidare på men West Ham har varit häruppe i tabellen ganska nyligen och även bortom värvningarna finns det mycket som är återvinningsbart för Pellegrini. Jag tror de kniper sjundeplatsen och vem vet, kanske kan de bli ännu bättre nästa säsong? – (7)

Eliasson: Jag har en vana att vara positiv angående West Ham då det är en klubb jag gärna vill se det gå bra för. Och nu står man bättre rustade än på mycket länge. Pellegrinis tränarprofil matchar Hammers väldigt väl i mitt tycke och i en logisk värld så borde det fungera. När Villarreal tog klivet upp i La Liga i slutet på 1990-talet så gjorde man det för första gången. Och 7-8 år efter det så slogs man om ligatiteln och tog sig enda till semifinal i Champions League med Pellegrini vid rodret. Detta var ju längesedan så det är ju inte lika relevant som West Ham supportrar lär önska. Den mest relevanta meriten från chilenarens förflutna är ju givetvis hans tid i Malaga där situationen var liknande den idag. Många har ju som sagt pekat ut att West Ham upplevs lite grann som ett spretigt och något virrigt lagbygge där många tankar och idéer har beblandats och detta bör tala emot dem. Men det var exakt så jag upplevde Malaga-bygget som när Pellegrini kom dit och lotsade dem till Champions League. Och det är från den tiden som gör att jag inte är enig med vad en del hävdar att West Ham skulle behöva en större målgaranti där framme. I Malaga så kom många av målen från mittfältet där bland annat Isco och Santi Cazorla stod för 8-9 mål och var bland klubbens främsta målgörare. Jag tror det kommer se liknande ut för West Ham i år. Kan dock tänka mig att den mexikanska ärtan får sig ett uppsving i år på samma sätt som Roque Santa Cruz fick det i Malaga under Pellegrini. För att summera så tror jag på en behaglig säsong för Hammers. Jag tror man kommer ligga kring mitten under hela säsongen med säkert avstånd nedåt. Jag tror att man även i en del matcher kommer lyckas få till en mycket fin fotboll som faller mer i linje med ”the West Ham Way” som även kommer falla den neutrale i smaken. West Ham snuddar slutligen vid Europa League platserna och slutar åtta. – (8)