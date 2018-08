EFL-hörnan (#5): Med Oliver Norwood har Sheffield United funnit formen

KANON

Leeds. Fortsätter imponera däruppe i toppen av tabellen. Inte bara det att Leeds vinner utan sättet de vinner på är minst lika imponerande det. Bortamatch mot Norwich är på förhand en tuff uppgift men Leeds gjorde smal sak av den. Glädjande för Leeds var att Pontus Jansson gjorde sin första ligamatch från start och var alls inte onyttig i början av matchen innan Leeds gjort sitt första mål och tagit kommando över matchen.

Sheffield United. Inledde rejält knackigt med två förluster men har sedan dess vunnit tre raka matcher, den här dagen alltså med en imponerande 3-0-seger borta mot Bolton som själva annars inlett säsongen väldigt starkt. Pusslet föll på plats för Sheffield United när de lyckades värva Oliver Norwood från Brighton, som omedelbart har funnit sin plats på mittfältet och vävt ihop Sheffield Uniteds spel till en bra helhet.

Blackburn. Har inlett säsongen som nykomlingar i Championship väldigt bra och är efter fem omgångar fortfarande faktiskt obesegrade, dessutom med tre segrar på dessa fem matcher. Idag tog de en stark hemmavinst på Ewood Park mot Brentford, som inte är något blåbär i den här serien. Kasey Palmer är spelaren som dök upp med det vinnande målet den här gången.

KALKON

Norwich. Ännu en hemmatorsk för Norwich och den här gången av det tyngre slaget mot Leeds. Hemmasupportrarna är allt annat än nöjda och det var ganska skarpa ord som riktades mot Daniel Farke under matchens andra halva. Norwich styrelse har normalt sett varit mycket saktfärdiga med att sparka sina managers, men frågan är hur länge Farke behåller jobbet om det fortsätter se ut så här.

OMGÅNGENS MATCH:

Middlesbrough 1-0 West Brom. Kanske inte sett till kvalitet och underhållning den främsta matchen denna omgång men ett tungviktsmöte sett till vilka som möttes, och ett möte mellan två lag som båda ser toppen av tabellen framför sig. Mycket ställningskrig i den här matchen men till sist inte oförtjänt när Daniel Ayala nickar in 1-0 till Middlesbrough sent in på tilläggstiden.

OMGÅNGENS SPELARE:

Pablo Hernandez, Leeds. Dominerande insats för Leeds borta mot Norwich, med ett mål och ett flertal öppnande och avgörande passningar. Dirigerade under långa stunder anfallsspelet. Viktigt för Leeds att flera spelare har kommit igång, triggar varandra och gör det svårare för motståndarna.

BTW

Först. Första vinsterna för säsongen för QPR och Steve McClaren samt för Stoke och Gary Rowett. Å andra sidan första förlusten för säsongen för Swansea och Graham Potter.

Mount. Derby County fortsätter vinna matcher, 2-0 idag mot Preston, och talangfulle Mason Mount har fått en utmärkt start på sitt lån i klubben, den här gången med ytterligare ett mål, det som gav Derby ledningen.

Bolasie. Sent hjärtbrott för Aston Villa när Reading kvitterade på straff genom Sam Baldock på tilläggstid, men tidigare under dagen åtminstone den glädjande nyheten att Yannick Bolasie är klar för klubben.

WTF

QPR. Efter QPR:s brakförluster mot West Brom och Bristol City tweetade Simon Jordan, tidigare ägare i Crystal Palace: ”If Tony Fernandes spent less time tweeting and more time running QPR they wouldn’t be suffering.” Omedelbart efteråt vinner QPR mot Wigan. Har Tony Fernandes, QPR:s ägare, inte tweetat något under veckan?

RESULTAT:

Middlesbrough 1-0 West Brom; Aston Villa 1-1 Reading; Blackburn 1-0 Brentford; Bolton 0-3 Sheffield United; Derby County 2-0 Preston; Norwich 0-3 Leeds; QPR 1-0 Wigan; Sheffield Wednesday 2-1 Ipswich; Stoke 2-0 Hull City; Swansea 0-1 Bristol City; Nottingham Forest 2-2 Birmingham; samt (på söndag) Rotherham vs Millwall.

(1) Leeds – 5pld (4W-1D-0L), 13pts (14-4)

(2) Middlesbrough – 5pld (4W-1D-0L), 13pts (9-2)

(3) Bolton – 5pld (3W-1D-1L), 10pts (6-6)

(4) Aston Villa – 5pld (2W-3D-0L), 9pts (10-7)

(5) Blackburn – 5pld (2W-3D-0L), 9pts (6-4)

(6) Derby County – 5pld (3W-0D-2L), 9pts (8-7)

(22) QPR – 5pld (1W-0D-4L), 3pts (3-13)

(23) Reading – 5pld (0W-2D-3L), 2pts (4-7)

(24) Ipswich – 5pld (0W-2D-3L), 2pts (4-8)