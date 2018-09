Det var rätt länge sedan jag faktiskt gjorde en systematisk genomgång över Premier Leagues bästa spelare för stunden, och därför börjar det kanske bli aktuellt att göra det igen. Inte minst givet att Premier League trots allt förändras rätt rejält varje säsong vad gäller spelarna i ligan. Men också eftersom den här typen av listor är bekväma att ha som måndagsbloggar att skrivas på söndagskvällar.

Det kommer som titeln möjligen antyder bli ett antal sådana här bloggar uppdelade per lagdelar. Det gör det lättare att faktiskt jämföra spelare, gör diskussionen lite mer precis samt gör att vi kommer bort från det här ständiga ofoget att offensiva spelare precis alltid värderas högre än defensiva spelare. Vi får se om jag som avslutning väljer att slå ihop alla listor till en slutlig totallista, men då ändå med mer kött på benen.

Tidsperspektivet är alltid något som ställer till det på sådana här listor. Det är listor tänkta att värdera vilka som är Premier Leagues bästa spelare för stunden, det är alltså inte en lista över vilka spelare som varit bäst of all time. Men inte heller är det en lista över vilka spelare som är bäst den här säsongen. Jag försöker bedöma spelarna som helhet. Man kan säga att jag fäster absolut störst vikt vid nuet utan att helt blunda för det förra.

Här är, enligt mig, Premier Leagues fem bästa ytterbackar. Det är en kategori i vilken jag räknar in både vänsterbackar och högerbackar, och även väljer att inkludera så kallade wingbacks som blivit alltmer populära i Premier League de senaste åren.

(5) Andy Robertson, Liverpool

Fick sitt enorma genombrott förra säsongen i Liverpooltröjan där han växte ut till något av en jätte på vad som varit en långvarig problemposition för Liverpool på vänsterbacken, med några lungbristande insatser inte minst mot Man City. Storheten låg kanske i det oväntade, åtminstone för dem vars koll på Premier League inte sträcker sig så värst mycket längre än de sex storklubbarna, och som bara sett att Jürgen Klopp betalat £6m för en spelare från Hull City, och det håller ju inte för att vinna ligatitlar eller hur det nu brukar heta från de som säger sig veta. De som sett lite mer än så visste så klart vad Robertson var kapabel till efter att ha sett hans insatser för Hull City, och visste att han hade kapacitet att bli en riktigt bra vänsterback för Liverpool. Outtröttlig och konstruktiv framåt.

(4) Kieran Trippier, Tottenham

Det vore väl dumt att säga att Tottenham ville sälja Kyle Walker till Man City, men de visste åtminstone att de kunde sälja Walker till Man City utan att behöva bekymra sig överdrivet mycket om att värva en ersättare då han redan fanns i klubben. Trippier gjorde sig ett namn i Burnley innan han kom till Tottenham och där har utvecklats till en av ligans bästa ytterbackar, med en strålande inläggs- och frisparksfot. Kan vara något vinglig i det defensiva arbetet men kompenserar detta i rimlig utsträckning med sina offensiva förmågor. Imponerar även i landslaget och det är ingen tillfällighet att Trippier håller Serge Aurier på bänken.

(3) Benjamin Mendy, Man City

Det här är kanske inte ett alldeles självklart namn på en sådan här lista, givet att Mendy så här långt har tillbringat den största delen av sin tid i Premier League i sjukstugan. Men vi vet samtidigt vad Mendy har för kvaliteter från sin tid i Monaco, och den tid som Mendy trots allt har spelat för Man City i Premier League, och då pratar vi inte minst inledningen på den här säsongen, har Mendy varit smått fantastisk. Det var svårt att se Man City få ytterligare en dimension i sitt anfallsspel jämfört med förra säsongen men med Mendy verkar de faktiskt ha lyckats. Mendys betydelse för Man City som lag ska heller inte underskattas.

(2) Marcos Alonso, Chelsea

Det finns mycket att säga om Marcos Alonso och långt ifrån allt är positivt, men håller vi oss till fotbollen enbart så finns det nästan bara bra saker att säga om Alonsos kvaliteter som vänsterback i Chelsea och i Premier League. En väldigt mångsidig ytterback, stark i defensiven, otroligt konstruktiv och produktiv offensivt där han inte bara spelar fram till många mål utan dessutom gör förvånansvärt många mål själv. Dessutom ett farligt vapen på frisparkar. Det går inte att blunda för Alonsos betydelse för Chelseas ligatitel under Antonio Conte och hans fortsatta betydelse för Chelsea.

(1) Kyle Walker, Man City

Har varit en fantastisk ytterback i flera säsonger i Premier League nu, och det var svårt att se att han egentligen skulle kunna bli så värst mycket bättre i Man City än vad han redan var i Tottenham, men det visade sig förra säsongen att han hade minst ett steg till att ta i sin utveckling. Passar utmärkt in i Pep Guardiolas spelidé som utgår så mycket från just ytterbackarna. Ger Man City ett ständigt momentum i sin offensiv utan att samtidigt tappa särskilt mycket i defensiven. Ett måste i varje diskussion om världens just nu bästa ytterbackar.