Får vi fler skrällar i Ligacupen utan förlängningar?

De engelska cuperna har genomgått en hel del förändringar inför säsongen, gällandes både Ligacupen och FA-cupen. En av de största förändringarna gäller FA-cupen där omspel har tagits bort från och med den femte omgången samtidigt som denna femte omgång har flyttats från den traditionella helgen till mitt i veckan. Detta för att göra möjligt ett vinteruppehåll inom engelsk fotboll.

Detta är följden av ett arbete som påbörjades för flera år sedan som ett sorts samarbete mellan FA, Premier League och Football League att hitta sätt att mildra spelschemat för de engelska klubbarna för att på så vis öka möjligheterna till framgång för engelska klubbar i europeiskt cupspel samt för engelska landslag i mästerskapen. Åtminstone var det så skälen formulerades.

Respektive organisation fick som hemläxa att implementera sina förändringar för att nå dessa mål. Det kan självfallet diskuteras i vilken utsträckning framgången för engelska klubblag och landslag verkligen är en funktion av spelschemat på det sätt som sägs, men det viktiga här är kanske att det ses som en orsak. FA gjorde alltså om FA-cupen, Football League knycklade till Ligacupen, Premier League gjorde föga förvånande knappt något.

Det kommer knappast som någon överraskning att det var de båda cuperna som fick stryka lite på foten när reformer skulle genomföras för att underlätta spelschemat. Bara ännu ett tecken på de båda cupernas reducerade betydelse inom engelsk fotboll, eller kanske snarare för dess största klubbar. Å andra sidan är det också lättare att se möjliga reformer i cupspelet än i ligaspelet, vars format är tämligen svårföränderligt.

Football League valde att med Ligacupen genomföra i huvudsak en stor förändring, nämligen att avskaffa förlängningar i dess samtliga omgångar. Vilket rent konkret betyder att en match spelas i 90 minuter och är det då fortfarande oavgjort så går matchen direkt till straffar. Därför att det är förlängningen i Ligacupen som verkligen är slitsam för alla de spelare för vilka europeiskt cupspel och mästerskap är något aktuellt?!

Football League motiverade den här reformen med att det var ändå så få matcher i Ligacupen som faktiskt gick till förlängning att det ändå inte var en särskilt omfattande reform. Vilket möjligen lika gärna eller kanske snarare skulle ses som ett argument mot att genomföra reformen, för vad gör den i så fall för nytta? Det är kanske i själva verket ett typexempel på en tom reform, man gör något bara för att säga att man gör något.

Det lär inte vara många förlängningar i Ligacupen per säsong som de klubbar eller spelare som deltar i europeiskt cupspel eller mästerskap faktiskt deltar i. Många gånger handlar det i själva verket inte ens om samma spelare. Det är alltså inte många minuter mindre dessa spelare faktiskt tappar. Varmed så klart effekten på framgången för engelska klubblag och landslag måste förväntas bli minimal.

Hittills den här säsongen har 60 matcher redan spelats i Ligacupen, det vill säga i dess första och andra omgång. Elva (11) av dessa matcher har gått till straffar, det vill säga en sjättedel av dem. Vilket känns som en historiskt sett rätt hög andel. Genom reformen har således redan elva förlängningar undvikits i denna upplaga av Ligacupen. Även om detta så klart har haft noll effekt på reformens uttalade syfte.

Detta eftersom aktuella klubbar per definition hoppar in i Ligacupen först ikväll. Det är ju nämligen så att de engelska klubbar som deltar i europeiskt cupspel hoppar in först i den tredje omgången. Det är alltså först härifrån som undvikna förlängningar kan tänkas ha en i alla fall teoretisk betydelse för dessa klubbars spelschema. Över hälften av matcherna i Ligacupen har alltså redan spelats utan att reformen faktiskt uppnått något.

Tänker vi oss att återstående 28 matcher i Ligacupen som kan undvika förlängning gör det i samma utsträckning som dess första 60 matcher innebär det att fem matcher går till straffar den här säsongen, exklusive semifinal och final. Fem färre förlängningar således, om än oklart för vilka klubbar och för vilka spelare. Jodå, vi kan säkert förvänta oss rejäla fördelar för engelska klubbar och landslag!

Nu hade jag däremot fel i min tidigare känsla att det har blivit fler förlängningar den här säsongen. Det är i själva verket inte en historiskt hög andel förlängningar utan snarare en historiskt låg andel. Det är fler än det var förra säsongen, då bara åtta matcher i de två första omgångarna gick till förlängning. Men genomsnittet över de senaste tio åren är i själva verket 14 förlängningar.

Apropå värdet att fact-checka sina ”känslor” antar jag.

Det tog livet av min tanke att fundera över om avskaffandet av förlängningar har gjort det mer sannolikt att matcher går till straffar. Vilket i och för sig är rimligt givet att det därmed finns mindre tid för matcherna att avgöras genom vanligt spel. Om något är det alltså så att det blir färre förlängningar, även om det är för tidigt att säga säkert. Även detta rimligt kanske, då de bättre lagen nu måste försöka avgöra matchen tidigare.

En annan tankegång är om avskaffandet av förlängningar ökar eller minskar chansen eller risken för skrällar. Tankegången är hyfsat given, nämligen att tidigare straffar och mindre tid att spela på ökar chanserna för de mindre klubbarna. Ju mindre som ska spelas desto större chans för en underdog. Hittills är det svårt att se något sådant mönster. Laget som var underdog har den här säsongen hittills vunnit bara några få straffläggningar.

Slutsatsen är emellertid rätt given. Värdet av eller nyttan med reformen i frågan om spelschemat motsvarar inte riktigt kostnaden med reformen i termer av Ligacupens tappade trovärdighet av att strunta i förlängningen. Det känns med andra ord inte som något vinstprojekt för Football League. Å andra sidan tillmäter kanske jag för stor betydelse eller symbolvärde till detta med förlängningar innan straffar.

Ännu en cupreform från och med den här säsongen är för övrigt att gula och röda kort i cupspelet är separerat från ligaspelet, och omvänt. Så var det ju inte förut. Då blev en spelare avstängd i x matcher framåt, oavsett om det var liga eller cup. Det känns som en rätt självklar reform. Det var rätt irriterande att en spelare som i ligan blev avstängd i tre matcher kunde bli av med en match i en Ligacupmatch han ändå inte skulle spela.

Alla reformer är inte av ondo.

:::

LIGACUPENS TREDJE OMGÅNG:

Tisdag: Burton Albion vs Burnley; Wycombe vs Norwich; Oxford vs Man City; Millwall vs Fulham; Bournemouth vs Blackburn; Preston North End vs Middlesbrough; Wolves vs Leicester; Blackpool vs QPR; West Brom vs Crystal Palace; Man Utd vs Derby County. Onsdag: Arsenal vs Brentford; West Ham vs Macclesfield; Liverpool vs Chelsea; Nottingham Forest vs Stoke; Tottenham vs Watford. Nästa tisdag: Everton vs Southampton.

Lottningen av fjärde omgången äger rum på lördag klockan 21:00.

Den här säsongen förväntar jag mig good stuff i Ligacupen, utöver de självklara klubbarna, av Bournemouth, Leicester, Arsenal, West Ham, Liverpool, Tottenham, Watford, Everton och Southampton! Visar dessa klubbar upp en tendens att så att säga strunta i en titel så kommer jag bli en smula härsken.