EFL-hörnan (#10): Sheffield United hakar på i tabelltoppen!

KANON

Norwich. Det svänger snabbt i fotbollsbranschen. Norwich presterade nedflyttningsform i de tidiga omgångarna men det har lossnat rejält för Norwich under de senaste matcherna där de tagit några bra skalper mot Middlesbrough, Reading och QPR. Den här gången vann Norwich mot Wigan hemma på Carrow Road och lyckas med den vinsten inte bara ta sig förbi Wigan i tabellen utan dessutom upp på playoff-plats. Det ropas inte längre lika högt på Daniel Farkes avgång.

West Brom. När Leeds kryssade på Hillsborough i fredags låg fältet öppet för en handfull andra klubbar att ta över i toppen av Football League. Det blev West Brom som tog tag i den bollen och sprang. Det var en hård kamp mot Preston men till sist bärgades ändå vinsten och det är ingen tillfällighet att West Brom nu ligger däruppe. De vinner matcher och de öser in mål. En smått otrolig skillnad på att se West Brom spela fotboll den här säsongen jämfört med tidigare säsonger.

Sheffield United. West Brom, Leeds, Middlesbrough och Sheffield United. Fyra klubbar inom en enda poäng i toppen av Football League-tabellen. Det var med en riktigt tung vinst borta mot Millwall som Sheffield United såg till att vara med i den klungan, och det var sannerligen en vinst som satt långt inne. Två snabba mål i början av andra halvlek såg ut att ha vunnit matchen åt Millwall innan Sheffield United vände tillbaka matchen med två mål i slutet av andra halvlek.

KALKON

QPR. Det går onekligen upp och ned som en berg- och dalbana för Steve McClaren i QPR. Först fyra raka förluster, följda av fyra raka vinster. Men nu var det dags för en jättetorsk igen, borta mot Swansea. Det verkar omöjligt för McClaren att hitta något slags baslinjespel med QPR, allt verkar hit eller miss. Det är på längre sikt inte någon särskilt stabil position.

OMGÅNGENS MATCH:

Preston 2-3 West Brom. Preston ligger sist i tabellen men rent spelmässigt är det faktiskt inte helt lätt att förstå. De har varit delaktiga i några av säsongens hittills mest svängiga och underhållande matcher och den här matchen var inget undantag. West Brom var till sist numret för stora, men fortsätter Preston spela på det här sättet är det ändå svårt att se dem bli nedflyttade i slutänden.

OMGÅNGENS SPELARE:

David McGoldr ick, Sheffield United. Skillnaden mellan vinst och förlust, skillnaden mellan noll poäng och tre poäng. Mer komplicerat än så behöver det inte vara att beskriva McGoldrick den här omgången där Millwall ledde med 2-1 när bara tio minuter återstod av matchen, men där matchen svängde över till Sheffield Uniteds favör med två mål av just McGoldrick, varav ett på straff.

BTW

Bojan. Svårt att komma ihåg att Bojan Krkic ens levde längre, än mindre att han skulle poppa upp med en sen kvittering för Stoke i Football League.

Wolves. ”Wolverhampton, we’re coming for you!” – West Broms fans vet vad det är som verkligen betyder något här i världen!

Villa. Hört från Aston Villas bortasektion: ”And now you’re gonna believe us, now you’re gonna believe us, we’re there or thereabouts!”

WTF

Tajt. Mellan toppen av tabellen och mitten av tabellen skiljer bara fem poäng. Tabellens två övre tredjedelar håller sig inom ett spann av sex poäng. Det är en på alla sätt och vis sjukt jämn serie den här säsongen och inte minst därför är Championship så väldigt svårt att förutse den här säsongen. Det finns heller ingen given favorit som ser ut att dra ifrån i ett tidigt skede.

RESULTAT:

Sheffield Wednesday 1-1 Leeds; Bristol City 1-1 Aston Villa; Birmingham 2-2 Ipswich; Blackburn 2-2 Nottingham Forest; Bolton 1-0 Derby County; Brentford 2-2 Reading; Hull City 1-1 Middlesbrough; Millwall 2-3 Sheffield United; Norwich 1-0 Wigan; Preston North End 2-3 West Brom; Swansea 3-0 QPR; Rotherham 2-2 Stoke.

(1) West Brom – 10pld (6W-2D-2L), 20pts (25-14)

(2) Leeds – 10pld (5W-4D-1L), 19pts (20-8)

(3) Middlesbrough – 10pld (5W-4D-1L), 19pts (12-4)

(4) Sheffield United – 10pld (6W-1D-3L), 19pts (18-13)

(5) Norwich – 10pld (5W-2D-3L), 17pts (14-13)

(6) Brentford – 10pld (4W-4D-2L), 16pts (18-12)

(22) Ipswich – 10pld (0W-6D-4L), 6pts (8-14)

(23) Millwall – 10pld (1W-3D-6L), 6pts (9-16)

(24) Preston – 10pld (1W-2D-7L), 5pts (11-21)

LIGACUPEN, FJÄRDE OMGÅNGENS LOTTNING:

