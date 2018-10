Hörnan (#8): Dött lopp i halvdöd match på Anfield

INTRYCK, UTTRYCK OCH AVTRYCK

(1) – Man Utd. Varje lag kan glimra till då och då utan att det för den sakens skull tyder på någon plan eller tydlig idé. Alla lag kan spela ut när det inte längre finns något att förlora utan att det för den sakens skull betyder att där finns ett fungerande anfallsspel. Det vore lätt att tänka att allt är frid och fröjd för att Man Utd vände och vann mot Newcastle, och att det var någon form av vändpunkt. Det finns alla skäl att vara glad över vinsten i sig, men resultatet ändrar inte något fundamentalt med den situation i vilket klubben faktiskt befinner sig, eller dess styrkor och svagheter. Det gäller att lära sig skilja på livstecken och dödsryckning.

(2) – Everton. Sakta men säkert blir trots allt Everton bättre och bättre. Det är ingen rak linje på vilken Everton färdas men det är kanske heller inte att förväntas. Men att åka till King Power Stadium och kontrollera en matchbild mot Leicester är inte någon lätt uppgift, ändå är det vad Everton gjorde genom hela matchen. Laget börjar se mer och mer samspelt ut, viktiga spelare börjar hitta sina roller i laget och på planen, och vi fick ännu ett exempel på hur mycket Richarlison betyder för Everton.

(3) – Watford. Supertorsk för Watford med 0-4 hemma mot Bournemouth, en förlust som förvisso blev lite värre än vad den kanske annars hade blivit efter att Watford dragit på sig en utvisning halvvägs in i matchen. Annars en typ av förlust som hade kunnat göra livet surt för vilken som helst manager, så det är förmodligen bra för Javi Gracia att han hunnit med att bygga upp ett förtroendekapital med en stark säsongsinledning, annars hade det nog kunnat börja gunga mer under fötterna på honom nu. Detta kändes till sist mer som ett olycksfall i arbetet än som något mer systematiskt. Men viktigt ändå att Watford lyckas studsa tillbaka efter landslagsuppehållet.

OMGÅNGENS VINNARE

Chelsea. Det är trots allt att betrakta som en rätt bra söndag att först vinna en på förhand rätt tuff bortamatch mot Southampton med tydliga 3-0 för att sedan se konkurrenterna ovanför sig i tabellen spela oavgjort mot varandra och därmed hämta in två poäng på båda två. Detta betyder att Chelsea går upp på samma poäng som både Liverpool och Man City och i högsta grad hakar på i titelstriden.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES

Man Ut… Fulham. Fulham är ett bra fotbollslag och ett lag som spelar fotboll på ett sätt som kan göra det svårt för alla lag i Premier League. Åtminstone när de har bollen. Utan bollen är de däremot alldeles för sårbara. Att över åtta omgångar släppa in nästan tre mål per match är ett tydligt exempel på det. Att släppa in fem mål mot Arsenal hemma på Craven Cottage, fyra mål på en halvlek, är ett lika tydligt exempel på samma sak. Det spelar ingen roll hur bra Fulham är med boll, är de fortsatt lika sårbara utan boll kan de inte hålla sig kvar i Premier League.

OMGÅNGENS SPELARE

Alexandre Lacazette, Arsenal. Ingen tillfällighet att Arsenal har börjat vinna sedan Unai Emery har upphört med dumheten att starta med Lacazette på bänken. Två mål, de två första, för Arsenal mot Fulham och alltså de mål som satte Arsenal på väg mot en till sist övertygande bortaseger mot Fulham. Spelar med en energi och ett självförtroende som inte har varit helt vanligt för Arsenal på senare år.

OMGÅNGENS MÅL

Gylfi Sigurdsson, 2-1 Everton. Fantastiskt snyggt och svårt mål av Sigurdsson som tar emot och vänder med bollen på mittfältet i samma moment innan han från långt håll drar in ett skott i bortre krysset. Ett mål som självfallet inte blir mindre beundransvärt givet att det vinner matchen åt Everton mot Leicester.

WTF!

Rafa. Wilfreid Zaha gör ett utspel om han behöver få benet avsparkat för att få straff men får inget straff samtidigt som Rafa Benitez berömmer en domare innan match och får 60,000 i böter för att ha pratat om domaren. Regler är så klart regler, och Benitez är mycket väl medveten om dem. Även om effekten så klart blir lite märklig. Samtidigt har det ju varit ett av Benitez favoritknep genom åren att säga positiva saker om domaren på ett sätt som gör det tydligt att han menar raka motsatsen.

LOL!

Jesus. Straff för Man City med fem minuter kvar av matchen. Gabriel Jesus såg minst sagt lite brydd ut när Riyad Mahrez kom och skulle ta straffen, för att inte tala om vad han såg ut att tänka efter att Mahrez bommat straffen. Känns kanske som att Mahrez såg framför sig en god chans att göra sig till snabb hjälte i Man City. Blir intressant att se vad det får för efterspel.

BTW…

När Old Trafford är bra är Old Trafford riktigt bra.

Gillar det taktiska rävspelet där Jürgen Klopp försöker parera Leroy Sané i sin laguttagning men Man City sedan inte startar med Sané.

TIMMY!! tycker att Eddie Howe ska ta över Man Utd.

Rolig tabelltopp inför landslagsuppehållet i alla fall, med tre klubbar på vardera 20 poäng och ytterligare några som smyger strax därunder.

”Guardiola always plays to win…” – var något som upprepades in absurdum under och efter en match där vi nog egentligen såg något annat. Storytelling.

Om José Mourinho nu menade allvar med att allt handlar om klubben kanske han gjorde klokt i att inte få samtalet efter match att handla om sig själv.

Mourinho sitter så klart fortfarande riktigt löst, och de närmaste dagarna avgör väl vad som egentligen händer.

Paus.