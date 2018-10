Det finns två modeller att göra EFL Championship till "Premier League 2"

Det är en idé som återkommer med jämna mellanrum. Skapa ett ”Premier League 2” av EFL Championship. Att idén återkommer beror på två saker. För det första att klubbar och ägare alltid kommer driva frågor som kan ge dem mer pengar och en större del av den kollektiva kakan. För det andra eftersom det finns en naturlig rotation på nya klubbägare i Football League att ta upp frågan för för dem första gången.

Den här gången är det Andrea Radrizzani i Leeds som tar upp frågan. Det är inte första gången just Leeds beklagar sig över fördelningen av TV-pengar i Football League. Vilket inte är så konstigt givet att Leeds är en av de absolut största klubbarna där, kanske den klubb som genererar absolut mest intresse och därmed värde, och som alltså är den enskilda klubb som kanske kan anse sig ”förlora mest” på att behöva dela med sig.

Andra faktorer bidrar naturligtvis. För det första att nedflyttade klubbar från Premier League har sina fallskärmar kvar vilket sätter övriga klubbar i ett jämfört med dem finansiellt underläge. För det andra att för varje klubb som siktar på att gå upp i Premier League är det ett finansiellt vågspel som kommer att kosta mycket, så där finns ett ständigt behov av att försöka öka sina intäkter.

Det är naturligt att sådana här diskussioner uppstår. Alla klubbar kommer i slutänden att agera och agitera i sina egna intressen. Oftast är det så klart de allra största klubbarna uppe i Premier League som får bära något slags hundhuvud för att vilja roffa åt sig så stor del av kakan som möjligt. Vad det här illustrerar är kanske hur alla klubbar på alla nivåer försöker få en större bit av kakan. Vissa är bara bättre på det.

Det vore däremot fel att avfärda tanken om att göra EFL Championship till en ”Premier League 2”, eller vad man nu vill kalla den. Det finns goda ekonomiska skäl att faktiskt göra det, inte minst för klubbarna. För att vara en andradivision är den på många sätt unik i termer av klubbarnas storlek, publik, antal tittare och marknadsvärde, väl i paritet eller över jämfört även med de flesta förstadivisioner.

Det finns i huvudsak två modeller att genomföra en sådan reform:

(I) – Att införliva EFL Championship formellt i Premier League, som en andra division inom deras paraply. I praktiken skulle då Premier League utökas från 20 till 40-44 klubbar. En fördel för klubbarna nu i Football League är att det skulle innebära att de kopplas på Premier Leagues TV-avtal. Men just därför är det en väg som förmodligen inte skulle få något större stöd från de större klubbarna nu i Premier League.

(II) – Att bryta ut EFL Championship formellt ur Football League, och skapa en självständig liga med tillhörande organisation för Englands andradivision. Enkelt uttryckt upprepa samma process som Premier League tog sig för i början av 1990-talet. Innebär att klubbarna nu i Football League inte hakar på Premier Leagues TV-avtal. Däremot kan ligan förhandla sina egna TV-intäkter och fördela dessa över 20-24 klubbar istället för 72 klubbar.

Det är en reform som i någon utsträckning känns som om den väntar på att hända. Att det mest är en tidsfråga. Det kommer naturligtvis finnas ett motstånd mot idén, inte minst från Football League, men även för dem skulle det kunna finnas fördelar. Deras högsta division skulle bli League One, därefter League Two och därtill kan adderas en ändå redan planerad League Three. Snyggt och symmetriskt.

Det stöd Football League och klubbarna i dessa divisioner får i nuläget, från Premier League, skulle de fortfarande kunna få. Det är en ren förhandlingsfråga. Addera League Three och betydligt fler klubbar än nu skulle hamna inom ramen för detta finansiella stöd dessutom. Men på längre sikt måste det så klart vara önskvärt att respektive liga jobbar på att finansiera sig själva, snarare än att göra sig beroende av bidrag.

Det är en gammal diskussion så klart, men det är en intressant diskussion. Och det är som vi har sett inte en diskussion som kommer försvinna. Det enda som kanske förändras är vem eller vilka som tar upp den för stunden.

EFL CHAMPIONSHIP #13:

Sheffield Wednesday vs Middlesbrough.

Blackburn vs Leeds (13:30); Aston Villa vs Swansea; Brentford vs Bristol City; Hull City vs Preston North End; Ipswich vs QPR; Nottingham Forest vs Norwich; Reading vs Millwall; Rotherham vs Bolton; Stoke vs Birmingham; Wigan vs West Brom; Derby County vs Sheffield United (18:30)

Två managers debuterar. Dean Smith för Aston Villa och Thomas Franke för Brentford, de båda klubbarna som “drabbades” av Steve Bruces hädanfärd.

Blackburn vs Leeds, en match som intresserar många i Sverige. Flera på plats.

Tung kvällsmatch mellan Derby County och Sheffield United, minst sagt viktig match för Derby County att vinna.

Ingen småpotatis den här omgången precis. Och så ser det ut mer eller mindre varenda omgång i EFL Championship. Naturligtvis har den en marknad som en fristående liga.