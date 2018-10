Det pratas mycket om startspelare när vi pratar de bästa spelarna, och det är ju också startspelare som stått i fokus med tidigare listor över de bästa spelarna på respektive position på planen. Är man bland de bästa på sin position så kommer man så klart vara en spelare i startelvan. Men vad alla så klart också vet är att över en hel säsong, och i vissa avgörande ögonblick, är även avbytare väldigt viktiga spelare att ha i laget.

Det går inte heller att bortse från att det ofta är en alldeles särskild skill att verkligen vara effektiv som avbytare, åtminstone mer än i rena undantagsfall. Det är säkert inte en skill som normala spelare är särskilt sugna på att ha, givet att nog ingen drömmer om att vara super sub när de är små. Men vi har sett många exempel på lysande spelare genom åren som helt enkelt inte klarar av att komma in som avbytare och verkligen påverka matchen.

Make an impact, är uttrycket. Och begreppet impact players är vi naturligtvis bekanta med inom den engelska fotbollen. Förmodligen ett rätt modernt begrepp givet att det nog har uppstått sedan storklubbarnas spelartrupper började svälla över alla gränser och det plötsligt blev nödvändigt att lura i även avbytarna och marginalspelarna att de är väldigt viktiga för lagets framgångar, för att uttrycka sig skämtsamt cyniskt.

Men viktiga är de som sagt. Här är alltså de jag anser vara Premier Leagues fem bästa avbytare, det vill säga impact players. Det säger kanske sig självt att det nästan uteslutande kommer handla om offensiva, kreativa spelare. Gränsdragningen den här gången försvåras snarare av att bestämma vilka spelare som egentligen ska räknas in i kategorin av avbytare. Alls ingen självklar uppgift. Så här blev det:

(5) Michail Antonio, West Ham

Var något av ett yrväder när han slog sig in i West Hams a-lag och spåddes en tämligen lysande framtid. Det vore kanske fel att säga att den framtiden verkligen har slagit in, samtidigt måste man också konstatera att trots att West Ham förändras, förnyas och i alla fall på pappret förbättras så fortsätter ändå Antonio göra visst väsen av sig. Har en märklig förmåga att få ut maximal effekt, ofta med viktiga mål, när han byts in för West Ham de senaste säsongerna. Säkert inte minst för sin snabbhet och sitt huvudspel.

(4) Erik Lamela, Tottenham

Måste anses ha en av de senaste årens märkligaste karriärer i Premier League. Värvades av Tottenham, tog lite tid på sig att acklimatisera sig, slog ändå igenom, försvann sedan under rätt lång tid helt och hållet från radarn av inte alldeles glasklara skäl, bara för att till sist ha kommit tillbaka och nu börjat visa sig riktigt nyttig igen. Knappast spelaren som prenumererar på en plats i startelvan men har vid ett flertal tillfällen kommit in och vridit matchbilden och målprotokollet till Tottenhams fördel. Kreativ och klinisk.

(3) Gabriel Jesus, Man City

Om Pep Guardiola skulle ta ut sin startelva till en kommande Champions League-final är jag tämligen övertygad om att Gabriel Jesus inleder på bänken, och det får nog räcka att göra honom till avbytare i dessa sammanhang, även om framtiden kanske visar något mer för spelaren med de religiöst förpliktande namnen. Men som avbytare håller Jesus ändå sådan kvalitet att han har all kapacitet i världen att frälsa Man City i vilken som helst match eller matchbild. Ett strålande sparkapital att ha tillgång till.

(2) Anthony Martial, Man Utd

Lite samma dilemma som med Gabriel Jesus kan tänkas men Anthony Martial har de senaste säsongerna ändå varit längre utanför startelvan än vad Jesus varit. Knappast på grund av fotbollsmässig kvalitet eller kapacitet, det har han i överflöd, en fantastiskt talangfull spelare på alla sätt, men mer på grund av konsistens för att uttrycka sig på bästa svengelska. Hade en strålande debutsäsong med Man Utd som han sedan har haft svårt att replikera, men det senaste året visar att han är på väg att hitta sig själv. Gör han det fullt ut är det snart Alexis Sanchez som är avbytaren. Kanske har det redan skett.

(1) Olivier Giroud, Chelsea

Hur kan man placera en målskytt som inte gör mål som Premier Leagues bästa avbytare, det trotsar ju all rim och reson?! Nåja, för det första är det väl kanske mest en (o)lustig tillfällighet att Giroud inte har gjort mål på så länge, och för det andra är Girouds nytta och värde bestående av så mycket mer än att enbart göra mål. Girouds spel handlar väl så mycket om att göra det möjligt för andra att göra mål. Den roll Olivier Giroud nu har i Chelsea passar honom mer eller mindre perfekt, och det är den rollen han egentligen borde ha haft hela tiden i Arsenal.

Bubbles:

Alex Oxlade-Chamberlain, Jordon Ibe, Henrik Mkhitaryan, Daniel Sturridge, Dominic Calvert-Lewin m fl.