Ipswich tryckte på panikknappen!

Marcus Evans, Ipswichs ägare, den 30 maj, 2018:

”We are looking to build on the club’s history of playing an attractive, winning style of football; developing youth through our academy and getting the most out of every player we have here. Paul ticks all the boxes when it comes to these key attributes.”

Marcus Evans igen, 148 dagar senare, den 25 oktober, 2018:

“I am actively looking to appoint a new manager as soon as possible with experience, who will embrace the long term vision we all have for the Club and who can deliver the success that every Ipswich Town supporter craves.”

Det tog Ipswich Town lite drygt två månader att göra klart med anställningen av Paul Hurst som deras nye manager, hämtad från Shrewsbury. Det tog inte ens Ipswich fem månader, och bara 15 matcher av säsongen, att därefter sparka Paul Hurst. Detta stod klart tidigare under dagen då Ipswich bekräftade att de efter en tids spekulationer har beslutat sig för att göra sig av med Paul Hurst.

Vän av ordning kan kanske känna att de båda uttalandena av Marcus Evans känns rätt liknande till sin karaktär, vilket möjligen leder till den något infama frågan att om det nu gick åt helvete första gången, vad är det egentligen som säger att det kommer gå så mycket bättre andra gången? Inte minst de som kritiserade beslutet att sparka Mick McCarthy har väl med detta fått vatten på sin kvarn.

Det blev snabbt rätt uppenbart att Ipswich, Marcus Evans och Paul Hurst helt enkelt gick in i sitt samarbete med olika förväntningar. Det går mer eller mindre att läsa mellan raderna i Evans båda uttalanden. Det första uttalandet innehåller referenser till att utveckla egna, unga spelare samt göra det mesta av de spelare Ipswich har. Vilket är rätt vanligt kodspråk för att nu tänker det nog inte spenderas så mycket mer.

Något som verkar ha gått Paul Hurst förbi, som rätt tidigt började muttra om att han förväntade sig att Ipswich skulle vara bättre än vad de var. Det hjälpte helt säkert inte att Ipswich valde att sälja viktiga spelare som Adam Webster, Martyn Waghorn och Joe Garner. Men det går även att spåra i Evans andra uttalande med implicita hänvisningar till bristande erfarenhet och förmåga att acceptera klubbens långsiktiga vision.

Något Paul Hurst således inte hade eller riktigt ville, med andra ord. Man kan så klart tycka att det borde väl inte precis ha varit så svårt att lista ut för Marcus Evans och för Ipswich redan från början. Hursts erfarenhet kan knappast ha kommit som någon större överraskning för Ipswich eller Marcus Evans så här i oktober. Köpte inte Hurst klubbens vision borde det ha framgått i somras, alternativt var inte Evans själv helt rak.

Men i slutänden är det kanske Marcus Evans tredje lilla känga till Paul Hurst som är den avgörande. Nämligen det där med att kunna leverera framgång, det vill säga resultaten som alls icke har gått Ipswichs väg. För det är väl i slutänden där skon klämmer, det faktum att Ipswich ligger sist i tabellen och första gången på 60 år faktiskt riskerar att åka ned i den engelska tredjedivisionen.

Alltså vänder sig Ipswich och Marcus Evans till Paul Lambert som ny manager. Det är inte helt bekräftat ännu men det mesta tyder på att så blir fallet. Vilket även passar ihop med att Evans sägs ha letat efter ny manager i flera veckor. Lambert måste alltså rimligtvis anses motsvara Evans uttryckta nya kriterier för sin manager – erfarenhet, acceptans av klubbens långsiktiga vision, samt förmåga att producera resultat.

Helheten är inte särskilt svår att genomskåda. Ipswich valde att göra en satsning på en av de mer framstående managers från de lägre divisionerna, och slog därmed själva lite på trumman om att vilja satsa långsiktigt. Resultaten håller inte alls från första början och det kortsiktiga hotet om nedflyttning väger tyngst. Det långsiktiga valet av manager ersätts av en mer kortsiktig brandsläckare till manager i form av Paul Lambert.

Ipswich har alltså i någon mening valt att trycka på panikknappen, mer eller mindre oavsett hur Ipswich och Marcus Evans väljer att formulera eller skönmåla det hela. Det behöver inte vara fel beslut. Det mesta tydde på att Paul Hurst helt enkelt var en anställning som gick snett. Det betyder inte att det var fel i sig att satsa på Hurst som manager, men man måste undra vad det egentligen var man kom överens om.

Om Paul Lambert kan två saker konstateras. För det första att han anställdes av Stoke som deras brandsläckare mot nedflyttning förra säsongen, men misslyckades med att rädda dem kvar i Premier League. För det andra att Lambert har ett förflutet i Norwich, händelsevis Ipswichs allra värsta East Anglia-rivaler. Räkna med att det inte precis kommer hållas till hans fördel om han inte rätt snabbt lyckas vända Ipswichs resultat.

Får vi se ett tredje uttalande av Marcus Evans om några månader?