Hur går det för Marcelo Bielsa med Leeds i Football League?

Det var med illa dold förtjusning som många noterade efter förra helgens omgång i Football League att West Brom precis hade manglat Leeds med 4-1 fast med endast 28 procents bollinnehav. Kanske såg de framför sig ett kommande utbrott framför TV-kamerorna av Marcelo Bielsa om hur bra fotboll ska spelas. Kanske fanns de som gärna såg Football League ge Marcelo Bielsas idé om fotboll en näsbränna.

Oavsett blev de nog i så fall besvikna. Där kom inget utbrott. Och givet hur matchen mot West Brom faktiskt utspelades är det svårt att se hur den skulle säga något substantiellt om Bielsas och Leeds sätt att spela fotboll, i synnerhet som Leeds ligger trea, ledde serien efter förra omgången och i högsta grad är med i toppstriden. Det var inte minst en match präglad av individuella misstag snarare än något kollektivt systemfel.

Ändå är detta kanske ett så gott tillfälle som något att lite mer seriöst ställa sig frågan hur det egentligen går för Marcelo Bielsa med Leeds i Football League?! Det har hunnit gå 17 omgångar, det vill säga närmare en tredjedel av säsongen, så vi börjar få lite att faktiskt utgå från. Att det skulle vara särskilt intressant att ställa denna fråga om just Bielsa beror så klart på Bielsas stora personlighet och att det var en så tung anställning av Leeds.

Den första observationen måste rimligtvis utgå från helheten som säger att Leeds är ett av lagen i toppen av tabellen. Leeds har vid ett antal tillfällen den här säsongen befunnit sig i serieledning och de ligger för närvarande på tredje plats i en väldigt jämn tabell, en poäng under uppflyttningsstrecket och tre poäng från tabellettan. Rimligtvis måste detta ändå visa att det hittills har gått mycket bra för Marcelo Bielsa i Football League.

Den andra sidan av myntet är de som menar att detta helt enkelt inte är tillräckligt för Leeds, att Leeds helt enkelt vid det här laget borde dominera Football League och framstå som det självklara laget för både serieseger och uppflyttning. Leeds har inte riktigt lyckats uppnå den saken, vilket är skäl till missnöje med Marcelo Bielsa. Det kan så klart diskuteras exakt hur realistiskt det här synsättet egentligen är.

Den andra observationen utgår från tendensen. Leeds inledde säsongen väldigt starkt med fyra vinster på de fem första matcherna, fem vinster på de åtta första matcherna och utan förlust. De därpå följande nio matcherna har visat sig lite svagare, med tre vinster, tre oavgjorda och tre förluster. Från 2,25 poäng per match till 1,33 poäng per match. Det pekar så klart nedåt, ändå har Leeds på totalen ett bra poängfacit.

Någonstans måste det ändå accepteras att Leeds trots allt skulle och kommer förlora matcher under säsongen, liksom alla lag. Det är en jämn och konkurrenskraftig serie där i stort sett alla matcher är väldigt tuffa på förhand. Leeds har hittills lyckats följa upp en förlust med ett positivt resultat i nästa match. Den större frågan är om Leeds sviktande prestationer över tid indikerar att Marcelo Bielsas lag håller på att tappa energi.

Den tredje observationen utgår från sammanbrottet mot West Brom i helgen. Det ska så klart nämnas att få matcher i Football League lär vara tuffare än just en bortamatch mot West Brom. Men det var Leeds första match med Marcelo Bielsa där spelet verkligen föll samman, där laget inte lyckades vårda bollinnehavet, där Leeds tvärtom hela 25 gånger tappade bollen till West Brom som därmed gavs möjlighet att kontraslå.

Det är lätt att dra alltför stora slutsatser av en enda match, kanske i synnerhet när det även råkar vara den senaste matchen. Om vi istället väljer att titta på avancerad statistik för säsongen som helhet framträder en tydligare bild av ett Leeds som producerar fler skott på mål än något annat lag i serien, och som släpper till färre skott per match än något annat lag i serien. Bakom detta ligger så klart kontrollen över bollinnehavet.

Den enda matchen speglar således inte helheten. Inget lag i serien förväntas släppa in färre mål per match än Leeds. Att de släppte in fyra mål mot West Brom var med andra ord en ren anomali. Därtill mot seriens effektivaste lag. Inget lag i serien producerar fler skott per match än Leeds. Att Leeds bara lyckades producera tre skott mot mål mot West Brom speglar snarare matchen i sig än något egentligt metodfel.

En annan typ av statistik är kanske kvalitativt sett mer intressant. En genomgång av säsongen så här långt visar att Leeds i sju matcher har tagit ledningen först, och från dessa sju matcher har Leeds också fått med sig 21 poäng, alltså full pott. Från övriga tio matcher har Leeds bara fått med sig nio poäng, alltså mindre än en poäng per match. En minst sagt väsentlig skillnad för Leeds.

En enda match hittills den här säsongen har Leeds lyckats vända och vinna efter att ha hamnat i underläge, och i den matchen lyckades de då kvittera nästan omedelbart efter att ha hamnat i underläge. Det hela målar hur som helst upp en mycket tydlig bild av ett Leeds som under Marcelo Bielsa har blivit väldigt duktiga på att kontrollera matcher, men inte alls är särskilt bekväma med att jaga matcher.

Det finns en rätt tydlig förklaring till varför det är så. Leeds har mycket bollinnehav och producerar även många chanser. Men åtminstone sju klubbar i serien är effektivare än Leeds i att utnyttja sina chanser. Ser vi dessutom till kvaliteten på de chanser som Leeds skapar så trots att Leeds skapar flest chanser av alla lag i serien så är det åtminstone åtta andra lag i serien som förväntas göra fler mål per match än Leeds.

Det leder oss till en rätt tydlig slutsats. Hur har det egentligen gått för Marcelo Bielsa med Leeds i Football League? Jo, men det går väl minst sagt rätt bra för Bielsa i Football League, även om det samtidigt finns god potential för förbättring. Vad Bielsa framför allt behöver jobba mer med, kanske under januarifönstret, är Leeds kvalitet och effektivitet på offensiv tredjedel, att skärpa kvaliteten framför motståndarnas mål och straffområde.

Om Leeds lyckas åtgärda den saken ökar det deras förutsättningar till framgång i vad som tveklöst är världens jämnaste och konkurrenskraftiga andraliga. En serie där två mittenlag som Aston Villa och Birmingham bara är sju poäng från uppflyttning. En serie där Sheffield Wednesday och Brentford ligger på playoffplats ena veckan, bara för att två veckor senare befinna sig på femtonde och sjuttonde plats i tabellen.

Varje liten kvalitetshöjning kan visa sig avgörande i en så jämn serie. Marcelo Bielsa har gjort det riktigt bra som etablerat Leeds i toppen av denna serie. Vill Bielsa vinna serien måste han förbättra Leeds offensiv.