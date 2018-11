Lägesrapport från League One och Two som rullar på under uppehållet

Vi vrider våra händer i förtvivlan. Landslagsuppehållet sätter vår hela vardag ur spel och får alla våra rutiner att spåra ur. Allt det fasta och trygga i vår tillvaro vänds upp och ned och vi konfronteras inte bara med frågan hur vi ska kunna leva i en sådan här ond och brutal värld utan även om det ens finns något kvar att leva för. Där finns inte längre den trygga ligafotbollen, inga klubbmatcher att följa, inga domare att ondgöra sig över.

Möjligen kan jag anklagas för att ha blivit något melodramatisk. Men inte bara det, dessutom har jag ju faktiskt även fel i sak. Klubbfotbollen är ju inte helt inställd. Prisa gud, här kommer skatteåterbäringen! Det må vara så att Premier League och Championship har försatts i viloläge, men det betyder ju bara att vi får möjlighet att följa spänningen i ordinarie omgångar av League One, League Two och allt därunder.

Det har gått en tredjedel av säsongen inte bara i Premier League och Championship, utan även i League One och League Two. Även dessa båda serier har alltså börjat sätta sig i viss utsträckning. De båda storklubbarna Portsmouth och Sunderland har ryckt åt sig ett litet försprång i toppen av League One. Om vi letar oss ned till League Two märker vi att det på senare tid välbekanta Lincoln City leder den serien övertygande.

Det är alltså den artonde omgången vi har framför oss i dessa båda serier. Dagens tidiga TV-sända match är mittenmötet i League One mellan Fleetwood Town och Walsall på Highbury, där alla som undrar vad Joey Barton möjligen har för sig dessa dagar kan få sin nyfikenhet tillfredsställd. Han är alltså manager för Fleetwood Town från och med den här säsongen, och är det så här långt faktiskt med den äran.

Andra spaningar från dagens omgångar i League One och League Two:

LEAGUE ONE

Bradford brinner. För ett och ett halvt år sedan förberedde sig Bradford för playoff-final i League One. Framtiden såg ljus ut under nytt, tyskt ägarskap i Edin Rahic och Stefan Rupp som pratade om att spela i Premier League om tio år, och ett stabilt management med Stuart McCall. Här hittar vi dem nu, ett och ett halvt år senare, dyngsist i League One med tio poäng på 17 matcher, sju poäng upp till nedflyttningsstrecket. Vad hände? Först förlorades så klart den där playoff-finalen mot Millwall. Sedan fick McCall sparken i februari säsongen därpå, efter sex raka förluster, men med Bradford fortfarande på sjätte plats i tabellen. Därefter har följt en sorglig succession av kortlivade och omeriterade managers. David Hopkin (?) som nu har hand om den klubben är Bradfords fjärde manager sedan februari. Tysk ingenjörskonst är inte vad den en gång var. Nu hägrar League Two istället för Premier League. Om nu inte Bradford skräller borta mot Peterborough idag.

Accrington Stanley övertygar. Det var en av den förra säsongens finare berättelser när Accrington Stanley vann League Two, och för första gången i klubbens historia gick upp i League One, samtidigt som ägaren och ordföranden Andy Holt tappert kämpade mot Football League-byråkratins påbud att han minsann inte fick bjuda sina spelare på några hamburgare när de vann fotbollsmatcher. Berättelsen fortsätter denna säsong. Accrington Stanley har inte bett om ursäkt för sitt besök i League One utan tvärtom tagit för sig på det mest härliga sätt. Spelandes en fin och underhållande fotboll har de hittills befunnit sig på övre halvan och luktar för närvarande på playoff-platserna, där inte minst dagens hemmamatch mot Barnsley, tre poäng och tre platser i tabellen ovanför dem på fjärde plats, kan visa sig betydelsefull.

Sunderland tar täten? Då Portsmouths match mot Charlton inte spelas den här helgen har Sunderland chans att gå upp i åtminstone tillfällig tabelltopp, på samma poäng men med bättre målskillnad, om de lyckas vinna dagens hemmamatch mot Wycombe. Sakta men säkert har Sunderland börjat återfinna sig själva i League One, och inte minst har humöret hittat tillbaka på läktarna och bland supportrarna. Att säga att en nedflyttning är bra för en klubb är kanske på sitt sätt lite tramsigt, men man kan i alla fall säga att Sunderland verkligen har gjort det bästa möjliga av sina dubbla nedflyttningar. Med nya ägare och med Jack Ross som ny manager ser Sunderland återigen ljust på sin tillvaro, och hoppas naturligtvis med den utgångspunkten ta sig tillbaka till Championship. De ser ut att tillsammans med Portsmouth vara favoriter att göra just detta.

Neal Ardley har fått sparken av AFC Wimbledon efter sex år, med laget under nedflyttningsstrecket.

Shrewsbury har sparkat John Askey som de anställde som Paul Hursts ersättare inför säsongen, återvänder Hurst?

Oxford United har precis tillsatt Erick Thohir i styrelsen, förebådandes ett uppköp?

LEAGUE TWO

Notts County i panik? Bara för något år sedan var Notts County en toppklubb i League Two som siktade mot uppflyttning. Alan Hardy hade tagit över klubben som ägare och städat ut oönskade element. Med Kevin Nolan som manager presterade Notts County en fartfylld och framgångsrik fotboll. Den här säsongen verkar dock något ha hänt. Att sparka en manager redan i augusti är alltid ett dåligt tecken som tyder både på konflikt och på dålig planering att inte ha tagit tag i saken under sommaren. Men Nolan fick sparken och istället anställdes Harry Kewell under glada tillrop, bara för denne att få sparken för någon vecka sedan, det vill säga bara drygt två månader sedan han först anställdes. Att ha avfärdat två managers samma säsong när vi bara befinner oss i mitten av november är på sitt sätt imponerande. De flesta verkar emellertid överens om att beslutet att sparka Kewell var motiverat och ingen panikåtgärd, ändå står alltså Notts County här utan manager inför dagens sexpoängsmatch runt nedflyttningsstrecket mot Cheltenham hemma på Meadow Lane.

Exeter ser framåt. Det var inte någon lätt situation som Exeter befann sig i mot slutet av förra säsongen när de precis förlorat playoff-finalen i League Two mot Blackpool, och Paul Tisdale bara några dagar senare bekräftade att han efter tolv år som manager inte hade för avsikt att förlänga kontraktet. Därmed tackade den manager som varit i en och samma klubb längst efter Alex Ferguson och Arsene Wenger i engelsk fotboll för sig. Det hade varit lätt för Exeter att falla samman. Exeters val av ersättare blev oväntat, men kanske lite typiskt för dem. Från seriens mest erfarne manager till en helt oerfaren i Matt Taylor, tidigare lagkapten och U23-coach i Exeter. Det är en stor skugga för en helt ny manager att kliva in i, men Taylor har gjort det bra och Exeter befinner sig på playoff-plats igen, med mersmak. Dagens hemmamatch mot Northampton är en möjlighet för Exeter att befästa denna position och därtill sikta uppåt mot uppflyttningsplatserna.

Newport County överraskar. Kommer ni ihåg lilla Newport County som förrförra säsongen svarade för en av engelsk fotbolls främsta great escapes någonsin när de från ett närmast hopplöst läge inför de sista tio omgångarna räddade sig kvar i Football League, till sist till och med en av säsongens sista bollträffar?! Mike Flynn var managern då och Flynn är manager även nu. Förra säsongen placerade sig Newport County stabilt i mitten av tabellen. Den här säsongen placerar sig Newport County hittills på playoff-plats och kan i dagens toppmatch mot Colchester hemma på Rodney Parade faktiskt ta sig upp på uppflyttningsplats. Det verkar som om det där miraklet för två år sedan bara var början. Frågan är var det hela kommer att sluta för Newport County, som naturligtvis vore en stor sensation om de skulle lyckas ta sig upp i League One.