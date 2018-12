Måste det alltid vara det bästa laget som vinner ligan?

Det är alltid det bästa laget som vinner ligan! Fotbollen innehåller många klyschor och svepande generaliseringar som hålls som för givet tagna sanningar, inte minst av de som har till jobb att prata om fotboll och skapa mening med fotbollen. De tenderar att variera något över tid, men det där är en truism som ändå har utstått tidens tand och alltjämt på samma gång används och fortfarande känns rätt naturlig.

Hur skulle det egentligen kunna vara på ett annat sätt, om det spelas en hel liga med 38 omgångar, där alla möter alla, varsin gång hemma och borta, och ett lag faktiskt toppar den ligan, hur skulle det då kunna vara på något annat sätt än att detta lag då faktiskt också är obestridligt det bästa laget?! Tur och rena tillfälligheter bör rimligtvis ha slipats bort eller jämnats ut över så pass lång tid och så många matcher.

Det är ju vad många menar är den fundamentala skillnaden mellan just ligaspel och cupspel. Vi är normalt sett ganska överens om att för att vinna en cup så måste man faktiskt inte vara det bästa laget, även om det ofta verkar vara en tanke som får flocken av Champions League-vurmare att hoppa och skutta av ilska då det rubbar cirklarna i deras annars trygga världsbild. Omständigheter kan påverka enskilda matcher stort.

Men med åren har det getts allt fler skäl att tvivla på den där truismen att det alltid är det bästa laget som vinner ligan, åtminstone att inte hålla den som någon total och orubblig självklarhet. Vi har åtminstone sett flera exempel på där lag slutar på en tabellposition som nog inte speglar deras faktiska styrka, och om det gäller för andra tabellplaceringar så varför skulle det inte också kunna vara fallet för förstaplatsen?

Chelsea var rimligtvis ett betydligt bättre fotbollslag än vad deras slutliga tabellplacering visade 2015-16, något som följande säsong bekräftade. Under samma säsong slutade Tottenham till sist trea, efter Arsenal, men Tottenham var med marginal det bättre laget den säsongen. Säsongen därpå slutade Man Utd sexa, till stor del för att man i slutet av säsongen valde att prioritera Europa League. Exemplen är många.

Exemplen går också åt båda hållen. Man Utd slutade exempelvis med viss marginal tvåa i ligan förra säsongen, fastän vi var rätt många som kände att det nog inte nödvändigtvis speglade lagens styrkeförhållanden väldigt väl, något som gett avtryck den här säsongen, om än i extrem utsträckning. Leicester vann så klart ligan för några år sedan, men var de verkligen ett i grund och botten bättre lag den säsongen än Tottenham?

Den här säsongen ser ut att kunna bjuda på ett ännu tydligare exempel på just denna problemställning, även om det förvisso är lång väg kvar. Det börjar alltmer se ut som om titelstriden den här säsongen kommer avgöras i en ren shoot-out mellan Man City och Liverpool, även om vi kanske inte helt och hållet ska avfärda Tottenham och Chelsea ännu. Av allt att döma kommer det i alla fall kunna bli en jämn historia.

Men om vi nu antar att Liverpool faktiskt går segrande ur den här titelstriden, vilket ju i alla fall inte kan betraktas som någon omöjlighet i det här läget, är det i så fall verkligen det bästa laget som har vunnit ligan?

Frågan är inte avsedd att baissa Liverpool, även om jag kanske inser varför det riskerar uppfattas på det viset. Det enkla svaret på den frågan kommer så klart alltid kunna vara att om Liverpool har tagit fler poäng den här säsongen än vad Man City har gjort, och det måste de ju göra om de ska vinna ligan, så måste de också vara det bästa laget. Men jag kan inte vara alldeles ensam om att se det som något av ett cirkelresonemang.

Man City är naturligtvis som vi vet ett fenomenalt fotbollslag för närvarande. Deras förra säsong kan med rätta skrivas in i Premier Leagues historieböcker som inte bara en av de allra bästa ligavinsterna utan producerad med något som måste räknas bland den bästa fotboll vi har sett i Premier League. De slutade säsongen med 100 poäng, och oavsett deras slutliga poängskörd, är de ändå ett bättre lag den här säsongen.

Vi kan då ställa oss frågan: Måste Liverpool vara ett bättre fotbollslag än Man City för att vinna ligan den här säsongen? Svaret kan mycket väl vara nej på den frågan. De behöver i slutänden egentligen bara vara bättre än alla andra lag i ligan, och se till att vinna de matcherna. Om då exempelvis Man City, av omständigheternas spel, snubblar i någon eller några av sina matcher mot dessa lag, då kan Liverpool mycket väl vinna ligan.

För så jämnt är det ju den här säsongen. Liverpool ligger tvåa i nuläget, två poäng bakom Man City. Men det kan också vara värt att påpeka att endast sex lag i Premier League-historien har haft fler poäng än vad Liverpool har nu efter 15 omgångar. En normal säsong, med en normal motståndare mot sig, hade Liverpool varit favoriter och nu varit i ligaledning. Liverpool måste så klart vara väldigt bra, men de måste inte vara bäst.

Visst är det hur det till sist slutar som räknas, och som vi ser i historieböckerna, men även vägen är sin möda värd. Vi ser Man City i omgång efter omgång mosa sina motståndare samtidigt som Liverpool förvisso vinner men ändå med större besvär. De håller samma takt i termer av poäng, och vinsterna är precis lika mycket värda när de ska räknas in i den slutliga tabellen, men intrycket av vilket som är det bästa laget är ändå rätt kraftigt.

Det kommer naturligtvis protesteras mot den saken, i synnerhet så klart efter att Liverpool i så fall har vunnit ligan. Och visst kan man så klart med all rätt hävda att ligaspel just går ut på att inte snubbla längs vägen, att ta flest poäng eller tappa lägst antal poäng om man hellre vill, inte på att vinna matcher längs vägen med fyra, fem eller sex mål. Liverpool skulle självfallet inte behöva be om ursäkt om de vann ligan.

Men det kan självfallet då även vara värt att i det läget påminna om hur tongångarna gick även i det egna lägret under säsongens gång, det vill säga där vi befinner oss nu. Där trots allt de flesta verkar mer eller mindre uppriktigt övertygade om att det bara är en tidsfråga innan Man City springer iväg med ligan. Bakom denna övertygelse måste ändå ligga någon slags uppfattning om att Man City är det bättre laget.

Blir denna uppfattning faktiskt mindre giltig om Liverpool vinner ligan?

:::

ENGLANDSBLOGGENS JULKALENDER – LUCKA 6

Milstolpar i Premier League-historien

Matchen. Om någon match brukar nämnas som Premier Leagues bästa match någonsin så är det kanske i första hand den här matchen. En vansinnigt svängig och underhållande match på Anfield mellan två lag som definitivt hade inställningen att blåsa framåt snarare än att försöka täta till bakåt. Det var en mer oskyldig tid innan taktiken hade börjat få ett allt tydligare judogrepp på engelsk fotboll. Många ser på den här matchen som engelsk fotboll i dess renaste form, på gott och på ont. I dessa dagar är det kanske mest av allt en påminnelse om vad Newcastle faktiskt har potential att vara för klubb.