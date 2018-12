Hörnan (#20): Halvbra Liverpool var alldeles för bra för Arsenal

OMGÅNGENS UPS

Cardiff. Leicester har precis besegrat Chelsea och Man City, men förlorar alltså mot Cardiff på hemmaplan. Det vore fel att säga att det var en fantastiskt genomförd match av Cardiff, de var satta under rejält tryck, Leicester bommade en straff i matchens slutskede, och Cardiffs vinst bär kanske mest prägeln av ett highway robbery. Men Cardiff kämpade hur som helst på och gav därmed sig själva chansen att vinna, och målet som vann dem matchen går ju liksom inte att klaga på. Otroligt värdefulla poäng för dem.

Wolves. Fantastisk seger för Wolves naturligtvis, som alltså inte har förlorat på Wembley på 70 år. Någon glömde kanske att påminna Tottenham om detta. Det såg mörkt ut i första halvlek, men när Tottenham i andra halvlek gav Wolves tid att faktiskt spela sin fotboll så visade Wolves både att de kunde spela sin fotboll och inte var rädda för att göra det vare sig på Wembley eller mot så tufft motstånd som Tottenham. Mer går inte att begära av Wolves.

Burnley. Claret and blue-derby på Turf Moor mot West Ham. Burnley riktigt illa till inför den här omgången, både i tabellen och rent spelmässigt. Ett glädjeämne inför matchen var att Tom Heaton återvände som målvakt. Om det var någon tillfällighet kan väl alltid spekuleras i men plötsligt höll Burnley i alla fall nollan igen. Två mål framåt, och mängder med chanser, innebär även att Burnley vann matchen mot West Ham och på så sätt fortsätter hålla tät kontakt med lagen ovanför nedflyttningsstrecket. Nytt syre åt Sean Dyche.

OMGÅNGENS DOWNS

Tottenham. Spelade mer eller mindre ut Wolves under första halvlek men hade ändå bara 1-0 med sig. Verkade i andra halvlek mer intresserade av att bara spela av matchen, utan att egentligen vilja stänga den, och straffades brutalt för den saken. Det kom en hel del rätt märkliga ord från Mauricio Pochettino efter vinsten mot Bournemouth så att man började undra om de redan höll på att tilta i titelstriden. Tottenham är inte borta, men de gjorde det just betydligt svårare för sig själva.

Crystal Palace. Vinsten mot Man City på Etihad ger lätt ett intryck av Crystal Palace som inte riktigt motsvaras av normaltillståndet. Det är ett i grund och botten talangfullt lag som spelar en fotboll mest utan både ambition och energi, en fotboll mest ägnad åt att få matcherna överstökade. Trist att se eftersom Crystal Palace borde kunna bättre. Chelsea behövde själva knappast vara särskilt bra på Selhurst Park, men var ändå knappt någon gång ens hotade av Crystal Palace. Så ska det inte behöva se ut.

Huddersfield. Sju raka förluster för Huddersfield. Och lördagens bortamatch mot Fulham var naturligtvis en riktig sexpoängare i bottenstriden, som Huddersfield lyckades förlora mot ett Fulham som kombinerade oproduktivitet med slösaktighet framåt, samtidigt som de gjort sig kända som givmilda bakåt. Ändå skapade Huddersfield mycket lite. Tio poäng på 20 matcher nu för Huddersfield som naturligtvis ser ut att på vara i expressfart på väg ut ur Premier League. Frågan är om Huddersfield prövar sig på ett spårbyte.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES

Arsenal. Det är svårt att säga vad Stephan Lichtsteiner, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopolous och Sead Kolasinac egentligen sysslade med under den första halvleken på Anfield, men inte var det försvarsspel. Misstagen, alibiförsvarandet och positionsfelen var häpnadsväckande. På bänken sitter £50m Alexandre Lacazette och blir närmaste förnedrande inbytt vid 1-5. På planen springer Pierre-Emerick Aubameyang och nuddar bollen totalt tretton gånger på 70 minuter, varav sex är avsparkar. Det här var inte bättre. Det här var samma, gamla Arsenal.

OMGÅNGENS SPELARE

Roberto Firmino, Liverpool. Svarade för en strålande insats, energisk såväl som kreativ, för Liverpool på Anfield mot Arsenal och spelade naturligtvis en avgörande roll i att Liverpool så snabbt kunde vrida matchen tillbaka till sin egen fördel sedan Arsenal tagit en överraskande ledning. Hans insats såg till att matchen aldrig hann sätta sig med Arsenal i ledning och istället skapades panik i Arsenals spelarled. Som många Liverpoolspelare väldigt värdefull utan att det pratas så mycket om det. Med sitt hattrick blev Firmino också bäste brassemålare i Premier League någonsin. Förvisso kanske inte den hårdaste konkurrensen där.

OMGÅNGENS MÅL

Victor Camarasa, 1-0 Cardiff. Smackebonk? Nej, kanske inte riktigt, men ett skott från långt håll som var precis lika välplacerat i bortre krysset som det var snyggt. Naturligtvis var det meningen, men något säger mig att Camarasa kanske inte gör om det skottet så värst många gånger, om han så får hundra försök på sig.

WTF!

Typiskt. Tottenham förlorar hemma mot Wolves och naturligtvis får då en del för sig att börja säga “Typiskt Tottenham!” De som säger det kanske missade att Man City bara för någon vecka sedan förlorade mot Crystal Palace. Är det typiskt dem också? Alla klubbar i titelstrider har i själva verket haft sådana där förluster genom åren, även Arsenal för övrigt. Är det typiskt även för dem? Detta händer, och är det typiskt Tottenham är det precis lika typiskt för alla klubbar.

LOL!

BTW…

”You are probably the most beloved and admired German on English soil…” – Man får säga att journalisterna verkligen tar i med hårdhandskarna och ställer de riktigt tuffa frågorna på Liverpools presskonferenser.

”Jag kommer inte ändra min filosofi!” – Nej Pep, och det är det väl absolut ingen som tyckt att du ska göra heller.

Omgångens Sue Ellen: Aboubakar Kamara, Fulham. Stjäl straffen i slutminuterna för Fulham vid 0-0 från Aleksandr Mitrovic. Och bommar! Nu vann Fulham ändå, tack vare Mitrovic på tilläggstid, men Claudio Ranieri var rasande efter matchen.

RUMPCHOCK i Wolves omklädningsrum efter matchen!

Unai Emery: ”VAR kommer hjälpa domarna att ta bättre beslut.” – Utspelade på alla sätt fast det var ändå domarens fel? Som sagt, Emery verkar ha hittat Wengers gamla manual i skrivbordslådan.

Eric Bailly ville fira nyår han också!

Cirka 70-30 för att Unai Emery ska behålla jobbet i en av mina snart avslutade twitter polls. Vad säger det, kan man filosofera lite kring?!