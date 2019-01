Tottenhams talanger kan tysta Tranmere

Med en titelstrid i högsta grad levande, med ett par Ligacupsemifinaler på programmet, och med ett Champions League-slutspel väntandes inom en inte alltför avlägsen framtid, så kan man rimligtvis ha viss förståelse för om Mauricio Pochettino och Tottenham kanske inte jublar för full hals över att dessutom behöva bekymra sig om FA-cupen. De har ett tufft spelschema och en relativt sett tunn spelartrupp som det är.

Nu ligger det förvisso inte för Pochettino att blankt strunta i FA-cupen. Han vet om inte annat bättre än kanske någon annan att kritiken mot detta Tottenham alltid kommer finnas där att de inte vunnit några titlar, så länge de faktiskt inte vunnit några titlar. Och ska något göras åt den saken har man helt enkelt inte råd att strunta i en turnering som FA-cupen, en turnering där Tottenham är sex vinster från en titel.

Trots detta är det Pochettinos jobb och ansvar att prioritera Tottenhams resurser, och planera deras säsong. Och även om där inte finns någon som helst lust att strunta i FA-cupen så måste en lottning mot Tranmere i den tredje omgången ändå ses som en fullt rimlig möjlighet att vila några av sina viktigaste spelare. Det är en match där Tottenham ska kunna vädra flera yngre spelare, och ändå kunna förväntas lösa uppgiften.

Mycket har gjorts och sagts om Tottenhams makalösa ungdomsrevolution under Mauricio Pochettino. Harry Kane, Dele Alli, Harry Winks, Kyle Walker-Peters och Juan Foyth hör till dem som längs olika vägar har arbetats in i a-laget via ungdomsled eller effektiv scouting. Pochettinos benägenhet att utveckla och visa unga spelare förtroende har varit en viktig beståndsdel i Tottenhams totala utveckling.

På sätt och vis passar det också in i Tottenhams säsong som helhet att vädra sina yngsta förmågor i FA-cupen i detta skede. För något i det tysta kan man säga att en form av generationsväxling redan pågår i laget, där spelare som Mousa Dembélé, Eric Dier med flera har börjat få mindre speltid, och exempelvis spelare som Harry Winks och Kyle Walker-Peters har börjat få desto mer speltid.

Winks och Walker-Peters måste rimligtvis fortfarande räknas som unga spelare, och Eric Dier är förvisso inte precis gammal han heller, 24 år som han är. Det är inte en orimlig tanke att dessa spelare, tillsammans med Juan Foyth som mittback, kommer utgöra ryggraden i det Tottenham som nu ska ta sig an FA-cupens tidiga omgångar. Frågan är vilka juniorspelare som kan kallas upp till dessa matcher?

Tashan Oakley-Boothe är en 18-årig central mittfältare som har varit med Tottenhams a-lag på deras sommarcamps de två senaste åren, och som redan prövats på i hetluften som inhoppare i Premier League, och senare i Ligacupen. Med dessa inhopp blev han den förste spelaren född efter 2000 som representerade Tottenhams a-lag. Kraftfull och bra med boll, blev U17-världsmästare med England förra säsongen.

Kazaiah Sterling visar upp alla de instinkter som en riktigt skicklig anfallare behöver, och har dessutom visat upp en förmåga att prestera när det gäller som mest. 20 år gammal börjar Sterling mogna som spelare, och med Vincent Janssen utlånad, Fernando Llorente letandes efter utgången, och Harry Kane i behov av någon vila, är det inte alls omöjligt att Mauricio Pochettino väljer att ge Sterling förtroendet mot Tranmere.

Oliver Skipp är en 18-årig mittfältare som visar upp en mognad och styrka på planen som överstiger hans ålder, något som visat sig i att Mauricio Pochettino redan låtit honom spela med a-laget den här säsongen, han bland annat startade matchen på Wembley mot Burnley. Har övertygat och dominerat i Tottenhams alla ungdomsled de senaste åren, och förmodligen given i startelvan mot Tranmere.

Bortamatcher är potentiellt alltid luriga uppgifter, särskilt i FA-cupen, och många gånger egentligen oavsett nivån på motståndet. Det går inte att låta sig luras av att Tranmere till vardags spelar i League Two, tvärtom är det något många ofta blir lurade av. Men det betyder att sådana här matcher ofta är ett strålande sätt att utbilda sina unga spelare på, och ge dem erfarenhet från skarpa matcher utan att för mycket riskeras.

Inte heller ska bortses från den utbildning som kan ges andra spelare redan etablerade i a-laget. Normalt sett är exempelvis Harry Winks en av de yngre spelarna i Tottenham, omgiven av mer erfarna spelare. I en sådan här match har han möjlighet att själv kliva fram som en av de mer erfarna spelarna, och ta ansvar för yngre spelare. Liknande kan sägas för spelare som Juan Foyth och Eric Dier.

FA-cupen är inte bara en möjlighet att vinna titlar eller att vila spelare. FA-cupen är även ett sätt att utbilda och utveckla spelare, och få laget att växa. Tottenham har möjlighet att både det ena, det andra och det tredje i FA-cupen den här säsongen.