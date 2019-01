Nottingham Forest måste våga se skogen för alla träd

Med stora krafter kommer stort ansvar heter det som vi vet i seriehjältarnas värld. Det närmaste vi kommer inom fotbollen är kanske att med stora investeringar kommer höga förväntningar, och därmed ett stort ansvar. Det där är något många managers har fått erfara och den manager som kanske erfar detta mest av alla just nu är Nottingham Forests manager Aitor Karanka, vars position sägs vara högst osäker.

Det är en rätt intressant teater som pågår runt City Ground vid floden Trent. Normalt sett när en managers position är osäker brukar mycket av trycket komma från supportrarna, det är där missnöjet så att säga börjar. Men i det här fallet vill istället Nottingham Forests supportrar ha Aitor Karanka kvar, driver kampanj därför på sociala medier och agerar till och med verbalt aggressivt mot journalister som rapporterar om skeendet.

Helt förvånad går inte att vara över att Aitor Karankas jobb hänger löst. Nottingham Forest investerade många miljoner i spelartruppen i somras, förväntningarna är uttalat att ta sig upp i Premier League eller allra minst ta en playoff-plats. Resultaten så här långt lever inte upp till detta, med Nottingham Forest på tionde plats, sex poäng nedanför playoff-strecket, en vikande trend med ingen seger på de senaste fem matcherna.

Hur kommer det sig därför att Nottingham Forests supportrar ser på saken så väldigt annorlunda än dess styrelse? Visst går det alltid att ha olika uppfattningar om det kloka eller nödvändiga med att sparka en manager, men vad i den här situationen förklarar egentligen det infekterade motståndet till hela idén? En teori är att det handlar mycket om erfarenheter och perspektiv.

Supportrarna i Nottingham Forest har i sitt närminne klubbens tidigare ägarskap under Fawaz Al-Hasawi, som pågick under fem år mellan 2012 och –17. Det var fem år av en klubb under fullständigt administrativt förfall, inte minst manifesterat i en evigt snurrande karusell av managers, med nio olika managers på dessa fem år. Det är kort sagt för dem en period de helst vill glömma och helst hoppades var över med klubbens nya ägare.

Att sparka Aitor Karanka efter endast ett år är för Nottingham Forests supportrar alltså i hög utsträckning en påminnelse om dessa fem år, och en farhåga att klubbens nya ägare Evangelos Marinakis begår exakt samma misstag som Al-Hasawi. Kontinuitet, stabilitet och oföränderlighet är alltså värderingar som för dem symboliserar framsteg. Deras förhållningssätt till frågan är att jämföra med historien, vad som har varit.

Ägarens och styrelsens förhållningssätt till managerfrågan är istället att titta framåt, och utvärdera vem som är bäst lämpad att förverkliga deras mål och förväntningar. För dem har vad som skedde under Fawaz Al-Hasawis tidigare ägarregim ingen som helst relevans och ska kanske heller inte ha det. Erfarenheter är värdefulla endast i den utsträckning de faktiskt är applicerbara på en ny situation, här finns inte många likheter.

Med hälften av säsongen kvar att spela, med Nottingham Forest sex poäng från playoff-platserna, ett lag med vikande formkurva, och med ett januarifönster som precis öppnat, så är det rationellt av en styrelse att ifrågasätta om en manager som så här långt inte har lyckats få sitt lag att riktigt prestera efter förväntningarna, realistiskt sett kan förväntas klara av detta bättre under säsongens andra halva.

Svaret på det måste inte vara givet. Samtidigt måste också sägas att när styrelsen uttalat sina förväntningar om uppflyttning eller allra minst playoff-platser redan inför säsongen, och investerat därefter, och deras manager i form av Aitor Karanka plötsligt börjar prata utifrån en helt annan tidshorisont, då finns det, utan att det behöver vara kortsiktigt, skäl att ifrågasätta om styrelsen och dess manager längre jobbar i takt med varandra.

Detta sagt, om Nottingham Forest nu beslutar sig för att sparka Aitor Karanka, för att de inte längre jobbar i takt med varandra, för att de inte anser att han realistiskt kommer att motsvara förväntningarna bättre under säsongens andra halva, så måste de samtidigt ha en konkret uppfattning om vem som ska göra jobbet istället. De måste då ha en manager på gång som känns som ett substantiellt bättre alternativ.

Analysen av Nottingham Forests säsong så här långt är inte rasande komplicerad. De ligger där de ligger i tabellen inte för att de har förlorat särskilt många matcher, utan för att de har spelat flest oavgjorda matcher i hela serien. Med andra ord har Nottingham Forest haft svårt att vinna matcher, många av dem som de borde ha vunnit, och de har tappat mängder av poäng från vinnande positioner.

Orsaken hittar vi framför allt i anfallsspelet. Defensivt är Nottingham Forests ett av de starkare lagen i Football League, men offensivt producerar de inte alls chanser och skott i samma utsträckning som övriga topplag i serien. Vad avser förväntat antal mål per match ligger de i själva verket under seriens genomsnitt. Helt överraskande kan inte det vara, Aitor Karanka har alltid varit en defensiven först-inriktad manager.

Om Nottingham Forest alltså söker en manager som ska få ut bättre prestationer av samma spelartrupp känns det alltså troligt att de kommer leta efter en mer offensivt inriktad manager. Det vill säga göra ungefär samma resa som Aston Villa gjorde när de ersatte Steve Bruce med Dean Smith. Något som rimligtvis borde utesluta just Steve Bruce, som ju å andra sidan verkar vara på väg till Sheffield Wednesday.

Frågan är hur det värderar Martin O’Neills aktier; O’Neill som ju precis lämnat posten som Irlands förbundskapten och som säger sig vara sugen på ett jobb inom klubbfotbollen igen. Kanske känns som ett taktiskt något reaktionärt val, men har presterat konstruktiv och kreativ fotboll förut, och är naturligtvis med sin spelarbakgrund en av Nottingham Forests legender från förr. Där fanns ett omedelbart förtroendekapital.

Annars kommer naturligtvis Brendan Rodgers namn alltid fortsätta nämnas i ungefär dessa sammanhang. Utöver att det naturligtvis finns många andra alternativ ute på den europeiska marknaden. Givet alla managers som har gått vaktparad i Olympiakos, som är den klubb som Nottingham Forests nuvarande ägare har ägt under många år och fortfarande äger, så finns säkert många kontakter i nätverket därifrån.

Och ett namn som naturligtvis sticker ut som en strålande stjärna där, och som händelsevis även råkar vara ledig, är Leonardo Jardim. Om Nottingham Forest skulle lyckas anställa honom är det svårt att se ens den motsträviga supporter motsätta sig beslutet att ersätta Aitor Karanka alltför mycket. Det gäller bara att kunna se skogen för alla träd.