Kan Woking väcka en småsömnig FA-cuphelg till liv?

Troy Deeney har som vi vet haft sina rätt tydliga uppfattningar om betydelsen av ”bollar” i engelsk fotboll, inte minst i samband med matcher mot Arsenal. Den här dagen är det däremot kanske han själv som tvingas bekänna färg i det avseendet. Åtminstone om vi ska gå på Ben Gerrings, mittback i Woking FC, eget uttalande om Deeney: ”The only way to get his respect is to put him in Row Z!”

Motorvägen M25 separerar Woking från Watford i rent geografiska termer. Vad gäller fotbollen skiljer betydligt mycket mer än så. Woking åkte förra säsongen ur National League och spelar den här säsongen i National League South, fem divisioner längre ned än Watford i Premier League. Utöver placeringar i det engelska seriesystemet skiljer så klart betydligt många fler miljoner i klubbkassan.

Ändå gör nog Watford klokt i att inte underskatta Woking, i synnerhet inte med matchen på Kingfield Stadium. Efter några tuffa år är Woking återigen en klubb och ett lag i medvind, ett lag i toppen av National League South, ett lag som vunnit samtliga sex ligamatcher i rad sedan det stod klart att de lottats mot Watford i den tredje omgången av FA-cupen. Ett ytterst motiverat engelskt fotbollslag.

Woking har dessutom redan visat sig kapabla att slå ut betydligt större klubbar. Woking gick in i FA-cupen redan i den andra kvalomgången, i slutet av september, och har i själva verket redan spelat fem matcher i FA-cupen den här säsongen. De besegrade Torquay borta i den första ordinarie omgången, och i andra omgången slog de Swindon Town från League Two på bortaplan, i en av den omgångens större skrällar.

Skulle Woking besegra Watford på Kingfield Stadium vore det naturligtvis en betydligt större skräll än så, det skulle utan problem räknas som en av den här säsongens stora skrällar i FA-cupen, om inte något fullständigt oväntat händer någon annanstans. Det vore dessutom blott andra gången i Wokings nu 130 år långa historia som de faktiskt tar sig vidare hela vägen till FA-cupens fjärde omgång.

Men det är en match i strålkastarljuset för en spelartrupp som inte är vana vid att befinna sig där men nog ser fram emot möjligheten. Där finns ett stort gäng inlånade spelare från alla möjliga nivåer av Football League, där finns lagkaptenen Josh Casey, där finns maskinen på mittfältet Christian Jolley, och där finns anfallaren Jake Hyde, som gjorde vinstmålet mot Swindon i den andra omgången.

Den stora karaktären hittar vi däremot vid sidan av linjen. Alan Dowson, Dowse som han är känd för alla och envar, har ett långt och rikt förflutet som manager i den engelska nonleague-fotbollen, och tog inför den här säsongen över Woking. Han pratar högt och han pratar snabbt, han skämtar mycket och han skrattar ofta, och verkar allmänt ha en märklig förmåga att skapa en positiv stämning i sina olika lag.

Andra är däremot kanske mer bekanta med rösten bredvid Alan Dowson. Dennes assistent sedan flera år tillbaka är ingen annan än Martin Tyler, den numer klassiska kommentatorn för Sky Sports vars röst, vars ord och vars olika uttryck för målbrott har satt färg på några av de största ögonblicken i Premier League under de senaste tio-femton åren. Att coacha nonleague har länge varit hans andrajobb.

Kanske ger Martin Tylers deltidsengagemang honom ett speciellt sätt att förhålla sig till Wokings spelare, som naturligtvis är deltidare även de. Spelandes fotboll på halvtid samtidigt som de har ett liv och arbete vid sidan av fotbollen. Därför är det kanske inte så svårt för Tyler att förstå hur dessa spelare nu känner sig, när de ska spela FA-cupmatch mot Premier League-spelare, framför TV-kamerorna, inför ett fullsatt Kingfield Stadium.

Ett fullsatt Kingfield Stadium betyder cirka 6,000 åskådare för Woking. Tillsammans med intäkterna från TV-sändningen så innebär det intäkter i krokarna av £250,000 för Woking den här eftermiddagen. För en klubb som Watford är det naturligtvis peanuts, men för Woking är det en summa som kan hålla dem flytande under flera år. Om vi nu behöver ännu en påminnelse om FA-cupens betydelse i det större sammanhanget.

Utmaningen för Woking och för Alan Dowson har kanske framför allt under den senaste månaden varit att hålla koncentrationen och arbetsnivån uppe. Woking har för all del alltså vunnit sex raka ligamatcher sedan de vann mot Swindon, men Dowson har inte hela tiden varit nöjd med spelet; spelarna har sett trötta ut, supportrarna har gått ned lite i energi och volym, många verkar ha haft tankarna just på dagens match mot Watford.

Något måste också den speciella situationen för en klubb som Woking hållas i åtanke. De spelar i en serie med 22 klubbar och således 42 omgångar, de spelar dessutom i den rätt krävande cupen FA Trophy. De går alltså in i FA-cupens andra kvalomgång, och för dem att gå så här långt som de redan befinner sig i FA-cupen motsvarar en rejäl ökning av antalet matcher, att hanteras av en halvprofessionell spelartrupp.

Men allt sådant där blir också lättare när ett lag vinner fotbollsmatcher. Och Woking vinner som bekant sina fotbollsmatcher, något som Alan Dowson till och med har beskrivit som deras jobb. Möjligen är utrymmet för tough love lite större på den här nivån än i Premier League. Det är hur som helst svårt att se att Wokings spelare skulle ha svårt med orken idag, mot Watford, inför 6,000 åskådare, och framför TV-kamerorna.

Det kommer med andra ord, eller kanske snarare med Troy Deeneys ord, krävas ”bollar” av Watford att möta Woking idag. Och även om det skulle pratas om som en gigantisk cupskräll, vilket det så klart på sitt sätt är om ett lag från den sjätte divisionen slår ut ett Premier League-lag, så vet vi nog ändå tillräckligt mycket om FA-cupen och om engelsk fotboll för att bli riktigt förvånade om Woking faktiskt skulle slå Watford.

Så ”woke” måste vi rimligtvis vara vid det här laget.

:::

TRANSFERKOLLEN

Jason Puncheon, från Crystal Palace till Huddersfield, lån. Huddersfield ligger riktigt illa till i tabellen och en av de främsta anledningarna till det är att laget helt enkelt inte klarar av att skapa och producera chanser i vettig utsträckning framåt. Det säger något när deras anfallare totalt har gjort ett enda mål den här säsongen. Puncheon är rimligtvis en värvning tänkt att försöka göra något åt den saken. Godkänd – (++)