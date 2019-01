Hörnan (#22): David De Gea vann matchen åt Man Utd

OMGÅNGENS UPS

West Ham. Stämningen är som sagt godare på London Stadium nu för tiden, och sällan är väl stämningen godare än när man lyckas besegra en Londonrival som Arsenal, och det dessutom är en av klubbens egna produkter som avgör matchen i form av Declan Rice. För ett lag som West Ham som jagar den europeiska cupplatsen var detta en seger som är väldigt mycket värd för dem.

Burnley. Det hör väl inte precis till vanligheterna att ett lag gör fler mål än de har skott på mål, men det var hur som helst något som Burnley lyckades med mot Fulham. Matchen vände med två självmål, vilket kändes som ett väldigt typiskt sätt för Fulham att förlora den här matchen. Viktig vinst för Burnley som för det första fortsätter sin goda svit av matcher, och för det andra utökar avståndet till bland andra just Fulham.

Liverpool. Väldigt viktig vinst för Liverpool. Om inte den här matchen hade vunnits hade det verkligen börjat pratas om myror i huvudet på Liverpool efter deras förlust mot Man City. Den här matchen spelade det ingen som helst roll att spelet kanske inte såg så väldigt bra ut, och det var väl knappast någon skönhetstillställning precis, det enda som gällde var att vinna matchen. Liverpool lyckades på samma gång vinna matchen och visa att de kan hålla nerverna kalla i sådana här matcher.

OMGÅNGENS DOWNS

Cardiff & Huddersfield. En match som ärligt talat båda lagen hade behövt vinna, men istället utspelades den här omgångens och eventuellt en av säsongens mest sannolika 0-0-matcher. Det visar prov både på en riskaversion och på bristande kvalitet som mer än väl skulle motivera att båda lagen åker ur Premier League den här säsongen. Det vore onekligen på sin plats i alla fall.

Arsenal. Inte precis en förlust som stod på dagordningen för Arsenal, och kanske en av de svagare prestationerna av Arsenal den här säsongen. Mesut Özil är fortfarande ett spöke i och runt laget och det är väl svårt att säga hur mycket tydligare det kan bli att Özil och Unai Emery helt enkelt inte ser livet på riktigt samma sätt. Lägg till det en frustration runt laget om uteblivna planer på värvningar, och Arsenal befinner sig i ett just nu kritiskt läge av säsongen.

Tottenham. Man kan väl föreställa sig att det var en match Tottenham verkligen ville vinna. Dels för att hålla takten i titelstriden. Dels för att det är just Man Utd, och för att stärka sina aktier gällande detta att Tottenham är bättre än Man Utd och att Mauricio Pochettino alltså inte borde ha några som helst sakliga skäl att vilja lämna Tottenham för deras skull. Den här förlusten lär med andra ord svida rätt rejält för Tottenham, även om de knappast har något att skämmas över gällande spelet eller insatsen.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES

Leicester. Svårt att välja någon annan den här gången än Leicester och Claude Puel som på hemmaplan mot ett lag från den nedre halvan väljer att sätta upp ett ultrakonservativt mittfält, och trots detta ändå släpper in två mål under första halvlek, varav det andra målet dessutom med en man mer på planen. Ett lag som Leicester ska naturligtvis söka gå ut och dominera en sådan här match på sina egna villkor. Om Claude Puel tänkte försöka undvika sparken är det här matcher och resultat han nog helst borde undvika.

OMGÅNGENS J.R.

Ole-Gunnar Solskjaer. Givet att Mauricio Pochettino är den manager som väl bedöms som mest sannolik att ersätta honom till sommaren, och givet hur varenda människa mer eller mindre pratat om hur hans fyra första vinster egentligen inte var värda någonting, som om Cardiff, Huddersfield, Bournemouth och Newcastle var matcher som Man Utd vann utan besvär förut, så får man väl anta att det sprider sig ett nöjt flin på Solskjaer under kvällen när han sätter sig och ned och begrundar vinsten mot Tottenham. Men matchen som sådan var nog, trots resultatet, inte något som fick Man Utd att börja tänka om i frågan gällande Pochettino vs Solskjaer. Om något förmodligen tvärtom.

OMGÅNGENS SPELARE

David De Gea, Man Utd. Det har pratats under en längre tid om hur väldigt många poäng som De Gea vinner åt Man Utd. Det är så här det ser ut när De Gea faktiskt räddar poäng åt Man Utd, eller när en målvakt i största allmänhet faktiskt räddar poäng åt sitt lag. En uddamålsledning, laget satt under stort tryck, och en målvakt som presterar ett relativt stort antal väldigt kvalificerade räddningar. Han har sådana här matcher De Gea, och det är kanske heller ingen tillfällighet att också han nu har börjat göra bättre matcher igen. Det är lättare även för en målvakt när spelet ute på plan ser ljusare ut.

OMGÅNGENS MÅL

Marcus Rashford, 1-0 Man Utd. Det är Marcus Rashford som gör målet, men det är så klart Paul Pogbas mål. Briljant och perfekt avvägd passning från mittplan som skär genom Tottenhams försvar och ger Rashford rak väg mot mål. Detta sagt är det inte något alldeles enkelt avslut som krävs av Rashford för att göra mål därifrån utan att behöva skära inåt i planen.

WTF!

Warnock. Ger oss sin syn på Brexit: ”I can’t wait to get out of it, if I’m honest. I think we’ll be far better out of the bloody thing. In every aspect. Football-wise as well, absolutely. To hell with the rest of the world.” – Inte först på bollen, men det är ändå lite spexigt att höra från en manager som jobbar för en malaysisk ägare, hämtar sitt lönekuvert varje vecka från en cypriotisk chef, med en spelartrupp bestående av till hälften utländska spelare som så sent som i veckan var och tittade på spelare i Frankrike att värva.

LOL!

Rio och Keys. ”Om Rafa Benitez älskar Newcastle så mycket som han säger så kan han väl spendera lite av sina egna pengar?!” Jojo, men det är ju naturligtvis så det fungerar. Och jag tror säkert att Benitez har sisådär £400m i växelpengar att spendera på Newcastle, och välja att bli klubbägare istället för manager. Utöver att Ferdinand och Keys verkar ha väldigt svårt att skilja på vilka pengar som är ägarens och vilka pengar som är klubbens.

BTW…

”The Renault Super Sunday clash…” – Jaha, nu har Supersöndagarna blivit med sponsor också.

Marko Arnautovic vill flytta till Kina ”för att vinna titlar”… – Jomentjena!

Gareth Southgate övervägs av Man Utd? Slits mellan att å ena sidan gapskratta åt detta rykte och att å andra sidan Man Utd faktiskt skulle kunna vara så dumma.

Fem klubbar inom tre poäng och plus/minus två mål till den där sjundeplatsen, best of the rest och europeiskt cupspel.