FA-cupen driver fortfarande Lincoln City mot nya höjder

Denna vecka, med tre omspel i FA-cupen igår kväll, och ännu ett hyperspännande omspel i FA-cupen ikväll mellan Southampton och Derby County, hamnar naturligtvis värdet med dessa omspel, och i förlängningen värdet med FA-cupen, i skarpt fokus. Något som inte minst blir aktuellt givet de omfattande protester som riktats mot dessa omspel från några av Premier Leagues största klubbar och främsta managers, och i synnerhet genom FA:s beslut att mitt under brinnande säsong ta bort omspelen i den femte omgången.

FA-cupen, liksom omspelen i FA-cupen, har ett stort ekonomiskt värde framför allt för mindre klubbar längre ned i det engelska seriesystemet. Prispengar och matchintäkter som kanske är småpotatis för klubbar som Man City och Liverpool, som uppenbarligen helst skulle vilja slippa både omspelen och, som det verkar, FA-cupen helt och hållet, kan däremot motsvara ett helt års omsättning för andra klubbar. Det kan rädda en klubb ekonomiskt, och försörja en klubb under flera år.

Alla som känner sig osäkra på FA-cupens betydelse och ekonomiska värde behöver bara slänga ett öga på Lincoln City. De flesta kommer nog fortfarande ihåg Lincoln City; det var National League-klubben som för två år sedan chockade hela England och, efter att ha slagit ut Oldham, Ipswich, Brighton och Burnley längs vägen, tog sig hela vägen fram till kvartsfinalen i FA-cupen, den sjätte omgången, mot Arsenal. Bröderna Cowley, Danny och Nicky, blev för en tid vardagshjältar i TV-rutan.

Då var Lincoln City en förvisso ambitiös och högt siktande men ändå tämligen ordinär National League-klubb. Nu befinner sig Lincoln City i toppen av League Two, och siktar på sin andra raka uppflyttning på kort tid, upp i League One. Lincoln City är på väg upp på en helt annan nivå av engelsk fotboll, och för denna utveckling har de FA-cupen att tacka för väldigt mycket. Moraliskt och organisatoriskt helt säkert, framgång föder framgång, men inte minst finansiellt.

Problemen för en klubb som Lincoln City, som håller till i National League, att avancera uppåt i seriesystemet är egentligen inte så mycket kvaliteten på spelartruppen, den kan alltid uppgraderas stegvis. Problemen gäller snarare klubbens fysiska infrastruktur; dess arena, dess träningsanläggning, kort sagt klubbens förutsättningar att växa som klubb och utvecklas som lag, att träna och arbeta. Ofta en fundamental skillnad mellan mindre klubbar och redan etablerade klubbar.

Att se detta problem är naturligtvis inte svårt för någon klubb. Att kunna betala för att lösa problemet är en helt annan sak. Investeringar i klubbens fysiska infrastruktur kräver oftast väldigt mycket pengar. Det är därför ingen liten sak när Lincoln City nu är på väg att inviga sitt nya Elite Performance Center, en modern träningsanläggning för £1,3m som ger klubben helt nya förutsättningar att växa och utvecklas. En investering som blivit möjlig för Lincoln City enbart tack vare deras framgångsrika FA-cupsaga för två år sedan.

Träningsanläggningen ger Lincoln City helt nya förutsättningar att träna och utvecklas som lag, att arbeta med taktik och analys. Den ger Lincoln City helt nya förutsättningar att arbeta aktivt med ungdomsutveckling på ett bättre sätt. Den kommer göra Lincoln City betydligt mer attraktiva som klubb och som arbetsgivare för spelare som väljer mellan klubbar. FA-cupen kan betala några spelares lön i några veckor för klubbar som Man City och Liverpool. FA-cupen kan betala Lincoln Citys hela framtid.

Danny och Nicky Cowley menar också att det var FA-cupen som satte igång den positiva cirkel som Lincoln City fortfarande håller snurrande. Många kommer ihåg matcherna mot Burnley och mot Arsenal, men det var matchen i den första omgången, en hemmamatch mot Oldham, som då spelade i League One, som blev startskottet. Just ingen förväntade sig att Lincoln City skulle vinna, men de vann med 3-2 och det var också då som många började inse att det fanns något speciellt i det här laget.

Som sagt, framgång föder framgång. FA-cupsagan gav laget energi och ett betydligt större självförtroende. Lincoln City vann National League senare den säsongen, och tog sig till playoff i League Two redan under sin första säsong. Nu leder Lincoln City plötsligt League Two med fyra poäng, sex poäng från strecket. Utvecklingen på planen går hand i hand med utvecklingen på läktarna, där Lincoln City numera spelar sina hemmamatcher framför ett fullsatt Sincil Bank i varenda match.

Händer det utan att Lincoln City gör sin cup run i FA-cupen? Förmodligen i någon utsträckning, men förmodligen heller inte i riktigt samma utsträckning. Det var FA-cupen som satte Lincoln City på den riktigt stora kartan, som gav dem nationell uppmärksamhet och fick en hel fotbollsvärld att prata om Lincoln City. Det är en rätt stor sak för ett inte särskilt stort samhälle. Det är en stor sak för en inte särskilt stor klubb. Naturligtvis gör det att fler vill vara med på resan.

Framgång föder förvisso framgång, men med FA-cupen är det också så att för mindre klubbar längre ned i det engelska seriesystemet att framgång föder en framtid. Vilket kan vara värt att komma ihåg för de som från tryggheten i sina positioner på den engelska fotbollens topp tar varje tillfälle i akt att förminska FA-cupen. För Lincoln City slutade inte deras FA-cupsaga med kvartsfinalen mot Arsenal på Emirates, eller ens med den säsongens seger i National League.

Deras FA-cupsaga slutar med en modern träningsanläggning som ger Lincoln City helt nya förutsättningar som klubb att växa och utvecklas. Deras FA-cupsaga slutar kanske med att Lincoln City bara lite drygt två år senare vinner League Two och nästa säsong spelar i League One.

