Barnsley spelar League Ones bästa fotboll på många år

Just det, det var detta med tyska tränare i engelsk fotboll. Det har ju sannerligen blivit populärt på senare tid. Liverpool anställde Jürgen Klopp och i rask takt efter det har Huddersfield anställt David Wagner, Norwich anställt Daniel Farke och Southampton alldeles nyss Ralph Hasenhüttl. Vi hittar alltså de tyska tränarna både i Premier League och i EFL Championship. Men vi hittar dem i själva verket längre ned än så.

Barnsley hade en minst sagt händelserik vår. Året började med att klubben såldes av sina långvariga ägare i familjen Cryne, i samband med Patrick Crynes sjukdom och bortgång, till ett kinesiskt investmentbolag under ledning av Chien Lee, drivandes ett konsortium där bland andra Billy Beane ingår, Mister Moneyball själv med andra ord. Kort därefter norpades Paul Heckingbottom av Leeds, och senare åkte Barnsley ur EFL Championship.

Barnsley med nya ägare fick alltså börja om i League One. Uppenbart blev snart att José Morais inte skulle få förlängt förtroende. Istället anställde Barnsley en ung, spännande tysk tränare i form av Daniel Stendel, tidigare tränare för Hannover 96. Uppgiften blev på samma gång tydlig men också rätt svår; nämligen att omedelbart ta Barnsley tillbaka till EFL Championship, i konkurrens med klubbar som Sunderland och Portsmouth.

Med Hannover 96 gjorde sig Daniel Stendel ett namn som en ytterst offensiv tränare, och innan han fick sparken därifrån hade hans lag gjort 50 mål på 28 matcher. Barnsley själva säger att det var just hans offensiva fotboll som fick dem att bestämma sig för honom, då de menar att det är en fotboll som passar väldigt bra in både på klubben och på staden; och visst, Barnsley har länge haft ett renommé som ett attackerande fotbollslag.

Detta renommé är förvisso något Barnsley fortfarande har med Daniel Stendel. Fotbollen Barnsley har presterat under säsongen är på många sätt strålande. Barnsley är det lag som presterar överlägset flest chanser per match, det lag som tillåter motståndarna lägst antal chanser per match, och i termer av förväntat antal mål framåt och bakåt är Barnsley tillsammans med Portsmouth och Luton Town i en division för sig själva.

Fotbollsmässigt motsvarar Barnsley och därmed Daniel Stendel inte bara förväntningarna på en tysk manager utan även förväntningarna från Barnsleys ägare och styrelse. Det är en offensiv, högt pressande fotboll där Barnsley hela tiden försöker vinna boll högt och snabbt och därefter anfalla väldigt snabbt. Något Barnsley identifierade innan säsongen som en modell som gett många andra klubbar framgång.

Resultatmässigt ligger Barnsley och Daniel Stendel kanske mer par för banan. Barnsley ligger femma i League One, på playoff-plats, men med en-två matcher mindre spelade än flera av sina konkurrenter, och mer precist vore att säga att Barnsley ligger typ trea-fyra med fullt hugg på uppflyttningsplatserna. Ett inte alltför taskigt utgångsläge för ett lag som har haft att implementera en både ny och kollektivt rätt krävande spelstil.

Vintern och våren ser alltså ut att kunna bli riktigt spännande för Barnsley. De ligger väl till i League One, supportrarna har all anledning att hoppas på mer framgångar och på en fullt möjlig uppflyttning. Givet den fotboll som Barnsley spelar och Daniel Stendel står för är det heller inte förvånande att när även resultaten kommer så är stämningen bland supportrarna, på läktarna och i staden, väldigt god. Barnsley omges av positiv energi.

Vad vi ser är naturligtvis effekten av flera goda beslut. Det pratas ofta om dåliga ägare men med Chien Lee som ägare och Gauthier Ganaye som VD har Barnsley fått en genuint kompetent ledning. Utöver det uppenbart genomtänkta beslutet att anställa Daniel Stendel har klubben visat prov på en väldigt positiv förmåga att relatera både till klubbens supportrar och till staden och samhället som helhet.

En annan aspekt av den saken är Barnsleys betoning på unga spelare fostrade i de egna leden och värvade via en disciplinerad värvningspolitik fokuserad på unga spelare. Det är inte ägare som försöker köpa sig uppåt i seriesystemet, utan som jobbar för att utveckla system och metoder att arbeta sig uppåt i seriesystemet. Vad som är mest hållbart på sikt är självklart och varför vi helt säkert kommer höra mycket om Barnsley i framtiden.

Varje gång en engelsk klubb anställer en kontinental manager med den spelidé som företräds av Daniel Stendel kommer frågan om det kan fungera i engelsk fotboll. Jaja, Jürgen Klopp hade framgång med den där fotbollen i Bundesliga men håller den faktiskt i Premier League? Visst, Marcelo Bielsas fotboll är ju intressant, men går det verkligen att ha framgång med den i EFL Championship?

Naturligtvis förföljde samma frågor Barnsley och Daniel Stendel. Går det verkligen att lyckas med den där fotbollen i League One? Frågetecken har förvisso blivit utropstecken både i Premier League och i EFL Championship flera gånger om, men kanske är det ändå en frågeställning som är något mer motiverad i League One, där lagen inte alls i samma utsträckning tenderar att försöka spela sig framåt ur backlinjen.

Möjligen kan vi här spåra några av de svårigheter som Barnsley ändå har haft under säsongen, och som gör att de ”bara” ligger femma i tabellen. De matcher där Barnsley har hittat rätt i pressen och verkligen fått sin fotboll att stämma har de många gånger blåst motståndarna av banan; tre 4-0-vinster mot Oxford, Rochdale och Peterborough är ett par exempel på det. Andra matcher har det inte alls gått riktigt lika smidigt.

Men viss ojämnhet är att vänta och laget ligger på en inlärningskurva, liksom Daniel Stendel själv naturligtvis. Det tog ett tag men till sist har Stendel hittat ett mycket starkt centralt mittfält i Kenny Dougall och Alex Mowatt, tillsammans med Hannover 96-lånet Mike-Steven Bähre. Offensivt har Barnsley haft en stark trio i Mamadou Thiam, Kieffer Moore och Brad Potts; där Potts precis sålts till Preston North End.

Nu saknas inte potentiella ersättare för Potts redan i Barnsley. Cauley Woodrow, Victor Adeboyejo och Jacob Brown har samtliga tre fått mycket speltid under säsongen, och visat på gott målsinne. Omöjligt är kanske inte att Barnsley ger sig ut på marknaden men det känns däremot något osannolikt. Uppenbart är emellertid att det inte ingick i Daniel Stendels planer att bli av med Brad Potts.

Barnsleys planer är emellertid att ta sig tillbaka till EFL Championship, och det är Daniel Stendels uppgift att göra planerna till verklighet. Efter drygt halva säsongen står två saker rätt klara. För det första att Daniel Stendel har god chans att lyckas med sin uppgift. För det andra att Daniel Stendels fotboll fungerar alldeles utmärkt i League One. Även om Barnsley hoppas att den inte ska spelas i League One särskilt länge till.