Fem highlights från FA-cupens fjärde omgång

En match, en lottning samt ett antal omspel. Det är vad som återstår av FA-cupens fjärde omgång som har genomförts under veckoslutet. Både matchen och lottningen kommer vi kunna se ikväll, och om några veckor får vi möjlighet att följa ett antal spännande omspel mellan West Brom och Brighton, Newport County och Middlesbrough, QPR och Portsmouth samt Wolves och Shrewsbury.

Av de tio saker jag menade inför helgen att vi inte skulle hålla utkik efter under FA-cupens fjärde omgång så fick jag väl åtminstone äta upp den första punkten, det vill säga det där med inga skrällar. För under lördagen bestämde sig FA-cupen för att nu fick det bära eller brista. Newport County kvitterade sent borta mot Middlesbrough och ordnade omspel. Millwall vände och vann sent mot Everton, och AFC Wimbledon slog West Ham.

Shrewsbury var nära att skrälla även de. De tog sig till fjärde omgången genom att vända 0-2 mot Stoke till 3-2. Den här gången var det de själva som hade 2-0 mot Wolves bara för Wolves att hämta upp underläget under matchens sista kvart, och därmed ordna till ett omspel på Molineux. Små marginaler minst sagt, och ett omspel som nog varken Sam Ricketts eller Nuno Espirito Santo är särskilt nöjd med.

Kvällens match mellan Barnet och Brentford är ännu en möjighet till en riktig cupskräll i FA-cupen. Ett Londonderby i själva verket, eller Battle of the Bees som matchen också har kallats utifrån vad båda klubbarna kallas. Barnet är det enda återstående laget kvar i FA-cupen nedanför Football League, efter att längs vägen ha slagit ut Bristol Rovers och Stockport County innan de besegrade Sheffield United på bortaplan i tredje omgången.

Lottningen av FA-cupens femte omgång äger rum runt 20-tiden ikväll.

(5) Crystal Palace (2-0 vs Tottenham)

Osannolikt beskrev Roy Hodgson det som att Crystal Palace skulle kunna vinna FA-cupen den här säsongen, och han betonade också att andra saker var prioriterade. Detta märktes även i hans laguttagning där halva laget var utbytt. Men cup är cup, hemmaplan är hemmaplan, och ett derby mot Tottenham är ett derby alldeles oavsett. Crystal Palace slog ut Tottenham på väg till finalen för tre år sedan och frågan är om de lyckas göra samma sak den här säsongen. Tottenham var mycket blekt mot Crystal Palace på Selhurst Park, men ironiskt nog lär de väl inte kritiseras lika mycket för att vara bottlers på grund av den här förlusten som efter matchen mot Chelsea i torsdags.

(4) Watford (2-0 vs Newcastle)

Kontrasterna är trots allt inte riktigt smickrande för Newcastle. Watford är den mindre klubben med de mindre resurserna som ändå fortsätter övertyga i Premier League tack vare ett positivt och konstruktivt ägarskap, samtidigt som Newcastle främst på grund av sitt ägarskap får vara glada om de håller sig kvar i Premier League. Det är också ganska uppenbart att Watford är betydligt mycket mer intressanta av FA-cupen än vad Rafa Benitez och Newcastle var här, och det är väl inte alldeles självklart varför det ska behöva vara på det sättet. André Gray, en anfallare Newcastle helt säkert hade behövt, men något av en backup-spelare i Watford, öppnade målskyttet innan Isaac Success stängde matchen på tilläggstid.

(3) Millwall (3-2 vs Everton)

Innan matchen mot Everton hade Millwall vunnit fyra raka matcher mot klubbar från Premier League på The Den, så det var knappast något helt överraskande att Millwall skulle kunna slå Everton. Det artade sig snart till en riktig engelsk cupmatch framför högljudda supportrar, ett regn som formligen vräkte ned. Två gånger tog Everton ledningen men Millwall replikerade snabbt båda gångerna genom att kvittera, andra gången med misstänkt hjälp av en arm. Matchen såg ut att vara på väg mot omspel när Millwall långt in på tilläggstid avgjorde genom Murray Wallace. Millwalls femte raka vinst på The Den mot Premier League-motstånd var ett faktum. Och som flera påpekade direkt efter matchen är det nog få klubbar som ser fram emot en bortamatch mot Millwall i den femte omgången, även om det kanske visade sig lite olyckligt sagt givet otrevligheterna som utspelade sig utanför The Den efter matchen.

(2) Man Utd (3-1 vs Arsenal)

Det var matchen på Emirates som drog till sig alla blickar, det riktiga tungviktsmötet i den fjärde omgången. En match värdig vilken som helst final eller semifinal mellan FA-cupens två mest framgångsrika klubbar någonsin, som utgör något av Premier League-erans Muhammad Ali och Joe Frazier. Att matchen spelades under fredagskvällens flodljus gjorde knappast saken sämre. Till sist blev det ännu en triumf för Man Utd och för Ole-Gunnar Solskjaer, och ännu en vinst för Man Utd på Emirates på just det sätt som Man Utd så många gånger vunnit på Emirates. Alexis Sanchez gjorde sitt mål och med Romelu Lukaku kanske Solskjaer till sist har hittat en spelare som verkligen kan göra den där högerkanten till sin egen. Man Utds vinst mot Arsenal var kanske inte omgångens största skräll, men ändå omgångens största resultat.

(1) AFC Wimbledon (4-2 vs West Ham)

Andy Murray vill avsluta sin karriär i Wimbledon sägs det, men Manuel Pellegrini hann före honom. Åh, twitter! Ett AFC Wimbledon taggat till tänderna, och det är märkligt hur mycket bara det kan betyda, gick fram till 2-0 innan halvtid inför ett minst sagt exstatiskt Kingsmeadow. Pellegrini sparade inte på krutet och gjorde ett trippelbyte i halvtid, ut med Andy Carroll och in med Felipe Anderson exempelvis. Men andra halvlek var bara 30 sekunder gammal när Scott Wagstaff gjorde sitt andra mål och 3-0 till AFC Wimbledon, en riktig gut punch för West Ham som ändå nästan kom ifatt ändå. Men AFC Wimbledon höll ut och stängde matchen med 4-2 i slutminuterna, i den fjärde omgångens största skräll.