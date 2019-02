Kommer taktik och politik hålla Newcastle kvar i Premier League?

Rafa Benitez skicklighet som taktiker var vad som inte bara höll Newcastle kvar i Premier League förra säsongen utan lyfte dem upp till en oväntad tiondeplats, precis som hans skicklighet som taktiker är vad som ser ut att kunna hålla dem kvar i Premier League även den här säsongen, mot tuffare odds. Men trots en meriterande seger mot Man City i veckan är det dessa dagar framför allt Rafa Benitez skicklighet som politiker som bör hyllas.

För exakt en månad sedan skrev jag en blogg där jag menade att Rafa Benitez för att rädda Newcastle var tvungen att våga avgå från Newcastle. Det var som jag hävdade då enda möjligheten att sätta sådant politiskt tryck på Mike Ashley, Newcastles ägare, att denne kände sig tvingad att faktiskt investera i och förstärka spelartruppen. Alla andra försök att få Ashley att investera i laget har visat sig fruktlösa, löfte på löfte har avgivits men aldrig infriats.

Någon avgång blev aldrig av, åtminstone inte ännu. Men Rafa Benitez använde sig av ett väldigt trovärdigt hot om avgång för att tvinga fram en investering i spelartruppen. Några dagar innan januarifönstret stängde sade han rent ut att frågan om hans avgång berodde på vad som skedde de närmaste tre dygnen. Ett hot som gjordes mer trovärdigt av att en straffklausul i hans anställningskontrakt precis gått ut, enligt vilken han skulle behöva betala £6m om han själv sade upp kontraktet.

Timingen var infernalisk. Den 31 januari inte bara stängde transferfönstret, det var dessutom sista dagen då Newcastles supportrar skulle förnya sina säsongsbiljetter. Där Rafa Benitez genomgående vägrade uppmana supportrarna att förnya dem, utan bara menade att det inte var hans ensak. Många var redan ovilliga att förnya på grund av missnöje med Mike Ashley, med osäkerheten om Rafa Benitez framtid var en vindpust på väg att blåsa upp till storm.

De finns som menar att kritiken mot Mike Ashley är orättvis. Men hans oduglighet och brist på utveckling av Newcastle under sina tolv år som ägare avslöjas med all tydlighet av två objektiva och enkla ekonomiska mått: a) Under tolv år då samtliga klubbars kommersiella intäkter ökat exponentiellt har Newcastles kommersiella intäkter ökat med endast £600,000 (2%), samt b) Under tolv år då investeringarna på spelare har ökat lavinartat har Newcastle som enda klubb inte slagit sitt eget transferrekord.

Newcastle är med andra ord en klubb som har stått stilla i tiden. Och en klubb som inte rör sig framåt kommer ofrånkomligen falla bakåt. Något som inte minst tagit sig uttryck i att Newcastle har åkt ur Premier League två gånger på dessa tolv år, samt gått från att potentiellt utmana tabelltoppen till att hoppas på att kunna hålla sig kvar i Premier League. Här fångas även kritiken mot Mike Ashley. Ingen begär att Newcastle ska vinna allt hela tiden, men alla begär i alla fall ambitionen att vilja vinna och bli bättre.

Rafa Benitez politiska spel gav däremot resultat. Detta sedan hans taktiska dispositioner gett Newcastle tre oväntade men ändå välförtjänade poäng mot Man City hemma på St James’ Park. Bara några dagar senare gav Mike Ashley med sig. Newcastle värvade från Monaco vänsterbacken Antonio Barreca och från Atlanta United offensive mittfältaren Miguel Almirón. Två positioner Rafa Benitez försökt förstärka under snart tre år. Därtill gjordes ett misslyckat försök att värva Benficas Andreas Samaris.

Framför allt värvningen av Miguel Almirón blev en politisk triumf för Rafa Benitez. Dels en spelare som han hela tiden velat ha men som Newcastle tidigare under transferfönstret har menat varit för dyr. Dels en värvning genom vilken till sist Newcastle, efter 14 långa år, till sist slog sitt eget transferrekord och för första gången någonsin alltså betalade mer än £20m för en spelare. En summa som naturligtvis låter som småpotatis i dessa tider, även för betydligt mindre klubbar än Newcastle.

Att tillskriva Miguel Almirón frälsaregenskaper kan vara riskabelt, särskilt för en helt ny spelare i Premier League. Men argentinsk mästare med Lanús, MLS-mästare med Atlanta United, kreativ nyckelspelare i båda lagen, en hårt arbetande spelare med högsta tekniska skicklighet och strålande spelsinne. Det lovar gott. Framför allt är det en spelartyp som Newcastle länge har saknat, den offensiva tian i Rafa Benitez spelsystem, spelaren som kan ge Newcastle en offensiv referenspunkt att gå från försvar till anfall.

Rafa Benitez fick till slut som han ville, med två värvningar som båda två kommer göra Newcastle starkare. Genom att utnyttja sin egen position och maktställning i klubben har han lyckats kombinera taktiska metoder för att hålla Newcastle kvar i Premier League med politiska metoder att göra Newcastle bättre och starkare, i en ständigt pågående förhandling med klubbens ägare. Benitez visar att en manager inte behöver vara en viljelös pjäs på ägarens spelbräde.

Jämförelsen med Arsenal och Arsene Wenger ligger nära till hands, en klubb där ägaren också kritiserats för bristande ambition och vilja att investera i laget. Arsene Wenger beskrevs oftast som handikappad av Stan Kroenke, trots att hans maktposition i Arsenal rimligtvis var betydligt större och starkare än Rafa Benitez i Newcastle. Skillnaden var däremot att Benitez faktiskt var beredd att ställa sin position till förfogande, samtidigt som det viktigaste för Wenger till sist verkade vara hans egen position och anställning.

Dilemmat för Rafa Benitez blir rimligtvis vad som händer härnäst. Han har fått Mike Ashley att investera i klubben och spelartruppen en gång, det vill säga här och nu. Men vilka garantier finns att det kommer fortsätta investeras, och att det inte bara var en engångsinsats ägnat att hålla honom själv kvar i klubben? Rafa Benitez vet naturligtvis om detta, vet att hans kontrakt går ut till sommaren, och kommer självfallet fortsätta spela på detta, och utkräva garantier för att till sist förlänga.

I bakgrunden finns fortsatta hopp om att Newcastle ska få ny ägare. Klubben är fortfarande öppen för försäljning men Mike Ashley planerar ändå som om han fortsätter som ägare, vilket han förvisso måste göra. Men rimligtvis inser även han att Newcastle tappar stort i värde om klubben åker ur Premier League. Rafa Benitez förväntar sig investeringar både i spelaren och i klubbens infrastruktur. Mike Ashley vill ha Benitez kvar över en längre period i Newcastle.

Det borde utifrån de förutsättningarna inte vara omöjligt för de båda att komma överens. Men som Rafa Benitez även säger så måste fokus ligga på nästa match, och nästa efter den. Och nästa match är även det en väldigt tuff match, borta mot Tottenham på Wembley. Dags för politikern Rafa Benitez att kliva åt sidan och låta taktikern Rafa Benitez göra sitt jobb.