Spelschemat spetsar till titelstriden mellan Man City och Liverpool

Det kunde tyckas som en på samma gång trotsig som förflugen kommentar när Pep Guardiola efter Man Citys vinst mot Arsenal påpekade att avståndet till Liverpool som ju kunde ha varit sju poäng efter förlusten mot Newcastle nu bara var två poäng. Men visst är det en kommentar ägnad att lägga över pressen på Liverpool inför kvällens match. En påminnelse om hur Liverpool misslyckades att utnyttja sin möjlighet mot Leicester.

Matchen mot West Ham är en sådan här härligt oförutsägbar engelsk ligamatch. Vi vet vad vi kommer få från Liverpool. Vi kan inte vara riktigt lika säkra på vad vi kommer få från West Ham. Om det är det bästa vi har sett av West Ham den här säsongen kommer det bli en väldigt besvärlig match för Liverpool. Om det är det sämre vi har sett av West Ham under säsongen blir det en betydligt trevligare match för Liverpool.

Att döma av West Hams senaste matcher borde det kunna bli det senare för Liverpool, men skenet kan lätt bedra. Utspelade mot Wolves, förnedrade mot AFC Wimbledon, och klart besegrade av Bournemouth. Tre förluster i rad men samtliga på bortaplan. Innan dess, en desto mer imponerande hemmavinst mot Arsenal. West Ham må vara i en svacka, men sådana här hemmamatcher brukar kunna göra slut på svackor.

Det är en titelstrid för de ovana. Man City har förvisso vunnit ligatitlar i närtid men i alla fall det här laget, liksom Pep Guardiola själv, är helt ovant vid att behöva vara det jagande laget i en titelstrid. Liverpool är å andra sidan ett lag ovant vid att vinna ligatitlar över huvud taget. Båda situationerna för båda lagen innehåller en psykologisk press och något de måste lära sig att hantera under den kommande våren.

Spelschemat ställer till märkliga saker. Inte minst att Man City på grund av sin plats i Ligacupfinalen om tre veckor spelar den helgens ligamatch redan nu på onsdag, borta mot Everton. Vilket betyder att om inte Liverpool vinner mot West Ham ikväll kan Man City faktiskt passera dem i tabellen på onsdag kväll, och om de dessutom vinner nästa match mot Chelsea, så sparkar Liverpool av sin nästa match i minst tre poängs underläge.

Kanske betyder det rent konkret inte så mycket, fler poäng på grund av fler spelade matcher är trots allt en rätt bräcklig fördel. Men det finns också skäl för uttrycket bättre en poäng i handen. Psykologiskt blir situationen en annan för Liverpool av känslan att de inleder sina matcher i poängmässigt underläge till Man City, dynamiken i titelstriden kan med andra ord påverkas tämligen mycket under de kommande veckorna.

En annan detalj är att spelschemat också har slumpat (?) sig så att det i stort sett alltid är Man City som spelar första matchen under helgen, och Liverpool därefter. Under februari och mars är det den spelordningen sex av sju omgångar, vilket är en fördelning så sned att den knappast är ren slump. Men, det faktum att Man City men inte Liverpool under våren har möjliga cupåtaganden kan vara den naturliga förklaringen för detta.

Oavsett orsak går det däremot att diskutera om den snedfördelningen kan få en effekt på titelstriden. Fördelen med att spela först förmodar jag är ungefär densamma som att vara det lag som slår första straffen i en straffläggning. Normalt sett är det en fördel, eftersom att om man sätter straffen så sätter det större press på motståndaren. Å andra sidan, om den förste straffläggaren missar sin straff så svänger fördelen över.

Här går det däremot att fundera över om jämförelsen är helt exakt. En straffläggning börjar med båda lagen lika. I det här specifika fallet går Liverpool så att säga in med fyra poängs ledning. Det är med andra ord de som befinner sig i ledning, och skulle man rimligtvis kunna påstå att pressen svänger över på Man City. De vet att de måste ”sätta sin straff” hela tiden, annars ger de Liverpool chansen att ”avgöra”.

Men å andra sidan, tillbaka till den tidigare observationen, spelschemat åtminstone under februari innebär ju att Man City faktiskt ges möjligheten att poängmässigt ta sig förbi Liverpool för stunden. Vilket av lagen som faktiskt kommer vara i ledning och inte i ledning under februari och mars är med andra ord enbart sett till spelschemat något osäkert. Mycket av det bestäms av Liverpools match mot West Ham ikväll.

Pressen på de båda lagen och på både Pep Guardiola och Jürgen Klopp kommer vara omfattande under våren. Pressen kommer få dem att säga konstiga saker. Som Pep Guardiola när han säger att han tycker det är viktigare att spela riktigt bra än att ta poäng. Som Jürgen Klopp när han säger att han aldrig jublar när motståndarna tappar poäng. Båda pratar självfallet i nattmössan.

Fotbollsmässigt känns Liverpool och Man City som två just nu hyfsat jämlika och jämspelta lag. Det återstående spelschemat är hyfsat jämförbart för de båda. Vad som kommer avgöra den här titelstriden, kanske mer än något annat, är vilket av lagen och vilken manager som bäst lyckas hantera titelstridens psykologiska press. En press båda lagen och både Guardiola och Klopp är rätt ovan vid att behöva hantera.

Båda snubblade förra omgången. Den här omgången behöll Man City fotfästet mot Arsenal. Nu måste Liverpool göra detsamma mot West Ham. Det är en titelstrid som påminner om en straffläggning till sin psykologi. Kan Liverpool sätta sin straff mot West Ham?