EFL-hörnan (#31): Astonbul på Villa Park ger Aston Villa hopp!

KANON

West Brom. Hänger fortsatt med Leeds, Norwich och Sheffield United i toppen av tabellen och gör fortsatt skäl av att ses som laget som lite på utsidan ligger rätt bra till att ta hem den här serien. Något som stärker detta är att West Brom återigen verkar ha fått fart på sina viktiga målskyttar i Jay Rodriguez och Dwight Gayle, spelare som avgjort de senaste matcherna för West Brom, så även idag. Bortamatch mot Stoke är på pappret en tuff uppgift så den var viktig och värdefull att vinna, inte minst dessutom med hållen nolla, vilket visar att West Brom också blivit tätare.

Nottingham Forest. Andra raka vinsten på City Ground för Nottingham Forest under Martin O’Neills ledning. Lewis Grabban gjorde mål efter en tids måltorka, vilket kan visa sig väldigt viktigt under våren det också. Positivt med en seger för Nottingham Forest som onekligen måste börja vinna matcher, i synnerhet hemmamatcher, om de ska ha kvar någon förhoppning om att ta sig till playoff. Hittills verkar Nottingham Forests effekt av ny manager hur som helst mer positiv än vad som kan sägas för Aston Villa och Stoke.

Bristol City. Bara fortsätter att vinna! Sjätte raka segern för Bristol City vilket har skickat dem raka vägen upp på playoff-platserna och dessutom skapat ett betydelsefullt försprång ned till flertalet övriga konkurrenter i tabellen. Desto mer värdefull seger den här gången, både för att Blackburn Rovers faktiskt är en av dessa konkurrenter, nu sju poäng bakom Bristol City, och för att matchen på Ewood Park var en på förhand väldigt tuff match. Styrkebesked att lyckas vinna den!

KALKON

QPR. Ett mål precis i slutet av första halvlek plus ett mål precis i början av andra halvlek såg ut att vara signalen för ännu en mäktig vändning i Championship den här omgången, men i slutänden visade det sig omöjligt för QPR att hämta upp det 0-4-försprång som de gav Birmingham i första halvlek. Onödigt att släppa till sådana underlägen till att börja med, men inte minst på hemmaplan måste det ses som oacceptabelt. Ojämnhet präglar tyvärr Steve McClarens QPR. Vilket visat sig såväl under säsongen som helhet som under denna match specifikt.

OMGÅNGENS MATCH:

Aston Villa 3-3 Sheffield United. Jisses! Villa Park har fått sitt alldeles egna Astonbul. När matchklockan svängde över på 82:a minuten stod det 3-0 till Sheffield United, efter ett fantastiskt hattrick av Billy Sharp, och Aston Villa var mer eller mindre utspelade, om än kanske något oturliga med domsluten. Spola bandet framåt tio-tolv minuter och plötsligt står det 3-3. Fantastiska scener på Villa Park naturligtvis. Förvisso var det nog en match som Aston Villa behövde vinna, men om de ändå inte skulle vinna matchen är det svårt att se ett bättre sätt att inte vinna den på. Ett oavgjort resultat som ändå ger dem hopp och en positiv känsla.

OMGÅNGENS SPELARE:

Che Adams, Birmingham. Blott 22 år gammal, men den unge och mycket talangfulle engelske anfallaren har redan producerat tjugotalet mål för Birmingham den här säsongen. Borta mot QPR blev det tre bara i första halvlek, en målexplosion som lade grunden för Birminghams seger och fortsatta om än oväntade playoff-push. Adams är redan ett namn för flera Premier League-klubbar, och med mellannamnet Everton kanske det ger sig självt.

BTW

Allam. Så många år som Hull Citys ägare har försökt byta namn på klubben till Hull City Tigers så kunde man tro att de i alla fall visste hur en tiger ser ut. Deras nya badge liknar mer en barntillåten leopard.

Clarke. Otrevliga scener när ungtuppen Jack Clarke svimmar på Leeds avbytarbänk och måste bäras ut på bår och tas till sjukhus.

Spygate. EFL meddelade i fredags att de behöver fortsätta utreda händelserna kring Leeds så kallade spioneri, och att de inte är överens om eventuella sanktioner. Vilket bara kan läsas som att de hellre väntar till sommaren, efter säsongen.

RESULTAT:

Aston Villa 3-3 Sheffield United; Middlesbrough 1-1 Leeds; Blackburn Rovers 0-1 Bristol City; Bolton Wanderers 1-2 Preston North End; Derby County 2-0 Hull City; Nottingham Forest 2-1 Brentford; QPR 3-4 Birmingham; Rotherham 1-1 Wigan; Sheffield Wednesday 0-0 Reading; Swansea 1-0 Millwall; Stoke 0-1 West Brom; samt (på söndag) Norwich vs Ipswich Town.