En söndag vars helhet är större än summan av dess delar

”Man City kan vinna två titlar den här söndagen!”, fick någon ur den engelska fotbollens vanliga begåvningsreserv för sig att påstå i veckan som gått. Därmed åsyftandes att Man City genom att vinna mot Chelsea på Wembley kan vinna Ligacupen samt tydligen att om Man Utd strax dessförinnan vinner mot Liverpool så betyder det att Man City därmed även vinner ligatiteln. Ett kanske inte helt vattentätt resonemang.

Varje match har naturligtvis sin egen betydelse, samtidigt som varje match oftast har betydelse också för sitt större sammanhang. Kanske har det, givet tillfälligheternas spel, sällan varit mer tydligt än idag när Premier League och Football League i all sin oändliga klokhet valt att schemalägga söndagen både med jättematchen mellan Man Utd och Liverpool på Old Trafford, och Ligacupfinalen mellan Chelsea och Man City.

För Liverpool har matchen mot Man Utd på Old Trafford sedan länge utsetts till något av D-dagen, då deras förväntade öde i titelstriden ska beseglas. Det är på Old Trafford som de förväntats falla samman och tappa sitt poängförsprång i ligan till Man City och svikta för trycket i titelstriden. Det är med en vinst mot Man Utd på Old Trafford de antas visa att de inte anfäktas av sina historiska spöken, utan är redo att ta steget mot ligatiteln.

Den som är petig skulle så klart kunna göra invändningen att även om Liverpool förlorar mot Man Utd idag så ligger de fortfarande på samma poäng som Man City med elva omgångar kvar, och Man City har själva att bege sig till Old Trafford under våren. Det kanske inte är så att ligan riktigt vore avgjord ändå, lika lite som den var avgjord i januari, eller innan dess i november.

Man Utds motivationsgrunder har naturligtvis diskuterats. Hur de fan i våld inte vill se Liverpool vinna ligan. Nog för att det är rätt svårt att se att Man Utd skulle vara så värst mer intresserade av att se Man City vinna ligan. Det hela är naturligtvis ovidkommande trams. Man Utd kommer alltid vilja vinna fotbollsmatcher mot Liverpool, det är inget nytt med den saken. De har dessutom sin egen ligaplacering att tänka på i första hand.

Bortglömda i allt prat inför dagen är Tottenham. Det har naturligtvis betonats i vilken utsträckning Man City vore behjälpta av om Man Utd besegrar Liverpool på Old Trafford idag, eller om matchen slutar oavgjort. Ändå är det svårt att inte tänka att Tottenham vore minst lika behjälpta av den saken. Plötsligt skulle Tottenham i så fall befinna sig endast två-tre poäng från tabelltoppen igen, i högsta grad med i titelstriden.

Slutsignalen på Old Trafford går bara några minuter innan Ligacupfinalen sparkar av på Wembley. Om Liverpool lyckas vinna mot Man Utd vore det onekligen en missräkning för Man City, en uppenbar chans att äta upp försprånget som gått om intet. Vilket självfallet gör det till en intressant fråga hur Man City i så fall reagerar mentalt i matchen mot Chelsea att ha drabbats av en sådan motgång alldeles innan avspark.

Liksom omvänt naturligtvis, hur påverkar nyheten alldeles innan avspark om en eventuell Liverpoolförlust Man Citys mentala tillstånd? Rimligtvis måste det få dem att känna att de fortfarande har vinden i ryggen, vilket måste hjälpa dem på planen. Veckans match mot Schalke 04 bidrog ju till detta, där Man City trots underläge och en man utvisad lyckades vända och vinna på bortaplan i slutminuterna.

Tittar vi tillbaka på tidigare matcher måste man även fråga sig hur den senaste matchen lagen emellan för två veckor sedan påverkar dagens final. Man City vann matchen med 6-0, och körde fullständigt över ett kapitulerande Chelsea den dagen. Gör det att Chelsea går in idag med en känsla av uppgivenhet eller en känsla av sårad stolthet och brinnande revanschbegär? Riskerar Man City ta segern för given och bli för passiva i sin fotboll?

Ligacupfinalen kan så klart komma att ha en högst påtaglig betydelse för Maurizio Sarri som manager i Chelsea. Förra matchen mot Man City fick ju marken att börja skaka på riktigt allvar under hans fötter. En repris på samma prestation också i den här matchen vore förmodligen att betrakta som dödsstöten för hans tid som manager. Samtidigt som en vinst å andra sidan skulle kunna vara räddningen, i alla fall för säsongen.

Hittills har ju Maurizio Sarri gett ett hyfsat lugnt intryck, mest bedyrandes att det inte är hans taktik utan spelarnas attityd som är problemet, samt att han inte har haft något samtal med vare sig Roman Abramovich eller Marina Granovskaya, vilket så klart kan betyda både allt och ingenting alls. Men de senaste dagarna visar att han åtminstone har reagerat på kritiken och spekulationerna om hans framtid.

Mest tydligt blev det kanske på Sarris presskonferens inför matchen. Där gav han sig ut på en märklig rant i en jämförelse med Arsenal, vilket brukar vara ett säkert tecken på att en manager känner sig pressad. Han ifrågasatte varför ingen kritiserade Arsenal, vilket gör att man undrar om han levt under en sten de senaste åren, påpekade att de har färre poäng än Chelsea, vilket de inte har, samt påpekade att Arsenal inte spelar cupfinal.

Ärligt talat kändes det lite clueless, ett intryck som inte blev bättre av det bevisligen felaktiga påståendet att ingen engelsk tonåring har spelat mer än Callum Hudson-Odoi den här säsongen. Det är inte helt lätt att veta vad man ska jämföra detta med. Rafa Benitez fact rant möjligen, eller kanske Louis van Gaals patetiska powerpoint-försvar av att Man Utd absolut inte spelade långbollar utan diagonala bollar.

Hur som helst, om nu Maurizio Sarri anser att Chelseas plats i dagens Ligacupfinal är något som borde höja honom över rimligt ifrågasättande, då gör han så klart också bäst i att även vinna denna cupfinal. Det är väl lite oklart exakt vilken betydelse Chelseas ägare och styrelse egentligen tillmäter Ligacupen, men en förlorad cupfinal får dem helt säkert inte på andra tankar angående Sarris framtid än vad de redan hade.

För Man City är det säsongens första chans på en titel. Att ta denna chans kan bara båda gott förr resten av säsongen. Att inte ta denna chans riskerar å andra sidan båda illa även för kommande titlar. Det är Man Citys första titelchans av fyra den här säsongen, och fastän en quadruple avfärdats som en omöjlighet, vilket det inte är, så måste Man City också veta med sig att de har en mycket god chans på var och en av dessa fyra titlar.

Även om de nog faktiskt bara kan vinna en enda titel den här söndagen! Men det är ju å andra sidan en titel mer än vad alla andra klubbar, med ett enda undantag, kan vinna den här söndagen. Undantaget är naturligtvis Chelsea.