Dags att stålsätta sig för kvällens Sheffieldderby

Norra London, västra London, Merseyside… Den som trodde att det var slut med derbyn för den här gången har i så fall missat det mycket möjligt största av dem alla som spelas ikväll. Sheffieldderbyt, stålderbyt, mellan Sheffield Wednesday och Sheffield United på Hillsborough. Två klassiska klubbar, en stor stad, en av engelsk fotbolls mest förbittrade rivaliteter som sträcker sig över hundra år bakåt i tiden och som uppmärksammas över hela världen.

Om en stor del av försnacket till Merseysidederbyt på Goodison Park handlade om hur Everton kunde sabotera för Liverpool, och om hur Evertons supportrar absolut inte vill se Liverpool vinna ligan, vad kan vi då säga om detta Sheffieldderby? Situationen är mycket liknande. Sheffield Wednesday befinner sig mitt i ingenstans av tabellen, samtidigt som Sheffield United i högsta grad krigar i toppen av tabellen, och om en av platserna som tar dem till Premier League.

Sheffield Wednesday vill själva spela i Premier League. Sheffield Wednesdays supportrar vill naturligtvis inte se Sheffield United spela i Premier League, särskilt inte när deras eget lag inte gör det. Möjligheten att sabotera för Sheffield United, som vid vinst ikväll går upp på andra plats i tabellen och passerar Leeds, är med andra ord en möjlighet som Sheffield Wednesday lär vilja göra mesta möjliga av. Denna möjlighet och en derbyvinst, så värst mycket mer har inte Sheffield Wednesday kvar att spela för den här säsongen.

Eller, tar jag fel där? Om Sheffield Wednesday vinner ikväll mot Sheffield United går de upp på 50 poäng, vilket faktiskt bara är fyra poäng från playoff-strecket. Det känns som ett långskott, särskilt som Sheffield Wednesday kanske inte känts tillräckligt stabila den här säsongen, men en derbyvinst mot Sheffield United skulle kunna vara startskottet för ett sista ryck mot playoff och en möjlig uppflyttning. Ett ryck som givet att Sheffield Wednesday redan har vunnit två raka matcher kanske redan är på väg.

Mycket står alltså på spel för Sheffield Wednesday ikväll. En derbyvinst och vad en sådan alltid betyder. Möjligheten att sabotera för Sheffield United, att göra det svårare för dem att ta sig till Premier League. Men alltså även deras egna playoff-förhoppningar. En vinst för dem vore bara ett litet steg på vägen mot ett högst eventuellt playoff. Allt annat än en vinst för Sheffield Wednesday i kvällens Sheffieldderby skulle helt säkert sätta stopp för alla sådana playoff-tankar.

Lite tryggare är det nog för Sheffield United. Visst satte både Norwich och Leeds oönskad press på dem genom att vinna på förhand tuffa matcher, mot Millwall respektive West Brom, vilket innebär att de måste vinna för att inte hamna lite på efterkälken. Men även om de skulle förlora så har de uppflyttningsplatserna i nära sikte, och med elva omgångar kvar har de alla möjligheter att ta sig upp över strecket igen. Det är en viktig match för dem, men det är inte liv eller död i riktigt samma utsträckning.

Ett skäl till tryggheten i Sheffield United är dess stabilitet och dess tydliga linje. Chris Wilder har varit deras manager i ganska snart tre år, de vet hur de vill spela fotboll, de har byggt upp ett lag för att spela denna fotboll och klubben har en mycket tydlig plan och därför en riktning. Sheffield Wednesday har de senaste tre åren bytt manager minst en gång om året. Först från Carlos Carvalhal till Jos Luhukay och nu senast från Luhukay till Steve Bruce. Linjen i Sheffield Wednesday är inte alls lika tydlig.

Ändå måste vi komma ihåg att Sheffield Wednesday var mycket nära att ta sig till Premier League under dessa år, men de föll i playoff-spelet. Men det var en kortsiktig satsning som de inte hade möjlighet att upprätthålla, mycket på grund av Football Leagues regler om financial fair play. Samtidigt som Sheffield Wednesday har fallit tillbaka i tabellen har Sheffield United stigit, först efter att till sist ha blivit uppflyttade från League One, sedan ha gjort en bra första säsong i EFL Championship, och nu vara nära uppflyttning igen.

Om Sheffield United skulle missa uppflyttning till Premier League den här säsongen, vad händer då? Borträknat att kanske Chris Wilder lämnar klubben, eller viktiga spelare väljer att lämna klubben, något vi för närvarande inte vet något om, så händer i själva verket inte lika mycket. Deras framgångar bygger inte i samma utsträckning som Sheffield Wednesdays på deras plånbok, utan på organisation, taktik och planering. Blir de kvar i Football League kan de därför jobba vidare nästa säsong.

Vilket är en stabilitet som både förklarar varför Sheffield United har varit det bästa fotbollslaget i Sheffield de två senaste säsongerna, och varför Sheffield United troligtvis vore betydligt bättre rustade om de faktiskt gick upp till Premier League. Oavsett hur kvällens Sheffieldderby faktiskt slutar.