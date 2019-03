Englands fem mest fantastiska arenanamn

Det är något speciellt med arenanamn. Å ena sidan är det något som hela tiden finns närvarande i vårt prat om fotboll och i våra relationer till våra respektive klubbar. Å andra sidan är det något som vi väldigt sällan alls pratar om utan i huvudsak tar helt och hållet för givet. Men namn har betydelse, namn säger oss något om vilka vi är, och i det här fallet om vilka klubbarna är. De förtjänar att tänkas på.

Engelsk fotboll saknar knappast arenor, och engelsk fotboll saknar heller inte fantastiska arenanamn. Och syftet med den här måndagsbloggen är att skala fram de fem engelska arenor jag anser har de mest fantastiska namnen. Ingen helt lätt övning naturligtvis, hur långt ned i seriesystemet ska jag röra mig till exempel? Dessutom går det ju för arenor att ha fantastiska namn på helt olika sätt, och hur ska jag få med denna variation?

En slags uteslutningsmetod bör kunna tillämpas. Jag kommer förmodligen inte tycka att arenor som har ord såsom ”stadium”, ”park”, ”ground” och så vidare i sitt namn är så värst fantastiska, helt enkelt eftersom det lite klumpigt skriver oss på näsan att det råkar vara just en fotbollsarena. Jo, vi vet liksom. Men å andra sidan ser jag heller inget egenvärde i att vara alltför sträng med detta, om ett namn dyker upp som jag verkligen gillar.

En annan eliminering är arenor med sponsornamn, och där flyger naturligtvis arenor som Emirates och Etihad all världens väg. Nu är det inte så att jag har gått och blivit Nivanskt mot den moderna fotbollen för den sakens skull. Naturligtvis ska arenor få ha namn efter sina sponsorer, det finns inget fel med den saken, men kostnaden med detta är helt enkelt att arenanamnet inte längre har på sina här listor att göra.

Ytterligare punkter på uteslutningslistan kan vara att jag inte tycker det är särskilt snyggt alls när arenor har namn efter typ adresser, vägar och dylikt. Således kommer exempelvis inte Portman Road eller Vicarage Road tas med i beräkningen. En mer personlig no-no är arenor som har ordet ”new” med i namnet. Bäst före-datumet på sådana namn tenderar ju vara rätt kort, hur länge kan något faktiskt vara nytt?

Men hur som helst, här är enligt mig den engelska fotbollens fem mest fantastiska arenanamn:

(5) The Hawthorns, West Brom

Taggig buske. Ungefär så är det väl man mest bokstavligt kan översätta detta arenanamn, tillhörandes West Brom. Och det är på något sätt rätt passande. Att spela som bortalag på The Hawthorns, inför en många gånger fanatiskt och frenetisk hemmapublik, kan ofta kännas ungefär lika trevligt som att försöka dra sig själv genom ett riktigt taggigt buskage, och något man ser fram emot med ungefär samma entusiasm. Att spela borta mot West Brom är ofta ett törne i sidan, och på så vis har West Brom ett kanske perfekt arenanamn.

(4) The Den, Millwall

Enkelheten har sina fördelar. The Den. Det behövs egentligen inte sägas så mycket mer än så för att ge några väldigt tydliga associationer vad det är för en typ av arena man ska spela på, och under vilka förutsättningar. En lejongrop kort och gott, och ska du lyckas överleva i den så får du göra dig beredd att slåss för ditt liv. Det är dessutom ett namn som lyckas säga så mycket även om den klubb den faktiskt tillhör, och idén att Millwall skulle tvingas till att flytta bort från den här arenan, och in på en ny arena, känns tungt tråkig. Men nu verkar det som tur är inte bli av.

(3) Molineux, Wolves

Här gör vi ett avsteg från den generella principen att inte riktigt uppskatta arenanamn som är tagna från någon specifik person, men här funkar det dels eftersom Benjamin Molineux, den lokale affärsmannen som gett arenan dess namn, levde under 1700-talet, dels eftersom namnet i sig har uppnått en slags självständig status. Det är framför allt ett unikt och annorlunda namn, ett namn som man alltid kommer ihåg när man väl har hört det, och på så vis är det en arena som är väldigt intimt sammanknippad med just Wolves, och det är ju alltid bra.

(2) Champion Hill, Dulwich Hamlet

Vissa namn måste naturligtvis vara bättre än andra om man är fotbollssupporter. Vilken supporter skulle exempelvis inte känna en särskild form av stolthet av att ha sitt hem på en arena med namnet Champion Hill?! Onekligen ett namn som förpliktigar, men som också fostrar stolthet. Att benämna det för en kulle eller höjd ger intrycket av något man är satt att erövra eller försvara, ger en aningen militära associationer som fungerar rätt bra de också. Inte minst är det ett ovanligt suffix för ett arenanamn. Dulwich Hamlet har varit utestängda från sin arena under en längre tid på grund av ägarstrul, men har nu till allas lycka kunnat återvända.

(1) Roots Hall, Southend

Det finns några arenanamn som låter så genuint engelska att man nästan tror sig ha vandrat in i en Tolkiensaga. Roots Hall är ett namn som får mig att tro att en och annan ent skulle kunna ha sin hemvist. Det är ett namn som ger både arenan och klubben en mystisk, nästan trolsk atmosfär, och man anar de många år, den kultur och den tradition som rest med genom åren i det arenanamnet. Det är ett namn som ger tyngd åt klubben, åt engelsk fotboll, och utan att bli alldeles för överdriven, eller så är det just det man blir, är det svårt att tänka sig ett motsvarande arenanamn någon annanstans än just i engelsk fotboll.

Bubblare:

Craven Cottage, Deepdale, Meadow Lane, The New Lawn, Princes Park, Turf Moor, Anfield m fl.