Kan Arsenal undvika Rennesskita så går de till kvartsfinal

De flesta trodde nog inte att Rennes skulle vinna mot Real Betis. Det spanska laget har varit en frisk fläkt under säsongen och har spelat en fin och underhållande fotboll under Quique Setién, och efter att ha hämtat upp 1-3 till 3-3 i den första matchen på bortaplan kändes utgången nästan given. Men Rennes chockade Real Betis med två mål i första halvlek och vann på Benito Villamarín med 3-1 till slut.

Hur mycket av Rennes vinst över Real Betis berodde på det spanska lagets brist på rutin och egen klantighet, samt hur mycket berodde på Rennes kvalitet och skicklighet? En frågeställning som borde kunna ha rätt stor betydelse för vad vi tror och tycker om Arsenals chanser i den här åttondelsfinalen. Vad vi i alla fall borde kunna säga är att Rennes inte är ett lag som ska underskattas.

Rennes ligger parkerade tämligen exakt mitt i Ligue 1-tabellen, men franska lag går bra i europeiskt cupspel den här säsongen. Av någon märklig anledning brukar det ju kunna bli så att lag från samma liga ofta presterar bra samtidigt. Vad vi vet är att franska lag alltid är kompetenta och oftast välorganiserade, samt att Rennes har några välkända och namnkunniga spelare såsom Hatem Ben Arfa, och svenske Jakob Johansson.

Man kan inte heller bortse från Rennes motivation och entusiasm. ”Vi fick inte en Europa League-lottning, vi fick en Champions League-lottning!” menade Rennes manager Julien Stéphan direkt efter lottningen. På ett för veckan aktuellt tema så bara råkade Rennes ligamatch i helgen dessutom bli inställd, så Rennes har kunnat vila och träna en vecka inför kvällens match. De tänker göra det mesta av den här möjligheten.

Vilket innebär att 30,000 supportrar på Roazhon Park kommer försöka trumma upp en alldeles fantastisk atmosfär för att ge Rennes ett bra utgångsläge inför returen. Och det är kanske en sak Rennes kan känna sig lite sura på, att de faktiskt lottades att få avsluta på hemmaplan, men eftersom UEFA vill hålla isär klubbar från samma stad, och Chelsea lottades hemma, så fick Arsenal istället börja på bortaplan.

Med andra ord, kan Arsenal undvika Rennesskita i den första matchen i Frankrike så bör de ha goda möjligheter att ta sig vidare till kvartsfinal. Noterbart är att Rennes gjorde två tidiga mål i första halvlek i båda matcherna mot Real Betis, så det är inte någon långsökt tanke att de kommer försöka öppna hårt, fartfyllt och intensivt också mot Arsenal, och tvinga Arsenal till att spela matcherna på deras villkor.

Normalt sett vore det en matchbild som hade oroat en smula när det gäller just Arsenal, som har kunnat överrumplas av dylik taktik. Positivt är emellertid att Arsenal under den här säsongen har visat allt större förmåga att kunna anpassa sig till en sådan matchbild och utforma sin egen matchplan därefter. Unai Emery formulerade och genomförde en sådan matchplan mot Tottenham i lördags, som mycket väl kunnat sluta med vinst.

Kan Arsenal genomföra kvällens match med samma disciplin bör deras chanser att vinna mot Rennes vara mycket goda. Den avgörande frågan är naturligtvis om Arsenal den här gången lyckas undvika onödiga försvarsmisstag. Samtidigt är Rennes svagare motstånd än Tottenham, vilket kommer ge Arsenal betydligt större marginaler att arbeta med både offensivt och defensivt. Det gäller att utnyttja dessa marginaler.

Vi vet med största säkerhet att Pierre-Emerick Aubameyang kommer spela som anfallare för Arsenal, i och med att Alexandre Lacazette är avstängd i dessa båda matcher mot Rennes. Vi vet med största sannolikhet att Lucas Torreira kommer spela på centralt mittfält mot Rennes eftersom han är avstängd i kommande tre ligamatcher. Vi vet inte alls hur Unai Emery tänker om Mesut Özil inför en sådan här match.

Matcherna duggar tätt för Arsenal naturligtvis. Derbyt mot Tottenham borde inte störa dem nämnvärt, det spelades redan i lördags för fem dagar sedan. Däremot måste Arsenal rimligtvis ha söndagens match mot Man Utd i bakhuvudet, en match om tre dagar som naturligtvis kan komma att visa sig väldigt viktig för ligatabellen den här säsongen, och kommande säsongs spel i antingen Champions League eller Europa League.

På så vis är det en lite märklig tid på säsongen för Arsenal, där prioriteringarna mellan ligaspelet och Europa League måste vara särskilt svåra att göra. De har inte riktigt kommit så långt i Europa League ännu att den där titeln verkligen känns inom rimligt räckhåll, men ändå så långt att man inte längre vill ta onödiga risker. Samtidigt finns fortfarande alla chanser i ligaspelet att säkra den där Champions League-platsen.

Arsenal har ännu inte nått den punkten på säsongen när det börjar bli tydligt att det är det ena eller det andra spåret som är mest värt deras fokus. Exempelvis att försprånget nedåt eller avståndet uppåt till Champions League-strecket har blivit tillräckligt stort. Blir det tydligt i Europa League är det naturligtvis mer definitivt, antingen är man kvar eller så är man utslagna. Möjligen är det en tidpunkt som aldrig kommer.

Så länge som Arsenal måste fokusera helt och hållet på båda spåren samtidigt kommer det vara viktigt för Unai Emery att hushålla med sina spelare och rotera sina startelvor på ett smart och funktionellt sätt. Ett visst overlap är ofrånkomligt, men det finns helt säkert en klok tanke i att definiera åtminstone några spelare som mer renodlade Europa League-spelare, åtminstone under den korta tid av säsongen som återstår.

Petr Cech verkar vara en sådan spelare. Man kan argumentera för att Lucas Torreira och Denis Suarez vore två kloka val på mittfältet. Möjligen borde vi även kunna se Mesut Özil som en av dessa spelare, även om Unai Emery när det gäller honom snarare verkar vilja spela honom mot visst motstånd och helst på hemmaplan, snarare än att använda honom i någon specifik turnering.

Det är en komplicerad balansgång. Men även om det kanske inte alltid har varit så tydligt på fotbollsplanen exakt hur Arsenal vill spela, så är det ändå tydligt att Unai Emery har en plan för Arsenal. Vilket man inte alltid har varit säker på att Arsenal faktiskt har haft. Det är en plan som kan kritiseras i sina olika delar, det är en plan som helt klart har tagit tid att accepteras av alla spelare, men det är lik förbannat en plan.

Och Arsenal är bättre nu än vad de var för ett år sedan. Nu ska de bara undvika Rennesskita i Europa League ikväll.