Är det Tom Heaton som gör försvaret eller försvaret som gör Tom Heaton?

Cardiff vann, Southampton vann, Brighton vann, Newcastle vann. Man kan rätt lugnt säga att det så här långt har varit en riktig skithelg för Burnley, i och med att samtliga deras potentiella konkurrenter i nedflyttningsstriden tog fulla poäng. Southampton dessutom genom att vända och vinna mot Tottenham, och Newcastle genom att vända 0-2 och vinna mot Everton.

Värre riskerar det naturligtvis bli för Burnley som själva har att bege sig till Anfield för att försöka få med sig något mot Liverpool. Knappast en match i vilken Burnley kan förväntas plocka med sig några poäng så det riskerar onekligen bli en omgång som Burnley helst av allt vill glömma. Inte för att Burnley måste betrakta sig som chanslösa mot Liverpool, de kan försvara sig, och de har visat att de kan slå och störa riktigt tufft motstånd.

Två raka förluster antyder att Burnley har råkat ut för svåra tider igen. Annars har Burnley sett ut att hittat bort från den rätt enorma svacka som störde dem under hösten och tidig vinter, fram till och med julfotbollen. Mellan den 30 december och den 23 februari, det vill säga under två månader, förlorade Burnley inte en enda ligamatch, och vann därtill fem av åtta ligamatcher.

Händelsevis började Burnley vinna, eller åtminstone inte förlora, fotbollsmatcher så fort Tom Heaton ställde sig i målet igen istället för Joe Hart. Ett sammanträffande som av lätt insedda skäl har resulterat i en serie av spydiga påpekanden om hur Burnleys problem var Joe Harts fel, och hur Burnley började vinna när en bra målvakt kom tillbaka. Det har gått sport i att kritisera Joe Hart av någon anledning.

Det är en uppfattning som missar att Joe Hart släppte in endast 38 mål samtidigt som Burnley förväntades släppa in lite drygt 40 mål. Det är kanske inte någon kanoninsats som målvakt, men det är heller ingen dålig insats. Sett till antal förväntade mål som Hart har räddat låg han på sjunde plats av Premier Leagues målvakter, i relation till hur många skott han faktiskt får på sig ligger han elva. Inte fantastiskt, men heller inte dåligt!

Burnleys positiva resultat under Tom Heaton sammanfaller med att Burnley har försvarat sig betydligt bättre som helhet. Burnley släppte till målchanser motsvarande två förväntat insläppta mål per match i två av tre matcher under hösten och tidig vinter. De senaste tio matcherna har Burnley släppt till målchanser i liknande utsträckning i endast tre matcher, det vill säga ett mer än dubbelt så bra försvarsspel som tidigare.

Visst kan man hävda att Burnleys försvarsspel har blivit bättre organiserat eftersom Tom Heaton har varit bättre på att organisera försvarsspelet. Det är lite svårt att säga något definitivt om det utifrån. Men att lasta Burnleys tidigare problem helt och hållet på Joe Hart känns förenklat och tendentiöst. Även om det ligger helt i linje med benägenheten i det moderna fotbollssamtalet att hela tiden hitta enskilda syndabockar.

Frågan är om Tom Heaton kan hjälpa Burnley att vinna mot Liverpool idag. Dags för Liverpool att sätta ett streck för den senaste tidens tveksamma insatser. De måste vinna sina återstående fotbollsmatcher i ligan, om de gör det så kommer de näst intill säkert också vinna ligan, och de har sett till spelschemat faktiskt alla möjligheter att kunna göra det. Men som vi vet är det teorin, verkligheten är en annan.

Fördelen om Burnley lyckas ta poäng mot Liverpool är så klart att det blir spännande att höra vad Jürgen Klopp har för något lustigt på lager då att peka fingret på.

:::

Tung match på Emirates mellan Arsenal och Man Utd.

Två lag som kommer från fullständigt olika öden i det europeiska cupspelet under veckan, Man Utd med den dramatiska vinsten över PSG, Arsenal med den dystopiska förlusten mot Rennes. Har Man Utd verkligen hunnit med att landa efter den segern, och hur har Arsenals förlust påverkat deras humör?

Kort sagt, hur påverkar veckan som har gått matchen ikväll?

Flera spelartyper som brukar vara Man Utd behjälpliga på Emirates är antingen skadade eller nyss tillbaka från skada. Kan göra läget svårare för dem. Fortsätter Romelu Lukaku att visa storform?

Intressant genomgång av Football Whispers om vilka som gick vinnande ur den där swappen mellan Henrik Mkhitaryan och Alexis Sanchez.

https://www.footballwhispers.com/blog/alexis-mkhitaryan-arsenal-manchester-united

:::

West Brom sparkar Darren Moore!

Det är lätt att falla ned i någon slags defaultposition av konstgjort raseri från sin trygga position av neutral distans över att West Brom väljer att sparka sin manager trots att de ligger fyra och fortfarande har en helt okej chans till uppflyttning. Värt att komma ihåg att meningarna hos West Brom-fansen är delade.

Sant är att West Broms resultat har dalat sedan årsskiftet. En stor anledning är att West Brom tappade Harvey Barnes som blev återkallad från lånet av Leicester. West Brom har ofta spelat ett spel de inte riktigt har haft materialet för. Sant är emellertid också att Moore med relativt sett små resurser har hållit West Brom i toppen av tabellen.

Uppflyttning är naturligtvis otroligt viktigt för West Brom den här säsongen. Finansiellt självfallet men också sett till spelartruppens sammansättning. Går inte West Brom upp den här säsongen är risken att de faller tillbaka, ungefär så som Aston Villa har gjort före dem. Alltså lär West Broms styrelse ha sett med oro på resultaten och på trenden.

Av det skälet är det svårt att föreställa sig att West Brom skulle fatta det här beslutet att sparka Darren Moore om de inte redan hade någon mycket etablerad manager på gång, någon som exempelvis Slavisa Jokanovic. Annars framstår beslutet som betydligt mer dumdristigt än vad det redan gör.

Oavsett känns det hur som helst som ett väldigt hårt beslut mot Darren Moore.

:::

Dagens tidiga match i Football League: Andrastadsderbyt mellan Birmingham och Aston Villa på St Andrews. Håll i hattarna. Birmingham spelar för fortsatt häng på playoff, Aston Villa spelar för att behålla sin lilla återstående chans på playoff.