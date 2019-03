EFL-hörnan (#37): Aston Villa har hittat formen!

KANON

Sheffield Wednesday. Släppte in alldeles för många mål under Jos Luhukay men bara på den korta tid som Steve Bruce har haft hand om laget har det utvecklats till av de mest målsnåla lagen i ligan. De senaste matcherna har detta även kompletterats med fler mål framåt. Resultaten har börjat gå Sheffield Wednesdays väg som därmed även har börjat klättra i tabellen. I och med segern mot Bolton Wanderers är Sheffield Wednesday ett av sex lag som ligger inom fyra poäng från den fjärde och sista playoff-platsen med nio omgångar kvar att spela.

Sheffield United. Ett riktigt test för Sheffield United som vid 1-0 hemma mot Brentford fick en spelare utvisad hyfsat tidigt i första halvlek. Här gällde det att lyckas hålla fast vid ledningen. Något Sheffield United lyckades med, och dessutom förmådde utöka och avgöra i andra halvlek. De flesta såg kanske möjligheten att Sheffield United skulle darra under svåra förutsättningar men icke, de ser fortsatt ramstarka ut i uppflyttningsfajten med Norwich och Leeds.

Aston Villa. Jack Grealish är tillbaka och vilken skillnad det har gjort för Aston Villa, en skillnad som kanske lyckas ta dem hela vägen till playoff igen. Jättematchen under kvällen i Football League var mellan Nottingham Forest och Aston Villa på City Ground, två klubbar med tre Champions League-titlar tillsammans, bara en sådan sak, där två lag med stora ambitioner att ta sig tillbaka till Premier League båda riskerade se dessa gå i kras vid förlust. Åtminstone hade Aston Villas chanser varit mycket små vid förlust. Nu vann de, och plötsligt lever drömmarna i allra högsta grad.

KALKON

Wigan. Det är en riktigt dålig period för Wigan som håller på att skicka dem raka vägen ned under nedflyttningsstrecket. 0-3 borta i derbyt mot Blackburn Rovers var knappast något som gjorde fansen lyckligare och missnöjet med Paul Cook växer, samtidigt som det pratas alltmer om gräl i spelartruppen. Det är klart, att både Max Power och Will Griggs väljer att lämna Wigan och flytta ned en våning i seriesystemet till Sunderland säger naturligtvis något om Wigans situation det också.

OMGÅNGENS MATCH:

Reading 0-3 Leeds. Två segrar i rad för Leeds på bortaplan inom loppet av några få dagar, vilket naturligtvis är helt ovärderligt för dem. Mot Reading var det aldrig något snack om saken utan Leeds tog kommandot i matchen från start, hade 3-0 i halvtid och hade därefter full kontroll på matchen. Ännu en av Leeds mest imponerande matcher under en väldigt viktig period av säsongen. Och nu är allt upplagt för ett enormt Yorkshirederby på lördag eftermiddag, mellan Leeds och Sheffield United på Elland Road, och om Leeds vinner den matchen, då har de Premier League-platsen by the balls.

OMGÅNGENS SPELARE:

Semi Ajayi, Rotherham. Tvåmålsskytt och stor matchvinnare när Rotherham tog en för dem helt ovärderlig seger borta mot QPR, som håller dem inom armslängds avstånd från lagen omedelbart ovanför nedflyttningsstrecket. Vinstmålet för The Millers kommer långt in på tilläggstid.

BTW

Banter. Readings twitterkonto postar gif på gubbe med kikare och undrar om det är Leeds som spanar på dem. Leeds svarar med att de bara försöker upptäcka Reading i tabellen.

Straffkaos. Bersant Celina hade kanske inte den bästa dagen vid straffpunkten ikväll för Swansea.

Playoff-striden. Enorm playoff-fajt om den fjärde och sista playoff-platsen, med något mellan sex och åtta lag som alla jagar den med en rimlig chans att lyckas. Något att hålla ögonen på.

RESULTAT:

Blackburn Rovers 3-0 Wigan; Bristol City 1-1 Ipswich Town; Sheffield United 2-0 Brentford; Bolton Wanderers 0-2 Sheffield Wednesday; Reading 0-3 Leeds; Birmingham 0-2 Millwall; Nottingham Forest 1-3 Aston Villa; Derby County 0-0 Stoke; Middlesbrough 1-2 Preston North End; Norwich 3-2 Hull City; QPR 1-2 Rotherham; samt West Brom 3-0 Swansea.

SVENSKKOLLEN:

Pontus Jansson, Leeds (++++). Börjar snart bli läge att kopiera samma betyg och samma beskrivning för Jansson från match till match, vilket möjligen säger något om hur stabil och pålitlig Jansson är för Leeds.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest (++). En av hans svagare insatser i Nottinghams tröja, även om den kommer i en match där Nottingham Forest som helhet aldrig riktigt fick spelet att stämma.

Niclas Eliasson, Bristol City (++). Startade för Bristol City hemma mot Ipswich utan att riktigt lyckas producera något farligt. Utbytt i 83:e minuten.

Jonas Olsson, Wigan (+). Missade Jonas Olsson förra omgången och det var väl kanske tur det. Den här gången missade jag honom däremot inte, och fick se honom ha en riktigt jobbig match mot Blackburn Rovers.