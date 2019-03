Betyg på de engelska klubbarnas åttondelsfinaler, samt kvartsfinallottningen!

Fyra engelska klubbar har tagit sig till kvartsfinal i Champions League. Det har bara hänt två gånger tidigare i Champions Leagues historia att en och samma liga har fyra klubbar i kvartsfinal och surprise, surprise, men det var Premier League båda gångerna då med, för ganska exakt tio år sedan. Det stora består kanske inte i att ha fyra lag i kvartsfinal, utan i att det inte på något sätt är att betrakta som en överprestation av de engelska klubbarna.

Vad vi ser är en illustration av cyklisk utveckling. Ligor och lag har konjunkturer och livscykler, precis som allt annat. Det är egentligen inget speciellt med den saken, men det glöms lätt bort i det hysteriska fotbollssamtal som alltmer växt fram under ett 2010-tal dominerat av sociala medier, ett samtal i vilket det ofta tas för givet att vad som är för stunden är vad som alltid har varit och alltid kommer att vara. Historielöshet kort sagt.

Vi har fått se några fascinerande åttondelsfinaler, med en del resultat som har vänt upp och ned på den europeiska fotbollskartan. Verkligheten hann ifatt Real Madrid, troligtvis ett eller två år senare än väntat. PSG behöver psykologhjälp nu mer än någonsin tidigare och att leda med 2-0 verkar vara det svåraste som finns, åtminstone i Champions Leagues åttondelsfinaler. Kvartsfinalerna känns mer öppna än på länge.

Dock ej för Bundesligalagen. Mer än något annat var ju åttondelsfinalerna en tvekamp mellan Premier League och Bundesliga, med tre matcher mellan engelska och tyska klubbar. Utfallet blev tämligen ensidigt med tre engelska segrar och tämligen jobbiga 17-3 i målskillnad. Första gången på 13 år som Tyskland inte har något lag alls i kvartsfinal. Historien förtäljer inte om It’s Coming Home! hördes på tyska arenor den här gången.

Hur ska vi då betygsätta de engelska klubbarnas insatser i åttondelsfinalerna? Jo, på följande sätt:

TOTTENHAM. Tuff lottning mot Dortmund där varje antydan om att Tottenham faktiskt ändå vore favoriter bemöttes på förväntat sätt. Men Tottenham, ett av skador rejält försvagat Tottenham, gjorde knackwurst av Dortmund i den första matchen på Wembley, och Dortmund såg aldrig ut att vara riktigt nära att göra något åt saken tre veckor senare på hemmaplan. Tottenham visade att de lär sig saker för varje år de spelar i Champions League, och misstagen de gjorde mot Juventus förra säsongen upprepades inte här. BETYG: Med beröm godkänd – (++++)

MAN UTD. Vändningen och vinsten var naturligtvis både dramatisk och fantastisk, en sådan där europeisk match det kommer att pratas länge om. Den mentala attityden att våga tro att det är möjligt är berömvärd, det hade aldrig hänt om José Mourinho hade varit kvar som manager. Men det innebär inte heller att det kan bortses från att Man Utds avancemang till kvartsfinalerna också var en smula turlig och att de spelmässigt har en bra bit kvar. Förlusten med 0-2 på Old Trafford var inte bra nog, och de tre målen i Paris var möjligen en produkt av konstruktiv opportunism, men inte av kvaliteten i den egna spelidén. BETYG: Godkänd – (++)

MAN CITY. Det var en kortare period där, ganska exakt 45 minuter från och med slutet av första halvlek, när man undrade om Man City återigen var på väg att sätta krokben för sig själva i Champions League, när de liksom från ingenstans släppte en ledning till underläge mot Schalke 04 samt fick en spelare utvisad. Två snabba mål i slutet av matchen ändrade däremot på allt det, och hemma på Etihad fick Man City för sig att göra Burton Albion-siffror på en motståndare som härefter kanske kommer vara mer kända som Schalke 07. BETYG: Med beröm godkänd – (++++)

LIVERPOOL. Tuffast uppgift, åtminstone på den tyska sidan, verkade Liverpool ha som ställdes mot Bayern München. Ett Bayern München som knappast har övertygat hittills den här säsongen, men som har sett betydligt piggare ut efter vinteruppehållet, samt alltid kan förväntas höja sitt spiel i Champions League. Det såg oroväckande ut när Liverpool körde fast mot Bayerns defensiv i första matchen på Anfield, särskilt givet deras eget facit på bortaplan, men överlag gjorde Liverpool Bayern München till neutrala statister över två matcher, och deras klara seger i München var ett av deras bästa europeiska resultat de senaste tio åren, utan att därför spela fantastiskt. BETYG: Väl godkänd – (+++)

CHELSEA. Ännu har inte Chelsea kommit så långt i Europa League, eller lottats mot ett tillräckligt tufft motstånd, att något annat än segrar är att förvänta sig. Åttondelsfinalen mot Dynamo Kiev var alltid en åttondelsfinal som Chelsea skulle vinna. Att de gjorde det så pass övertygande genom att stänga åttondelsfinalen redan i den första matchen på Stamford Bridge var värdefullt. Det gjorde gårdagskvällens bortamatch på en allt annat än bra plan mer eller mindre akademisk till sin betydelse. Chelseas enda uppgift var att vinna mot Dynamo Kiev, men uppgifter kan utföras på olika sätt. Chelsea utförde sin uppgift på bästa möjliga sätt. BETYG: Väl godkänd – (+++)

ARSENAL. All is well that ends well brukar det heta, men det är ett rätt vanskligt sätt att se på tillvaron. Arsenal lyckades, återigen, vända på hemmaplan vilket i sig är imponerande, och matchen på Emirates genomfördes på ett starkt sätt, även om framför allt andra halvlek inte alltid kändes jättetrygg. Men återigen gav Arsenal sig själva ett underläge de var piskade att vända, detta genom en stundtals huvudlös match nere i Frankrike, och om de fortsätter ge motståndarna sådana handikapp kommer det bli svårt på gränsen till omöjligt för dem att vinna Europa League. BETYG: Godkänd – (++)

Under fredagen ska även FIFA besluta om (för eller mot) ett klubblags-VM bestående av 24 klubbar under sommaren 2021, det vill säga istället för Confederations Cup som normalt sett spelas sommaren innan ett VM.