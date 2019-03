Bra nog för Premier League, men är Leeds bra nog att ta sig till Premier League?

Marcelo Bielsa har onekligen gjort sitt bästa för att tona ned matchens omedelbara betydelse. En match som alla andra var både det uttalade och outtalade budskapet. Klokt, om det skulle råka bli förlust måste det finnas något kvar att elda med. Marcelo Bielsa vill nog att spelarna ska fokusera helt och hållet på dagens match, men hans jobb är så klart att se längre framåt i tiden än så.

Bielsas försök att tona ned betydelsen underminerades emellertid tämligen effektivt av Leeds egna spelare. Mateusz Klich exempelvis menade på samma presskonferens att ”it’s going to be one of the most important games for me and everyone else in the dressing room. Everyone knows how important it is.” Pontus Jansson var om möjligt ännu tydligare än så: “On Saturday a lot of us will play the biggest game of our lifes…” (sic)

Vad som än sägs och vad som än görs så går det inte att bortse från betydelsen av dagens match mellan Leeds och Sheffield United på Elland Road. Yorkshirederby, javisst! Som om inte det vore stort nog. Men dessutom ett direkt toppmöte mellan två klassiska engelska klubbar i direkt kamp om att ta sig upp i Premier League. För Leeds så klart chansen att göra slut på en 15 år lång mardröm.

Tre klubbar slåss om två uppflyttningsplatser: Norwich, Leeds och Sheffield United. Alla tre lag är ruggigt formstarka. Norwich leder två poäng före Leeds som ligger ytterligare två poäng före Sheffield United. Ingenting vore så klart helt avgjort, oavsett utfall i den här matchen, men vinner Leeds, och därmed öppnar upp ett försprång om fem poäng med bara åtta omgångar kvar, då har de Premier League-platsen by the balls.

Tre klubbar som har gjort en fantastisk säsong mer eller mindre oavsett. Tre klubbar varav ingen egentligen är en av dessa klubbar som konkurrerat med plånboken, utan tvärtom ligger där de ligger till stor del på grund av hårt arbete, förmågan att göra rätt saker på rätt sätt och kvaliteten i deras spelidé. Det känns hårt på gränsen till elakt att en av dessa klubbar ska behöva tvingas till ett playoff i maj.

Visst är det på sitt sätt stort, och på flera sätt på tvärs med den konventionella visdomen, att kvalitet och kompetens visar sig vara vad som fäller avgörandet i Football League den här säsongen, snarare än kapital som så många nämner slentrianmässigt. Precis som i Premier League finns även ett samband med kvaliteten på lagens managers, Marcelo Bielsa i Leeds, Daniel Farke i Norwich och Chris Wilder i Sheffield United.

Tre klubbar som samtliga är progressiva i sin spelidé. Chris Wilder är engelsman men alls inte av den gamla skolan utan av den betydligt mer moderna skolan, den som har låtit sig inspireras av exempelvis ett managernamn som Marcelo Bielsa. De var måhända inte först med det, Wolves var ett exempel redan förra säsongen, men det kommer nog tittas på vad Leeds, Norwich och Sheffield United har gjort med försök att replikera detta.

Ju närmare slutet på säsongen kommer desto större blir naturligtvis både insatserna och spänningen i varje match. Varje lags förmåga att hantera pressen, hantera stressen och hantera alla känslorna på en och samma gång kommer ha avgörande betydelse. Marcelo Bielsa försöker å sin sida betona förmågan att hantera och använda sig av energin som känslorna i en sådan här match ofrånkomligen skapar.

Leeds spelare tänker onekligen i samma banor. Pontus Jansson återigen vädjar till exempel till Leeds alla supportrar att komma till Elland Road redan en timme innan match, redan till uppvärmningen, så att de kan piska upp stämningen riktigt rejält till en nivå vi inte tidigare upplevt. ”We need you more than ever!” menar Jansson, en spelare som definitivt verkar förstå precis vad dagens match betyder.

Om läget är spänt för spelarna är det naturligtvis minst lika spänt för Leeds supportrar, som måste befinna sig i ett tillstånd av plågsam nervositet, förhoppningar blandade med farhågor. Att under 15 år ha befunnit sig utom räckhåll för Premier League måste så klart ha varit jobbigt på sitt sätt. Att nu vara så nära Premier League är kanske inte mindre plågsamt det, på sitt sätt, givet den nu enorma besvikelse som nu är en ofrånkomlig risk.

Mindre spänt blir det inte av en oviss framtid. Att Leeds och Marcelo Bielsa har skapat ett av Football Leagues bästa lag den här säsongen, kanske till och med det allra bästa laget, betyder inte med nödvändighet att det kommer gå lika bra nästa säsong, eller att laget ens kommer arbeta utifrån samma förutsättningar. Att säga att det är nu eller aldrig för Leeds vore hysteriskt, men bättre chans än så här är inte säkert att man får.

Om pressen är hög på Norwich och på Sheffield United är den självfallet ännu högre på Leeds. Det är en klubb med enorm historia och väldiga förväntningar på sig, likt få andra klubbar i Football League. Klubbar som Aston Villa och Aston Villa kan göra anspråk på att vara av samma storlek, ha samma historia och förväntningar, men pressen på Leeds multipliceras med de 15 år de nu har befunnit sig utanför Premier League.

Lyckas Marcelo Bielsa ta Leeds tillbaka till Premier League vore det kanske hans finaste och definitivt största bedrift som manager. Helt säkert är det vad han för alltid kommer kommas ihåg för. För en gångs skull har Leeds på samma gång kvaliteten i spelartruppen, kompetensen på tränarbänken och kapitalet från ägarna att inte bara ta sig tillbaka till Premier League, utan även kunna hävda sig där. Men först måste de så klart dit.

Kanske är det först med Marcelo Bielsa som Leeds har fått en personlighet som manager stor nog att faktiskt kunna hantera historien och förväntningarna på klubben. En manager som med sitt metodiska arbetssätt, hårda arbete och rationella fotbollssyn står över och därmed drar sitt lag upp ovanför allt trams och all vidskeplighet. Alla andra managers i Leeds genom åren har till sist drunknat i kraven på klubben och från klubben.

Energin som många menade verka vara på väg att ta slut i Leeds verkar sannerligen vara tillbaka. Sedan den kritiken framfördes som mest har Leeds svarat med att vinna tre raka matcher mot West Brom, mot Bristol City och mot Reading. Med bara nio omgångar kvar av säsongen, med mållinjen och Premier League-platsen så nära, och stora matcher mer eller mindre varje vecka, vore det konstigt om energin skulle vara problemet härifrån.

Lyckas Leeds ta sig tillbaka till Premier League vore det på alla sätt stort för engelsk fotboll som helhet. Det kan inte råda något tvivel om att Leeds vore en nykomling av precis samma kvalitet och potential som Wolves. Leeds är tveklöst bra nog för Premier League. Men för att vara bra nog i Premier League måste Leeds först visa att de är bra nog att ta sig till Premier League.

Och ett stort svar på den frågan kan vi få idag, på Elland Road, när Leeds möter Sheffield United i ett Yorkshirederby och match av monumental betydelse i Football League.